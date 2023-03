Q-dj's krijgen een strikt verbod op het woord 'eigenlijk'

The word is out! Vanaf maandag 13 maart om 7.00 uur gaat de actie 'Het Verboden Woord' van start bij Qmusic. Het spel is heel simpel. Een week lang mogen de Q-dj's het woord 'eigenlijk' niet meer zeggen op de radio.