Q-dj Vincent Fierens opent De Vincent Live Pop-Up Shop in Antwerpen

Foto: Qmusic - © DPG Media 2024

Shoppen voor 0,00 euro? Yes, please! Vanaf maandag 15 april switcht Q-dj Vincent Fierens even van locatie. Hij ruilt zijn vertrouwde radiostudio in Vilvoorde tijdelijk in voor de Vincent Live Pop-Up shop op de Meir in Antwerpen.