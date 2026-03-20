Q-dj Vincent Fierens daagt Vlaanderen uit: Wie wint de jacht op 'Vincent Live' en wint… een jacht?

vrijdag 20 maart 2026
Foto: Qmusic - © DPG Media 2026

Wie niet weg is, is gezien. Q-dj Vincent Fierens speelt een spel en maakt van heel Vlaanderen één groot speelbord. Op maandag 23 maart verlaat hij samen met Paulien van Het Nieuws de vertrouwde Q-studio om zich te verstoppen op een geheime locatie.

Waar precies? Dat is aan de luisteraars om te ontdekken. De inzet van de jacht op Vincent Live? Wie Vincent en Paulien als eerste kan opsporen en de geheime studio binnenvalt, wint… een jacht. De winnaar mag namelijk een volledige week vakantie vieren op een luxueuze boot. Werkelijk alles kan een tip zijn, speurneuzen houden hun ogen en oren dus maar beter wagenwijd open…


Q-dj Vincent Fierens: 'We kijken er enorm naar uit om te zien hoe de Q-luisteraars massaal naar buiten komen om fysiek mee te speuren. Het gaat zot zijn als we aan het einde van het spel oog in oog staan met de luisteraar die ons met behulp van de tips als eerste vindt. En die tips... die zitten werkelijk overal. Ik ben heel benieuwd hoelang we ons moeten verstoppen in onze geheime studio. Een week? Drie maanden? We verstoppen ons in een kleine ruimte, een echt verstophol. Het gaat dus pittig worden!'

De prijs van de 'De Jacht op Vincent Live' is pure luxe. Bekijk de video hier:


Ook voor Q-luisteraars die liever vanuit de zetel meespeuren, valt er wat te winnen. Via de Q-app kan iedereen een pin droppen op de kaart van Vlaanderen. Wie als eerste zijn definitieve pin op de exacte locatie van de geheime studio zet, wint aan het einde van De Jacht een bedrag van 1000 euro.

'De Jacht op Vincent Live' wordt maandag 23 maart om 16.00 uur geopend. Q-luisteraars kunnen dagelijks tussen 16.00 en 22.00 uur of 24/24 in de Q-app op zoek naar de geheime locatie van Vincent en Paulien.


Dalgliesh - Seizoen 1 (DVD)
DVD
Yellowstone : De Complete Serie - DVD - Import
DVD
Flikken Gent - De Complete Collectie (Seizoen 1 t/m 10)
DVD
Persbericht Qmusic
https://qmusic.be/
Meer artikels over Qmusic
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo VRT 1 logo

Jurgen heeft zijn knappe collega Sibel na een korte affaire ten huwelijk gevraagd. Hij is een Vlaming, zij heeft Turkse roots. Voor de ouders van beide twintigers komt de trouw als een complete verrassing. Sibel en Jurgen zijn smoorverliefd en kijken enorm uit naar een prachtig trouwfeest. Dat is echter buiten de druk, de verwachtingen en de twijfels van hun families gerekend. Eén ding is zeker: het wordt een trouwfeest om nooit meer te vergeten.

'Trouw met Mij!', film uit 2014 met oa. Mieke Bouve, om 20.40 uur op VRT 1.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 13:30
    Man bijt hond
    14:00
    Thuis
  • 13:00
    Winterbeelden
    16:00
    Radio 1: De Wereld Vandaag
  • 13:35
    Draken: Rijders van Berk
    13:55
    Where's Chicky?
  • 13:40
    Familie
    14:15
    Wittekerke
  • 13:00
    Darts
    17:05
    De Pfaffs
  • 11:50
    Geen uitzending
    14:25
    S.W.A.T.
  • 13:00
    Geen uitzending
    14:30
    All New Traffic Cops
  • 08:55
    Geen uitzending
    16:05
    Baywatch
  • 10:00
    Joe
    14:50
    Geen uitzending
  • 13:25
    Het Beste Bod
    14:05
    Bake Off Vlaanderen
  • 13:20
    C.S.I. New York
    14:15
    Brilliant Minds
  • 13:30
    Ocean's Eleven
  • 13:35
    Zoete Zonde
    14:00
    Sportfood
  • 13:25
    Cold Case Killers
    14:20
    Snapped
  • 10:00
    Herhalingslus
    20:00
    Z-Nieuws
  • 13:34
    Mijn tuin
    13:55
    Met Nederlandse hits naar het komende uur
  • 13:45
    Guten Appetit
    14:40
    Chris Cooks Cymru
  • 13:15
    Sister Boniface Mysteries
    14:10
    Miss Scarlet and the Duke
  • 13:30
    Cougar Town
    13:55
    NCIS
  • 13:35
    NOS Journaal
    15:35
    Ivo op zondag
  • 13:20
    De Geknipte Gast
    14:00
    Romy en Alain - De eeuwige verloofden
  • 13:50
    Mike de Ridder
    14:00
    Bob de Bouwer