Q-dj Vincent Fierens daagt Vlaanderen uit: Wie wint de jacht op 'Vincent Live' en wint… een jacht?

Wie niet weg is, is gezien. Q-dj Vincent Fierens speelt een spel en maakt van heel Vlaanderen één groot speelbord. Op maandag 23 maart verlaat hij samen met Paulien van Het Nieuws de vertrouwde Q-studio om zich te verstoppen op een geheime locatie.

Waar precies? Dat is aan de luisteraars om te ontdekken. De inzet van de jacht op Vincent Live? Wie Vincent en Paulien als eerste kan opsporen en de geheime studio binnenvalt, wint… een jacht. De winnaar mag namelijk een volledige week vakantie vieren op een luxueuze boot. Werkelijk alles kan een tip zijn, speurneuzen houden hun ogen en oren dus maar beter wagenwijd open…

Q-dj Vincent Fierens: 'We kijken er enorm naar uit om te zien hoe de Q-luisteraars massaal naar buiten komen om fysiek mee te speuren. Het gaat zot zijn als we aan het einde van het spel oog in oog staan met de luisteraar die ons met behulp van de tips als eerste vindt. En die tips... die zitten werkelijk overal. Ik ben heel benieuwd hoelang we ons moeten verstoppen in onze geheime studio. Een week? Drie maanden? We verstoppen ons in een kleine ruimte, een echt verstophol. Het gaat dus pittig worden!'

De prijs van de 'De Jacht op Vincent Live' is pure luxe. Bekijk de video hier:

Ook voor Q-luisteraars die liever vanuit de zetel meespeuren, valt er wat te winnen. Via de Q-app kan iedereen een pin droppen op de kaart van Vlaanderen. Wie als eerste zijn definitieve pin op de exacte locatie van de geheime studio zet, wint aan het einde van De Jacht een bedrag van 1000 euro.

'De Jacht op Vincent Live' wordt maandag 23 maart om 16.00 uur geopend. Q-luisteraars kunnen dagelijks tussen 16.00 en 22.00 uur of 24/24 in de Q-app op zoek naar de geheime locatie van Vincent en Paulien.