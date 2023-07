Q-Beach House in Oostende feestelijk geopend met optredens van Pauline Slangen, Metejoor en DJ Licious

Vandaag, op zaterdag 1 juli, opende het Q-Beach House opnieuw de deuren in Oostende. Q-dj's Jolien Roets, Vincent Fierens en Matthias Vandenbulcke trapten daar met een feestelijke radioshow een Italian summer boordevol live muziek, straffe radio, verrukkelijke Q-Cocktails en zomerse tapas af.

De burgemeester van Oostende, Bart Tommelein, bracht een bezoek om het Q-Beach House officieel te openen. Metejoor, Pauline Slangen en DJ Licious zorgden voor een flinke streep livemuziek en warmden het strand van Oostende op met hun grootste hits.

Qmusic zet het muzikale feest heel de zomer verder en nodigt een heleboel internationale en nationale topartiesten uit. Zo kunnen Q-luisteraars op dinsdag 4 juli genieten van het eerste Sunset Concert van Berre en de Australische popsensatie Dean Lewis. Iedere dag, tussen 10.00 en 22.00 uur, zijn alle Q-luisteraars welkom om de Q-dj’s live aan het werk te zien, te genieten van live optredens en Sunset Concerten en om met een Q-Cocktail in de hand de Italiaanse sfeer in het Q-Beach House op te snuiven.

Q-dj Liam Van Haverbeke versterkt Ulrike D’Hauwer tijdens de ochtend

Wie de voeten deze zomer niet in het Oostendse zand steekt, is Q-dj Ulrike D’Hauwer. Zij bewaakt de Q-studio in Vilvoorde, waar ze vanaf maandag 3 juli op weekdagen tussen 6.00 en 10.00 uur de ochtendshow presenteert. Ze krijgt versterking van kersverse sidekick Liam Van Haverbeke, die zopas afstudeerde aan de Q-Academy en de afgelopen maanden ‘s nachts bij Qmusic te horen was.

Q-dj Liam Van Haverbeke: 'Ik ben ontzettend enthousiast om deze zomer samen met Ulrike de Q-luisteraars door de ochtend te loodsen. Als jonge radiomaker kom ik nog maar net piepen, dus ik ben heel dankbaar voor deze kans. Nadat ik afstudeerde aan de Q-Academy mocht ik het nachtblok van Qmusic voor mijn rekening nemen: een bijzonder leerrijke ervaring en geweldig om te doen! Tijdens de ochtendshow luisteren er natuurlijk meer mensen, dus ik heb wel wat gezonde stress. De switch van de nacht naar de ochtend zal ook even wennen zijn. Ik droomde afgelopen week dat ik mij had overslapen. Daarom heb ik nu alvast 10 wekkers gezet voor maandagmorgen! (lacht)'