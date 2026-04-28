Q-Beach House blijft aan Belgische kust: Oostende verlengt succesformule tot 2032

dinsdag 28 april 2026
Goed nieuws voor wie aftelt naar de zomer: het populaire Q-Beach House strijkt ook dit jaar opnieuw neer op het strand van Oostende. Het stadsbestuur gaf groen licht aan DPG Media om het bekende zomerconcept de komende zes jaar uit te baten.

Het Q-Beach House wordt opnieuw dé zomerse hotspot aan zee, met een combinatie van een gezellige beachbar, live-uitzendingen van Qmusic, DJ-sets, concerten en tal van publieksactiviteiten. De radiostudio blijft het kloppend hart van het concept en zal opnieuw toegankelijk zijn voor bezoekers, zodat zij de radio-uitzendingen van dichtbij kunnen meemaken.

Volgens Oostends schepen van Evenementen en Toerisme Niko Geldhof is het Q-Beach House een belangrijke troef voor de stad:'Q-Beach House was één van de eerste beachbars aan de Belgische kust, hier in Oostende. De aanwezigheid van Qmusic op het strand zet onze stad de hele zomer lang extra in de kijker. Samen met evenementen zoals de Sunset Concerten zorgt dat voor een sterke impuls voor het toerisme', klinkt het.

Ook bij Qmusic is de tevredenheid groot. Channel Director Michael Dujardin noemt Oostende zelfs de “tweede thuis” van het radioteam. 'De voorbije jaren mochten we telkens meer dan 350.000 bezoekers verwelkomen op ons stukje strand, en dat is uniek aan de Belgische kust. Naast live radio, drankjes, hapjes en live muziek zetten we dit jaar nog meer in op beleving, met extra activiteiten zodat er de hele dag iets te beleven valt.'

Het Q-Beach House blijft op zijn vaste locatie tussen het Kursaal en de Koninklijke Gaanderijen en zal elke zomer maximaal 120 dagen open zijn, met een gegarandeerde aanwezigheid in juli en augustus. Met deze nieuwe concessie wil Stad Oostende haar positie als dé zomerstad aan zee verder versterken. Ook eerste schepen Charlotte Verkeyn benadrukt het belang van het project: 'Het Q-Beach House brengt een sterke mix van live radio, evenementen en horeca. Het zorgt voor extra sfeer aan onze kust en draagt bij aan een levendige zomer voor inwoners én bezoekers.'. 



