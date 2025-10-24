Psok Tsi! Q-luisteraars kunnen twee keer per dag 25.000 euro winnen met Het Geluid van Qmusic

Psok Tsi. Dat is Het Geluid van Qmusic. Weet jij al wat het is? Vanaf maandag 27 oktober barst de zoektocht naar Het Geluid weer los. De gelukkige Q-luisteraar die kan raden wat die hoort, wint geld. En dat kan véél geld zijn.

Wie Het Geluid raadt, wint namelijk het bedrag dat op dat moment in de prijzenpot zit. Bij de start bedraagt die 100 euro, per fout antwoord wordt de pot met 100 euro aangedikt. En al vanaf dag één kunnen luisteraars niet één, maar twee keer per dag een gigantisch bedrag winnen. Tijdens de superronde, die elke werkdag om 9.30 uur bij Maarten & Dorothee én nu ook om 16.30 uur bij Vincent Live wordt gespeeld, wint de luisteraar die Het Geluid raadt in één klap 25.000 euro.

Meespelen kan vanaf maandag 27 oktober via de Q-app. Het raden kan alvast beginnen, want voor het eerst kunnen luisteraars Het Geluid al lezen: Psok Tsi. Hoe dat klinkt? Maarten & Dorothee hebben zojuist tijdens hun ochtendshow Het Geluid voor het eerst laten horen. Wie nét even niet oplette hoeft niet te vrezen: ‘Het Geluid’ kan je vanaf nu beluisteren in de Q-app.

Tijdens de vorige editie speurden de Q-luisteraars meer dan zes weken lang met man en macht naar Het Geluid van Qmusic. Na 420 foute antwoorden gaf Q-luisteraar Lynn (33 jaar) uit Izegem het enige juiste antwoord: het omhoogtrekken van de draaipin van een ventilator. Ze won zo maar liefst 43.100 euro. Hoeveel pogingen zullen de Q-luisteraars deze keer nodig hebben om ‘Het Geluid’ te raden? En nog belangrijker, hoe hoog zal de prijzenpot oplopen?

Het Geluid, vanaf maandag 27 oktober tussen 6.00 en 19.00 uur bij Qmusic.