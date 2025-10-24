De grote finale van 'Milo'! Wie wint Milo's hart?
Omar Souidi maakte het écht bont in 'De Verraders': 'Ze wilden de bedrijfsjurist van DPG Media bellen'
Kijkcijfers: dinsdag 21 oktober 2025

Psok Tsi! Q-luisteraars kunnen twee keer per dag 25.000 euro winnen met Het Geluid van Qmusic

vrijdag 24 oktober 2025
Foto: Qmusic - © DPG Media 2025

Psok Tsi. Dat is Het Geluid van Qmusic. Weet jij al wat het is? Vanaf maandag 27 oktober barst de zoektocht naar Het Geluid weer los. De gelukkige Q-luisteraar die kan raden wat die hoort, wint geld. En dat kan véél geld zijn.

Wie Het Geluid raadt, wint namelijk het bedrag dat op dat moment in de prijzenpot zit. Bij de start bedraagt die 100 euro, per fout antwoord wordt de pot met 100 euro aangedikt. En al vanaf dag één kunnen luisteraars niet één, maar twee keer per dag een gigantisch bedrag winnen. Tijdens de superronde, die elke werkdag om 9.30 uur bij Maarten & Dorothee én nu ook om 16.30 uur bij Vincent Live wordt gespeeld, wint de luisteraar die Het Geluid raadt in één klap 25.000 euro.


Meespelen kan vanaf maandag 27 oktober via de Q-app. Het raden kan alvast beginnen, want voor het eerst kunnen luisteraars Het Geluid al lezen: Psok Tsi. Hoe dat klinkt? Maarten & Dorothee hebben zojuist tijdens hun ochtendshow Het Geluid voor het eerst laten horen. Wie nét even niet oplette hoeft niet te vrezen: ‘Het Geluid’ kan je vanaf nu beluisteren in de Q-app.


Tijdens de vorige editie speurden de Q-luisteraars meer dan zes weken lang met man en macht naar Het Geluid van Qmusic. Na 420 foute antwoorden gaf Q-luisteraar Lynn (33 jaar) uit Izegem het enige juiste antwoord: het omhoogtrekken van de draaipin van een ventilator. Ze won zo maar liefst 43.100 euro. Hoeveel pogingen zullen de Q-luisteraars deze keer nodig hebben om ‘Het Geluid’ te raden? En nog belangrijker, hoe hoog zal de prijzenpot oplopen?

Het Geluid, vanaf maandag 27 oktober tussen 6.00 en 19.00 uur bij Qmusic.

Persbericht Qmusic
https://qmusic.be/
Meer artikels over Qmusic
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

Ontdek de programma's van vandaag in onze tv-gids.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 10:00
    Radio 2 op VRT 1: ann&daan
    13:30
    Sporza: Veldrijden
  • 09:00
    Sporza: WK Gymnastiek
    06:00
    Radio 2 Dansathon
  • 10:25
    Sarah: Sokpop en de klanken
    13:00
    100% Wolf: De legende van de maansteen
  • 09:40
    Geen uitzending
    14:00
    Wordt aangekondigd
  • 10:00
    B&B zoekt Lief NL: Winter
    14:00
    Wordt aangekondigd
  • 09:00
    Geen uitzending
    14:00
    Wordt aangekondigd
  • 10:00
    Geen uitzending
    14:00
    Wordt aangekondigd
  • 10:00
    Holiday Spin
    14:00
    Wordt aangekondigd
  • 10:00
    Joe
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 09:00
    Geen uitzending
    14:00
    Friends
  • 10:00
    How to Get Away With Murder
    13:40
    NCIS
  • 10:25
    Brooklyn Nine-Nine
    13:55
    Storage Wars
  • 09:25
    The Real Housewives van het Zuiden
    13:50
    The Sky is the Limit
  • 10:20
    Who Killed Billie-Jo?
    13:55
    Snapped
  • 10:00
    Herhalingslus
    12:30
    Business Branding Infini Nieuwpoort
  • 10:26
    Wonen
    04:40
    Hallo Roger
  • 10:15
    Winterse Kost
    14:00
    Piet Patron
  • 09:45
    Death in Paradise
    08:50
    Murdoch Mysteries
  • 10:15
    The Real Housewives of Beverly Hills
    13:55
    Storage Wars
  • 10:15
    Nederland in Beweging
    14:00
    Bak mee met MAX
  • 09:55
    Nieuwsuur
    13:55
    Meldpunt Actueel
  • 10:25
    Ukkepukkies
    13:45
    Waku Waku