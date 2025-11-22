Hoogspanning in 'The Masked Singer': wie scoort een felbegeerde plek in The Big Bang?
'Ik weet wie dat is!': heeft Véronique De Kock Chinchilla ontmaskerd in 'The Masked Singer'?
Kijkcijfers: woensdag 19 november 2025

Pommelien Thijs pakt met 'Atlas' meteen de eerste plaats in de MNM1000

zaterdag 22 november 2025
Foto: MNM - © VRT 2025

Met 'Atlas' draagt Pommelien Thijs de nummer 1 plaats van de MNM1000 moeiteloos op haar schouders. Na een indrukwekkende zomer zet de zangeres haar veroveringstocht in de Vlaamse muziekwereld verder.

Pommelien Thijs won dit jaar VRT Zomerhit, bracht het nummer 'Atlas' live tijdens Sander tegen de Tijd, brak het ultratoprecord met de langst genoteerde nummer 1 en verovert nu ook de hoogste plaats in de MNM1000. Zo slaagt ze erin om op nummer 1 te komen met een nummer dat pas in hetzelfde jaar werd uitgebracht. Bovendien mag ze zich de meest genoteerde Belgische artiest in de lijst noemen, met maar liefst 14 songs. ​ 


Taylor Swift blijft de koninging van de MNM1000
Ondanks de indrukwekkende prestatie van Pommelien Thijs, geeft Taylor Swift haar plekje niet af. Met 16 songs blijft ze ook dit jaar de meest genoteerde artiest in de MNM1000. 'Shake it Off' is haar hoogst genoteerde song en wist dit jaar een zesde plaats te veroveren. ​ 

K3 en de onverslijtbare kracht van nostalgie
Van ‘Shake It Off’ naar ‘Oya Lélé’: K3 bewijst al langer dat ze geen kindermuziek maken, en dat blijkt maar weer uit hun knallende aanwezigheid in de MNM1000. Met 10 hits in de lijst en ‘Oya Lélé’ op de derde plaats, toont de originele K3 dat hun magie nog altijd sprankelt onder de MNM-luisteraars. ​ 

Hartverwarmend medeleven voor Suzan & Freek
Opvallend is de sterke stijging van Suzan & Freek. Na het slechte nieuws dat het koppel naar buiten bracht, tonen de MNM-luisteraars hun medeleven en werd er massaal op hen gestemd, hartverwarmend! 'Goud' staat hiermee op plaats 37.

Ook dit jaar veroverde ‘Bohemian Rhapsody’, ‘Viva La Vida’ en ‘Dancing Queen’ opnieuw hun vaste plekje in de top 10. ​ 

Top tien van de MNM10000 
Er werd massaal geluisterd en gestemd via het MNM-kanaal op VRT MAX. Van 17 tot 22 november konden MNM-luisteraars dan vol spanning mee aftellen naar de nummer 1. Dagelijks brachten MNM-dj’s Sander Gillis, Maureen Vanherberghen, Imane Boudadi, Julie Van den Steen, Manu Van Acker, Kawtar Ehlalouch, Wannes Lacroix en Alexandra Gadzina van 6.00 tot 18.00 uur de favoriete nummers van de luisteraars. Dit jaar was de eer aan Sander Gillis en Charlotte Sieben om de laatste nummers van de top 100 te presenteren tijdens de finale op 22 november tussen 12.00 uur en 17.00 uur. 

Dit zijn de 10 favoriete liedjes volgens de MNM-luisteraars:

1 Pommelien Thijs – 'Atlas' 
2 Coldplay – 'Viva La Vida' 
3 K3 – 'Oya Lélé' 
4 One Direction – 'What Makes You Beautiful' 
5 Queen – 'Bohemian Rhapsody' 
6 Taylor Swift – 'Shake It Off' 
7 Linkin Park – 'In The End' 
8 Ed Sheeran – 'Perfect' 
9 Avicii – 'Wake Me Up' 
10 ABBA – 'Dancing Queen'


Persbericht MNM
https://mnm.be
