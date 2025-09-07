Ploegsteert van Het Zesde Metaal verovert de eerste plaats in 'Radio 1 Lage Landenlijst'

De luisteraars van Radio 1 hebben Ploegsteert van Het Zesde Metaal gekozen als hun grote favoriet in de 'Radio 1 Lage Landenlijst'. Voor de tiende keer op rij ging Radio 1 op zoek naar de beste Nederlandstalige nummers uit zowel Nederland als België. Het is een mooie lijst geworden met vijftien nieuwkomers en de top tien wordt versterkt met het lied Kom naar huis van Hannelore Bedert dat een sterke klim noteert.

Tim van Wim De Craene hoort opnieuw bij de beste tien. Naast Ploegsteert ​ keert Pastorale van Ramses Shaffy & Liesbeth List voor het eerst sinds 2020 terug in de top drie. De derde plek is voor Ruimtevaarder van Kommil Foo, dat na drie jaar de eerste plek moet opgeven.

Evert Venema en televisiemaker Arnout Hauben loodsten de luisteraars vandaag door de top 100 vanuit Café Central in Zwevegem.

De top 10

1. Het Zesde Metaal - Ploegsteert (vorig jaar op 2)

​2. Ramses Shaffy & Liesbeth List - Pastorale (vorig jaar op 7)

​3. Kommil Foo - Ruimtevaarder (vorig jaar op 1)

​4. Wim De Craene - Tim (vorig jaar op 12)

​5. Hannelore Bedert - Kom naar huis (vorig jaar op 30!)

​6. Boudewijn De Groot - Avond (vorig jaar op drie)

​7. Gorki - Mia (vorig jaar op 5)

​8. Raymond van het Groenewoud - Twee meisjes (vorig jaar ook op 8)

​9. The Scene - Blauw (vorig jaar ook op 9)

​10. Brihang - Steentje (vorig jaar op 4)

Weetjes

De Radio 1 Lage Landenlijst telt 64 verschillende artiesten.

Hoogste nieuwkomer is Johan Verminnen met Brussel op 28.

Hofleveranciers zijn Boudewijn De Groot (zes vermeldingen), Raymond van het Groenewoud (vijf vermeldingen), Stijn Meuris (vier vermeldingen, waarvan drie met Noordkaap en een met Monza), Bram Vermeulen, Gorki, Het Zesde Metaal, The Scene en Ramses Shaffy (telkens drie vermeldingen).

De succesvolste vrouwen zijn Ann Christy en Yasmine (telkens twee vermeldingen).

De sterkste stijger is Stef Bos met Papa (+ 50, van 94 naar 44).

Het oudste nummer is Marieke van Jacques Brel uit 1961 (plaats 71) en het jongste nummer is Onomkeerbaar uit 2025 van Eefje De Visser (83).

De meeste nummers komen uit de jaren '90 met 24 vermeldingen, gevolgd door de jaren '70 met 23 vermeldingen.