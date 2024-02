Play Nostalgie's 'Team Ochtend' sluit feestweek af met Novastar

De bal is serieus aan het rollen, bij 'Team Ochtend'. De ochtendshow van Bart De Raes stond vorig weekend nog in de schijnwerpers als een van de genomineerden voor een Kastaar! voor Beste Radioprogramma, en vierde vandaag zijn 100ste aflevering.

Uit de massale inzendingen voor de ‘Geef er een lap op’-wedstrijd waarmee 'Team Ochtend' die 100ste uitzending vierde, kwamen een tiental finalisten vrijdag aanschuiven bij het ontbijt in de studio van Play Nostalgie. Onderling streden ze ter plaatse in een sneeuwballenbad om de hoofdprijs: een 11-daagse reis voor twee naar Lapland. Wesley De Jaeghere uit Sint-Denijs-Westrem kwam er als winnaar uit. En er was ook muziek uiteraard. Novastar speelde live in de studio zijn nieuwe single en sloot af met The Best Is Yet To Come.

'Een erg toepasselijke classic die onze goesting om alles te blijven geven met 'Team Ochtend' perfect uitstraalt', vertelt Bart De Raes. ''Team Ochtend' mag dan al de jongste van alle Vlaamse Ochtendshows zijn, het wordt duidelijk door vele luisteraars gesmaakt. Wij kregen zoveel lieve reacties en felicitaties in de app deze week… daar word je als radiomaker heel heel blij van. Bedankt lieve luisteraars!'