Play Nostalgie viert The Rhythm of the 90's

Clouseau heeft zaterdag het startschot gegeven voor de '90's TOP 1000' van Play Nostalgie. Dat deden Koen en Kris in het programma van Liesa & Larissa in Play Zuid, met een van hun grootste hits uit de 90's: Nobelprijs.

Wie ook zijn favoriet uit de 90's wil terughoren, kan nog tot 30 mei stemmen via de app of playnostalgie.be.

Station Manager Jo Nachtergaele: 'Op muzikaal vlak klonken de 90’s heerlijk divers. Meezingers van Barbie Girl en 2 Unlimited, van Clouseau en Gorki tot Oasis en Nirvana. Toen moest je een kamp kiezen: stond je met een potloodlijntje en een Kurt Cobain T-shirt te grungen op de speelplaats? Of ging je uit de bol met Sporty Spice? Dertig jaar later weerspiegelt die diversiteit perfect wat Play Nostalgie wil zijn en we brengen al die oorwurmen samen in één '90’s TOP 1000'.'

Hoe hoog eindigen de Backstreet Boys? Haalt Robbie Williams het van Take That? En wat met Aqua en Oasis? De luisteraars zoeken het de volgende weken uit bij Play Nostalgie!

'The Rhythm of the 90’s', stemmen kan tot 30 mei via de app of playnostalgie.be en de '90's Top 1000', vanaf 31 mei te beluisteren.