Play Nostalgie verwelkomt Geena Lisa

Zaterdagochtend genoten niet enkel de luisteraars thuis maar ook tientallen fans van een vrolijke 'Liesa & Larissa Live' in Play Zuid. Centrale gasten waren Metejoor en zijn zingende zus Leez. Na afloop was er nog verrassend nieuws!

Larissa krijgt de komende weken het gezelschap van… Geena Lisa!

Liesa Naert: 'Jammer genoeg zal mijn goede radiovriendin Larissa het de komende twee weken op zaterdagochtend zonder mij moeten doen. Maar we zochten én vonden wel een andere Lisa… en meteen een grote klepper: Geena Lisa. Zijn we natuurlijk blij mee, omdat ze dat super gaat doen én omdat onze show nu eenmaal 'Lisa & Larissa' heet. Dat éne lettertje zal het verschil niet maken!'

Elke zaterdag ontvangt Play Nostalgie een 60-tal luisteraars voor een ontbijt én een spetterende radioshow in Play Zuid te Antwerpen.

Station Manager Jo Nachtergaele: 'Zo'n liveshow maken op locatie, voor én met een levend publiek: dat is spannend en levert prima radio op. Dat beamen ook al onze centrale gasten, en dat zijn niet van de minste. Onder meer Wim Willaert, Koen De Graeve, Veronique De Kock en James Cooke ontvingen we al bij 'Liesa & Larissa'. Onze luisteraars smullen ervan. In Play Zuid zelfs letterlijk, dankzij het fijne ontbijt. Op zo’n warme manier met ons publiek in verbinding gaan en het weekend op een frisse en plezante manier inzetten: dat is typisch Play Nostalgie.'

Geena Lisa blijkt alvast helemaal ‘mee’ te zijn met Play Nostalgie: 'Het is hier super gezellig in Play Zuid op zaterdagochtend. En ook de muziek bij Play Nostalgie is helemaal mijn ding. Ik spring dus héél graag even in dit radio-avontuur. De volgende weken krijgen Larissa en ik Axelle Red en Erik Van Looy over de vloer. Samen met deze speciale gasten radio maken, dat wordt een geweldig avontuur.'