Play Nostalgie trapt 2024 af met finale 'TOP 3000' en Vrolijke Vriendenweek bij 'Team Ochtend'

Geen betere manier om de regenachtige start van 2024 te counteren dan met goede muziek en een pak vrienden. Play Nostalgie serveert ze allebei.

Zondag is er de finale van de 'TOP 3000 Replay', vanaf maandag wordt het supergezellig bij Bart & Friends met een 'Team Ochtend Vrolijke Vriendenweek'.

Vanaf 26 december konden de luisteraars genieten van de 'TOP 3000 Replay'. Station Manager Jo Nachtergaele: 'De 'TOP 3000' is de langste en beste lijst in radioland. Drieduizend tijdloze popclassics, samengesteld door onze luisteraars en stuk voor stuk songs-die-een-snaar-raken. 'De TOP 3000 Replay' was ons muzikaal cadeau om het succesvolle jaar 2023 uit te zwaaien en het beloftevolle 2024 in te zetten. De reacties in onze app maakten meteen duidelijk dat bijzonder veel muziekliefhebbers dat cadeautje waardeerden.'

​Nu zondag 7 januari zijn de laatste 100 nummers aan de beurt. Tussen 8.00 en 12.00 uur trekken DJ's Seb De Crop en Felice Dekens deze muzikale topdag op gang, vanaf 12.00 uur presenteren Bart De Raes en Larissa Roose de finale.

Maandag is de hele Play Nostalgie ploeg terug present. Bij 'Team Ochtend' vliegen ze er meteen in met de 'Vrolijke Vriendenweek'. DJ Bart De Raes: 'Elke dag brengt mijn vaste Ochtendvriend een extra vriend of vriendin mee, met wie hij of zij een bijzondere band heeft. Zo brengt Yanko op maandag Frank Raes mee: samen delen ze een ‘Gouden Franko’ uit. Op dinsdag komt comedian Wouter Deprez mee met Liesa. Gene brengt op woensdag Belle Perez naar de studio, Celine en Sarah Puttemans zijn er op donderdag en vrijdag komt Hans Otten samen met Fleur naar Play Nostalgie. Vriendjes genoeg dus, en dan spreken we nog niet over de vele vrienden-luisteraars die onze programma’s van 'Team Ochtend' zoveel leuker maken. Laat 2024 maar komen!'

'Finale TOP 3000 Replay', zondag vanaf 8.00 uur.

'​TEAM OCHTEND', maandag tot en met vrijdag vanaf 6.00 uur.