Play Nostalgie trakteert met de Disneyland Win Week

Pure magie op je radio, vanaf maandag 6 november: Play Nostalgie trakteert de hele week lang met gezinsverblijven in Disneyland Parijs.

Luisteraars zoeken doorheen de dag naar een verborgen Disneyland-figuur, die stap voor stap via (muzikale) tips prijsgegeven wordt. Bij het weerklinken van het ‘Magisch Disney Moment’, kunnen ze via de Play Nostalgie-app meedoen en kans maken op een verblijf voor vier in Disneyland Parijs. Handig hulpmiddel bij het raden: in de app worden de tips verzameld.

Ook via het Play Nostalgie Instagram-kanaal zijn er vanaf maandag elke dag tickets te winnen voor Disneyland Parijs. En de actie wordt feestelijk afgesloten op zaterdagochtend 11 november bij 'Liesa & Larissa Live'.

'Disneyland Parijs en Play Nostalgie sluiten perfect bij elkaar aan: magie, nostalgie en leeftijdsloze feelgood', verduidelijkt Station Manager Jo Nachtergaele. 'Bovendien klinkt een gezinsverblijf in Disneyland bij iedereen als muziek in de oren.' En over muziek gesproken: wie voluit wil genieten van de Disney-sfeer, kan terecht op ​ Play Nostalgie Disney, een digitaal extra kanaal met 24/7 de beste Disney-classics. Te beluisteren via de Play Nostalgie app en de online radioplayer.