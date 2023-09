Play Nostalgie start op zaterdag met live radioshow op locatie

Play Nostalgie is na enkele weken op kruissnelheid en de nieuwe formats hebben hun weg naar de luisteraars inmiddels gevonden. Zo is er de 'Playlist' op zondagochtend: een muzikale talkshow waarin Elias Smekens een verrassend duo samenbrengt en polst naar hun favoriete platen en de bijhorende verhalen.

Zet je nu zondag schrap voor de boeiende muzikale confrontatie tussen Franky De Smet-Van Damme, frontman van metalband Channel Zero, en Celine Van Ouytsel, die de luisteraars intussen ook kennen als een van de Friends van 'Team Ochtend'. Franky en Celine kennen mekaar van 'De Verraders' op VTM… maar hoe reageren ze op mekaars platenkeuze?

Intussen weerklinkt op de Play Nostalgie-redactie steeds vaker de slappe lach van Liesa Naert en Larissa Roose. Samen werken de twee dj’s volop aan 'Liesa & Larissa Live', de zaterdagochtendshow die op 30 september in première gaat. Elke zaterdagochtend maken ze twee uur lang radio vanuit de mobiele studio in Play Zuid in Antwerpen. En ze trakteren de aanwezige luisteraars ook op een ontbijt! ​

Dinsdag maakte Liesa bekend wie hun eerste centrale gast wordt: acteur, accordeonist en volbloed geestige West-Vlaming Wim Willaert. Wil je bij de allereerste liveshow zijn? Schrijf je dan gratis in via de app of op playnostalgie.be en kom ontbijten samen met Wim, Liesa & Larissa.

'De Playlist'. Met Celine van Ouytsel en Franky De Smet-Van Damme, zondag 24 september tussen 9.00 en 11.00 uur en 19.00 tot 21.00 uur op Play Nostalgie.

'Liesa & Larissa Live'. Met Wim Willaert, zaterdag 30 september, tussen 9.00 en 11.00 uur. Gratis tickets via playnostalgie.be of de app.