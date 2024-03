Play Nostalgie sluit 'TOP 3000' feestelijk af samen met de luisteraars

Afgelopen vrijdag viel het doek over de 'TOP 3000' van Play Nostalgie. Bij de stemfase konden luisteraars hun favoriete songs hoger in de lijst stemmen. Dat deden ze massaal, met opvallende resultaten.

Bohemian Rhapsody bleef weliswaar op één en Dancing Queen op drie, maar de Sound Of Silence-cover van Disturbed steeg verrassend naar twee, ten koste van Hotel California. Sophie Elllis-Bextor stond in voor de comeback van het jaar, haar Murder On The Dancefloor was de hoogste stijger en strandde op 70. Mia van Gorki bleek eerste Belg (op 14), terwijl Erop of Eronder van Pommelien Thijs (op 146) het hoogst genoteerde nummer was uit 2023. ​

Met 35 songs was het jaar 2023 overigens goed vertegenwoordigd (onder meer Dua Lipa, Camille en zelfs de nieuwe single van de Beatles haalden de lijst) maar het favoriete muziekjaar van de luisteraars blijkt toch 1994: 132 songs in de 'TOP 3000' kwamen uit dat jaar. Favoriete groep? Dat blijft Queen: 24 van hun nummers haalden de 'TOP 3000'.

'De 'TOP 3000' werd dus door onze luisteraars flink door elkaar geschud. De finale vroeg om een feestje. We nodigden zo’n vijfhonderd luisteraars uit om vrijdag, op de finaledag, de ontknoping mee te maken vanuit de bijzonder mooie Zaal Eldorado in Humbeek bij Brussel. Leen & Michaël presenteerden er de laatste zes uur van de 'TOP 3000'', zegt station manager Jo Nachtergaele.

'Altijd bijzonder plezierig om te doen, zo’n countdown, zeker met een live publiek erbij. Op zo’n dag merken we pas hoezeer zo’n 'TOP 3000' leeft', vult Leen Demaré aan. 'Dikke merci aan onze luisteraars voor hun suggesties en enthousiaste reacties!'

Aan Leen ook de eer om na de apotheose op radio de Aftershow ​ af te trappen met Top Guns. Sean Dhondt en zijn band brachten er heerlijke covers van de vele toppers uit de lijst. Een feestelijk afsluiter na drie geweldige 'TOP 3000'-weken.

Nagenieten van de 'TOP 3000'? Dat kan op drie manieren. Tijdens de paasvakantie brengt Play Nostalgie op weekdagen vanaf 19.00 uur een 'Best Of TOP 3000'. De hele 'TOP 3000' staat ook op playnostalgie.be, met een link naar Spotify. En er is ook het 'TOP 3000' extra digitaal kanaal dat je kan beluisteren via de website of de app van Play Nostalgie.

Jo Nachtergaele: 'Na de Paasvakantie maken we ons op voor een '80's Weekend XL', met als hoogtepunt de 'Play Nostalgie 80's Party' op 30 april in Café Local in Antwerpen. Ik kan ook al verklappen dat we in mei met een '90's TOP 1000' komen. Meer dan ooit is het bij Play Nostalgie... Time For Music, elke dag, de klok rond!'