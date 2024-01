Play Nostalgie Showcase met wereldster Axelle Red!

Axelle Red, de grande dame van de Belgische muziek, viert haart 30-jarige carrière met een exclusieve Play Nostalgie Showcase.

Vrijdag 26 januari trakteert ze de luisteraars van Play Nostalgie in Play Zuid in Antwerpen op een wervelende show, naar aanleiding van haar recent Best Of-album 'AR 30'. Luisteraars kunnen tickets winnen via de radioprogramma’s en het Instagram-kanaal van Play Nostalgie.

'Axelle Red sluit perfect aan bij het DNA van onze zender', zegt station manager Jo Nachtergaele. 'Met meer dan vijf miljoen verkochte albums is ze een echte wereldster. Maar ze is ook van bij ons, en Belgische muziek krijgt bij ons veel aandacht. Dat onderstrepen we binnenkort trouwens met onze Week van de Belgische Muziek. Intussen zijn we vereerd dat we onze luisteraars mogen trakteren op deze exclusieve Play Nostalgie Showcase. Axelle Red maakt muziek voor alle generaties, mengt pop met soul, funk en chanson, en heeft gigantisch veel hits. Perfect voor Play Nostalgie; het wordt een onvergetelijke avond!'