Play Nostalgie opent de stembussen voor de 'TOP 3000'

Donderdag weerklonk bij 'Team Ochtend' het startschot voor een nieuwe editie van de 'Play Nostalgie TOP 3000'. Nog tot en met 10 maart spoort Play Nostalgie de luisteraars aan om de volgorde van de vorige TOP 3000 grondig door elkaar te halen.

De dj's vragen hen welke drie songs een hogere plek moeten krijgen… en of er nog songs ontbreken. Het resultaat, een unieke lijst met 3000 herkenbare steengoede songs voor jong en oud, hoor je bij Play Nostalgie tussen 11 en 29 maart. De finale viert de radiozender samen met de luisteraars met een live radioprogramma én een After Show vanuit Zaal Eldorado in Humbeek bij Brussel.

De 'Play Nostalgie TOP 3000' is ook het ideale alibi voor een gezellige muzikale 'toogpraat' onder vrienden. Zo bekvechten Riadh Bahri en 'onze' Celine bijvoorbeeld over… Bohemian Rhapsody!