Play Nostalgie introduceert 'Het Basispakket': songs die je moet gehoord hebben, van A tot Z

Vanaf maandag 9 oktober gaat Play Nostalgie op zoek naar de meest essentiŽle songs, die iedereen minstens 1 keer zou moeten gehoord hebben. Die zoektocht duurt twee weken lang en verloopt alfabetisch.

Play Nostalgie vraagt luisteraars naar de allerbeste songs met de letter A, B, … helemaal tot Z. Dit weekend is er eerst nog 'Liesa & Larissa Live' vanuit Play Zuid in Antwerpen en een bijzondere aflevering van 'De Playlist', in het kader van de eenmalige terugkeer van TMF.

'We kennen allemaal 'Running Up That Hill' en 'Can’t Stop The Feeling'', zegt Station Manager Jo Nachtergaele, 'maar welke must-hear nummers maakten Kate Bush of Justin Timberlake nog? Welke songs uit de 80’s of 90’s moet de jongere generatie kennen? En ook: welke recentere songs moet de oudere generatie op haar beurt dringend ontdekken?! Samen met de luisteraars brainstormen we – dag na dag en letter per letter - over de meest essentiële songs. Zo komen we tot 'Het Basispakket': één ultieme lijst van 150 songs, die we op vrijdag 20 oktober presenteren.' Die lijst zendt Play Nostalgie trouwens niet uit van 150 naar 1, maar van A tot Z.

Intussen kijken we uit naar zaterdagochtend, wanneer we Koen De Graeve als centrale gast verwelkomen bij 'Liesa & Larissa Live'. Wie er vorige week bij was, weet dat onze twee goedlachse DJ’s niet enkel de luisteraars thuis, maar ook het aanwezige publiek trakteren op een humoristische portie ontbijtradio.

Zondagochtend maakt Elias in zijn muzikale talkshow 'De Playlist' voor de gelegenheid plaats voor Katja Retsin en Sean Dhondt. De twee populaire VJ’s van weleer bij TMF blikken vooruit op de eenmalige terugkeer van de populaire muziekzender, trekken een groot blik met anekdotes open en delen hun favoriete platen.