Play Nostalgie brengt zondag hartverwarmende radio voor verkeersslachtoffers

Foto: Play Nostalgie - © Play Media 2023

In ons land verongelukken bijna elke dag twee mensen in het verkeer. Altijd iemands kind, broer, zus of vriend... Op zondag 19 november, World Day of Remembrance, herdenken we alle verkeersslachtoffers en hun dierbaren.