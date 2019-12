Pianist Benjamin wint 'Belgium's Got Talent 2019'

Foto: VTM - © DPG Media 2019

Benjamin Ceyssens (19) is de winnaar van het zesde seizoen van 'Belgium's Got Talent' en volgt zo Tascha & Ian op. Dat werd bekend gemaakt tijdens de grote live finale bij VTM.

Benjamin stond in de finale tegenover 11 andere finalisten, maar wist kijkend Vlaanderen te overtuigen met zijn begeleidende pianomuziek die hij zelf schreef bij de film Frozen.

'Dit is overweldigend! Ik besef het nog niet goed, het moet allemaal nog doorsijpelen. Deze winst is voor mij een enorme motivatie en ik ben iedereen die gestemd heeft en mij gesteund heeft, erg dankbaar.' Benjamin gaat niet alleen naar huis met de overwinning, hij is ook €50.000 rijker.

'Ik wil dolgraag een opleiding in Amerika volgen om filmmuziek te schrijven. Ik ben van plan er enkele scholen te bezoeken die op mijn verlanglijstje staan. Hopelijk geraak ik op die manier binnen in Hollywood. En op termijn wil ik een CD uitbrengen en concerten geven met een orkest.'

Het pianostuk dat Benjamin schreef voor de finale heet 'Existence'. 'Het gaat over de gave van de prinses om ijs te creëren. Dat verwijst naar de fragiliteit van het leven, dat zoals ijs kan smelten en breken', legt Benjamin uit.

Het zesde seizoen van 'Belgium's Got Talent' trok de voorbije weken gemiddeld 989.000 kijkers - goed voor 41,9% marktaandeel (VVA 18-54, live+7) - naar het scherm.