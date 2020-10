Philippe Geubels lacht met onze noorderburen in het nieuwe 'Geubels en de Hollanders'

Foto: Eén - © VRT 2020

Vanaf donderdag 5 november kruist onze Vlaamse trots Philippe Geubels in het nieuwe 'Geubels en de Hollanders' de degens met onze noorderburen, om te lachen met hen en hun gekke gewoontes.

Op zijn gekende humoristische toon vertelt Philippe in een stand-upshow over alle vooroordelen over onze buren, over Hollandse tradities en eigenaardigheden.

Daarnaast waagt Philippe zich samen met Erik Van Looy aan typisch Hollandse zaken zoals zelf stamppot maken of met een caravan op reis gaan. Bekende Nederlanders en Belgen zoals Urbanus, Bart Peeters, Evi Hanssen, Fred van Leer, Nathan Rutjes, Roué Verveer en Bobbi Eden geven tussendoor commentaar op al dat ongein en delen eigen anekdotes en verhalen. 'Geubels en de Hollanders' is vanaf zaterdag al in Nederland te zien op RTL.

Aflevering 1 – Eten (5/11)

Voor de eerste aflevering ontdekte Philippe de typisch Hollandse keuken. Proef je het verschil tussen een verse kroket en een kroket uit de muur?

Geubels en de Hollanders is een programma van PNP MEDIA in een adaptatie van Pretpraters voor Eén.

'Geubels en de Hollanders', vanaf 5 november elke donderdag om 20.40 uur op Eén.