PhD-student Yoni verdubbelt zijn netto jaarloon bij Maarten & Dorothee!

Q-dj's Maarten & Dorothee maakten vanochtend voor de tweede keer een luisteraar gelukkig met een dubbel netto jaarloon. PhD-student Yoni (30) uit Aarschot slaagde er tijdens de ochtendshow van Qmusic in om binnen welgeteld 60 seconden 10 quizvragen juist te beantwoorden.

Hij wint daarmee maar liefst 31.343,99 euro, het bedrag dat hij netto in een jaar verdient als PhD-student in glaciologie. Voor zijn doctoraatsstudie voert hij onderzoek naar gletsjers. Yoni is zo de tweede - en laatste - winnaar van de actie ‘Verdubbel Je Jaarloon In 60 Seconden’. Met die extra centjes zou Yoni graag gaan reizen en dat het liefst zo ver mogelijk. Zo droomt hij van Australië, Japan en Zuid-Oost Azië. Op dinsdag 28 januari verdubbelde Ianthe uit Gingelom, dierenartsassistente in het leger, ook al haar netto jaarloon en won 34.725,84 euro. Maarten & Dorothee beslisten toen als verrassing voor hun luisteraars om verder te spelen en zo een tweede winnaar gelukkig te maken.

Bekijk hier hoe Yoni zijn netto jaarloon in 60 seconden verdubbelt:

Q-dj’s Maarten & Dorothee spelen sinds maandag 13 januari ‘Verdubbel Je Jaarloon in 60 Seconden’. In totaal speelden 27 luisteraars live bij Qmusic mee om hun netto jaarloon te winnen. In de Q-app konden luisteraars ook een oefenquiz spelen, deze werd in totaal maar liefst 364.000 keer gespeeld.

Maarten & Dorothee gingen next level met hun vaste dagelijkse afspraak ‘Verdubbel Je Loon In 60 Seconden’, al 5 jaar bijzonder populair bij de Q-luisteraars. Vanaf woensdag 19 februari kunnen luisteraars opnieuw iedere werkdag om 9u30 hun netto maandloon verdubbelen. 'Normaal gezien moet je voor een volledig netto jaarloon 12 maanden hard werken. De voorbije weken zijn twee mensen erin geslaagd om datzelfde bedrag te verdienen in amper 60 seconden, terwijl het jaar nog maar net begonnen is. We gaan gewoon door met 'Verdubbel Je Loon in 60 seconden'. Een netto maandloon verdubbelen in 1 minuut is ook niet slecht hé…', klinkt het bij Maarten & Dorothee. Wie een extra netto maandloon wil winnen, kan zich via de Q-app inschrijven voor ‘Verdubbel Je Loon in 60 Seconden’. Oefenen kan ook nog steeds met de oefenquiz in de Q-app.