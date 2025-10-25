Peter Van de Veire haalt al dansend 48.210 euro op voor Kom op tegen Kanker

Zojuist werd de Radio 2 Dansathon officieel afgesloten. Peter Van de Veire danste samen met Radio 2-dj's, bekende Vlamingen én de Radio 2-luisteraar maar liefst 24 uur ten voordele van Kom op tegen Kanker.

De actie bracht pijnlijke voeten, heel veel ontroerende verhalen, maar vooral 48.210 euro op voor onderzoek naar doeltreffendere behandelingen, kankerpreventie en betere zorg voor iedereen die met de ziekte geconfronteerd wordt.

Peter Van de Veire: 'Het was een regenboog van emoties. We hebben heel zware verhalen gehoord, maar ook minstens evenveel verhalen gevuld met hoop. Kankeronderzoek en screening blijft zo hard nodig. En ik heb zelfs met de prinses van België mogen dansen. Dank je wel aan iedereen die z’n verhaal met ons heeft gedeeld. Voor mij was het een heel geslaagde editie.'

De Radio 2 Dansathon vond dit jaar plaats in SingCity in Gent. Radio 2 en Kom op tegen Kanker sloegen opnieuw de handen in elkaar voor deze tweede editie van Radio 2 Dansathon. Luisteraars konden op voorhand al een plaat aanvragen en een gift doen via het Radio 2-kanaal op VRT MAX. Tijdens de 24 uur van de Radio 2 Dansathon konden luisteraars ook een sms sturen met hun favoriete dansplaat. Wie een sms'je stuurde, schonk nog eens 1 euro aan Kom op tegen Kanker. Radio 2 Dansathon was 24 uur live te volgen op Radio 2 en via VRT MAX.

Dit waren de mooiste momenten uit Radio 2 Dansathon:

De actie brengt 48.210 euro op voor Kom op tegen Kanker

Peter Van de Veire, Serap Can en David Vansteenbrugge (CEO Kom op tegen Kanker) krijgen te horen dat de actie 48.210 euro heeft opgebracht.

Vriendinnen Malin en Esmée dansen op 'Lichtje branden' met eigen choreografie

Malin en Esmée zijn 12 en 10 jaar en hebben kanker van dichtbij meegemaakt. Malin verloor haar beste vriendinnetje, Esmée haar mama is gelukkig genezen. Ze maakten voor Radio 2 Dansathon een dans op 'Lichtje branden' van Suzan & Freek. Ze kwamen die live tonen en een cheque met een heel mooi bedrag afgeven.

Clouseau-fan Christine krijgt verrassing van formaat

Clouseau-fan Christine heeft al 14 jaar eierstokkanker. In 2011 kreeg ze voor de eerste keer de diagnose, daarna bleef ze maar hervallen. Ontelbare ingrepen, kuren, bestralingen en therapieën later blijft ze positief. "Het feit dat ik hier nog ben, is mijn grootste winst. Ik ben al 40 jaar fan van Clouseau. Het nummer 'hier bij jou' doet me ontsnappen aan de dagelijkse realiteit. We zoeken in elke dag iets positiefs." Wat ze nog niet wist is dat Koen Wauters dit nummer live ging komen brengen voor haar.

Prinses Delphine komt de actie steunen en danst met Peter

De eerste gast in SingCity in Gent was niemand minder dan prinses Delphine. Zij komt de actie maar al te graag steunen. 'Ik denk namelijk dat de meesten van ons op een of andere manier geraakt worden door deze ziekte. Ik ben blij dat het niet meer zo’n taboe is', vertelt ze. Samen met Peter danste ze op haar gekozen plaat: ‘Heal The World’ van Michael Jackson.

Serap Can buikdanst tegen kanker

Serap Can, die we nog kennen van vorig jaar als gezicht van de actie, komt buikdansen. Ze leerde tijdens haar chemoperiode van dit voorjaar buikdansen als afleiding.

Sam Gooris brengt ode aan zijn mama

Sam Gooris bracht live en al dansend zijn nieuwe nummer: 'Van jou geleerd'. Een ode aan zijn mama Christiane die longkanker heeft.

'Ondertussen gaat het met mijn mama redelijk goed. De bestralingen zijn goed aangeslagen. In november moet ze op controle, maar ze is in goede handen in het ziekenhuis. Ze is een sterke madam hé. Ik ga dit nummer speciaal voor mijn mama zingen, maar eigenlijk voor iedereen.'

Radio 2-dj Daan Masset scheert zijn haar af

Ann Reymen lanceerde een SMS-challenge. Bij 10.000 sms’n ging Daan Masset zijn haar er af. Zaterdag was het dan zo ver. Radio 2 dj-Daan Masset liet zijn haar afscheren uit solidariteit met kankerpatiënten. Dat bracht 10.000 euro extra in het laatje.

Peter sluit de actie af met zijn schoonmama

Vorig jaar sloot Peter de actie af met zijn mama. Zij overwon kanker. De warme einddans met zijn moeder bleek toen symbolischer dan gedacht, want amper een paar weken later kreeg zijn schoonmama ook een kankerdiagnose. Zij streed tegen lymfeklierkanker. Dit jaar danste een zichtbaar geëmotioneerde Peter als einddans met zijn schoonmoeder. Schoonmama Mieke koos 'Duizend mooie dromen' van Dana Winner om op te dansen. Als grote verrassing kwam Dana Winner dit nummer ook live brengen.