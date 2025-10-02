Peter Van de Veire danst opnieuw 24 uur tegen kanker

Elke dag krijgen gemiddeld 127 Vlamingen te horen dat ze kanker hebben. Jaarlijks gaat het om meer dan 46.000 nieuwe patiënten, een harde realiteit die niet te negeren valt. Daarom slaan Radio 2 en Kom op tegen Kanker opnieuw de handen in elkaar voor de tweede editie van Radio 2 Dansathon.

Serap Can, vorig jaar één van de gezichten van de actie, getuigde in 'Goeiemorgen Morgen!' over wat het initiatief voor haar betekende en zet haar schouders graag terug mee onder de actie.

Radio 2 Dansathon: Serap Can: 'Ik wil een stem zijn voor anderen'

Op vrijdag 24 oktober om 11 uur trekt Peter Van de Veire dan echt zijn dansschoenen aan voor 24 uur live radio vol non-stop dans. De andere Radio 2-dj's en het publiek helpen hem daarbij. Dit jaar gebeurt dat voor het eerst op de dansvloer van SingCity in Gent. Het doel is glashelder: steun bieden aan iedereen die met kanker te maken krijgt en geld inzamelen door 24 uur lang te dansen op aangevraagde dansplaten.

Peter Van de Veire: 'Toen ik vorig jaar een paar kilo lichter én een boel prachtige herinneringen rijker was; dacht ik héél even dat we die kanker hadden weg gedanst. De warme einddans met mijn moeder bleek symbolischer dan gedacht want amper een paar weken later kreeg mijn schoonmama ook een kankerdiagnose. Opnieuw zag ik een hele familie verdwaasd achterblijven. 'Waarom zij' Intussen zijn we een jaar later en gaat alles erg goed met haar. Sowieso omdat er steeds beter gescreend wordt én het onderzoek weer een pak verder staat. Dus om ervoor te zorgen dat Vlaanderen nog wakkerder wordt, dans ik met plezier opnieuw 24 uur lang op jouw platen. Want muziek is courage. En dat kunnen we allemaal gebruiken.'

David Vansteenbrugge, algemeen directeur Kom op tegen Kanker: 'Elke dag opnieuw krijgen tientallen families in Vlaanderen een kankerdiagnose te verwerken. Dat brengt onzekerheid, angst en verdriet met zich mee. Met acties zoals Radio 2 Dansathon tonen we dat niemand die strijd alleen moet voeren. Muziek verbindt, geeft energie en brengt mensen samen. Die verbondenheid maakt écht een verschil voor iedereen geraakt door kanker.'

Vraag een dansplaat aan en doe een gift

Radio 2 Dansathon wil zoveel mogelijk mensen in beweging brengen, bewustzijn creëren en geld inzamelen voor Kom op tegen Kanker. En daarbij hebben ze hulp nodig! Hoe? Heel eenvoudig: luisteraars kunnen nu al via het Radio 2-kanaal op VRT MAX hun favoriete dansplaat aanvragen, een gift doen en zo Kom op tegen Kanker steunen. Tijdens de Radio 2 Dansathon kunnen mensen ook een sms sturen met hun favoriete dansplaat naar 4342. Wie een sms'je stuurt naar 4342 schenkt 1 euro aan Kom op tegen Kanker.

De opbrengst gaat naar onderzoek naar doeltreffendere behandelingen, naar kankerpreventie en naar betere zorg voor iedereen die met de ziekte geconfronteerd wordt. Dans mee met Radio 2 tegen kanker en ontdek dat muziek echt het verschil kan maken.

'Radio 2 Dansathon', 24 uur live te volgen vanaf vrijdag 24 oktober 11 uur op Radio 2 en via het Radio 2-kanaal op VRT MAX.