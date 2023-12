Pearl Jam opnieuw op nummer 1 in 'De tijdloze 100'

Nadat 'Black' van Pearl Jam de vorige twee edities op de tweede plaats strandde, na 'The Chain' van ​ Fleetwood Mac, staat het dit jaar opnieuw helemaal bovenaan 'De tijdloze 100'. 'Black' stond eerder al op die eerste plek van 2015 tot en met ​ 2020 en haalt dus nu voor de zevende keer de gegeerde hoofdprijs binnen. 'Smells Like Teen Spirit' van Nirvana blijft de ongeëvenaarde recordhouder met in totaal elf keer een plek bovenaan de lijst.

Het overlijden van Sinead O’Connor eerder dit jaar heeft duidelijk heel veel mensen diep geraakt. Ze was al een vaste waarde - met ​ haar song ‘Troy’ stond ze al in alle edities van De tijdloze 100 - maar nog nooit eerder haalde Sinead O’Connor de top tien. Met een vierde plaats dit jaar brachten massaal veel stemmers een straf eerbetoon aan haar. Ook ‘Nothing Compares To You’ komt dit jaar opnieuw in de lijst, op nummer 82. Het was geleden van 1998 dat dat nummer nog in 'De tijdloze 100' stond.



Eindejaarstraditie

Dit jaar werd 'De tijdloze 100' al voor de 36ste keer op Studio Brussel uitgezonden. 'De tijdloze 100' is daarmee de langstlopende en de meest gereputeerde eindejaarslijst in Vlaanderen. Ook voor deze editie was de respons van luisteraars op de stemoproep opnieuw gigantisch.



Presentatoren van dienst waren Roos Van Acker en Stijn Van De Voorde.

Sinds 18 december konden de luisteraars al mee aftellen in De tijdloze countdown met nummers die top honderd net niet haalden. Op 18 december begon de digitale radiozender 'De Tijdloze' met aftellen en vanaf 26 december zond Studio Brussel De tijdloze countdown uit, live vanuit Kortrijk. Meer dan dertig gastpresentatoren telden mee af, waaronder Maaike Cafmeyer, Coely, Jacotte Brokken, Eric Goens, Bart Peeters, ​ Selah Sue, Matthieu Terryn en Elisabeth Lucie Baeten.



De tijdloze was afgelopen week ook live op televisie te volgen, op VRT CANVAS. Michèle Cuvelier ging in de talkshow op zoek naar straffe verhalen, onverwachte verbanden en verrassende details die schuilgaan achter tijdloze songs.



Nog tot 4 februari kan je in LandMarck in Kortrijk naar De tijdloze foto expo gaan kijken: een expo van Goedfroit music met alleen maar tijdloze artiesten in the picture.



De tijdloze 100 van 2023



Dit zijn de meest opvallendste weetjes uit De tijdloze 100 van 2023:





2 nummers stonden nog nooit eerder in De tijdloze 100: Talking Heads – ‘This Must Be The Place’ (nummer 76) en Florence + the Machine - ‘Dog Days are Over’ (nummer 93).

De sterkste stijger: ‘Cold Little Heart’ van Michael Kiwanuka ​ steeg maar liefst 72 plaatsten (van nummer 96 naar nummer 24) en is daarmee de sterkste stijger ooit.

De 3 populairste artiesten zijn Dire Straits, Pink Floyd en Fleetwood Mac, met elk 4 nummers in de lijst. ​

6 belgen halen De tijdloze 100: ​ Gorki - ‘Mia’ (nummer 7), ​ dEUS – ‘Instant Street‘ (nummer 52), Arno – 'Les Yeux De Ma Mère' (nummer 92), Daan – ‘Housewife’ (nummer 95) en Goose – ‘Synrise’ (nummer 96).

Het oudste nummer is ‘Paint it Black’ van The Rolling Stones (nummer 85) uit 1966.

De recentste song is ‘Thinking Of A Place’ van ​ The War on Drugs (nummer 10) uit 2017.

Tijdloze songs mogen opvallend lang duren. Van deze 4 nummers uit De tijdloze 100 kan je meer dan 10 minuten genieten: ​ ‘Shine On You Crazy Diamond’ van Pink Floyd (nummer 11; 13’57”), ‘The End’ van The Doors (nummer 88; 11’43”), ‘Thinking of a Place' van The War on Drugs (nummer 10; 11’11”) en 'Child in Time' van Deep Purple (nummer 23; 10’19”).



De top 10 van 'De tijdloze 100'



1. Black – Pearl Jam

2. The chain – Fleetwood Mac

3. Wish you were here – Pink Floyd

4. Troy - Sinéad O'connor

5. Bohemian rhapsody – Queen

6. Smells like teen spirit - Nirvana

7. Mia – Gorki

8. A forest- The Cure

9. Mr. Brightside -The Killers

10. Thinking of a place - The War On Drugs



Op VRTMAX kan je nu naar een extra ​ Popcast over 'De tijdloze 100' luisteren, met Stijn van De Voorde en gasten Michèle Cuvelier en Thibault Christiaensen.



Meer tijdloze muziek hoor je elke dag op digitale radio De Tijdloze via DAB+ en de app van VRTMAX.