'Blind Getrouwd 2025': zo gaat het nu met de koppels van seizoen 10!
Acht bekende Vlamingen trekken naar Peru in tweede seizoen van 'De Rugzak'
Kamal Kharmach met eindejaarsconference 'Mag ik even? 2025' op VRT 1

Pearl Jam blijft onklopbaar: 'Black' opnieuw nummer 1 in 'De Tijdloze 100'

woensdag 31 december 2025
Foto: © VRT 2022

Voor het derde jaar op rij staat 'Black' van Pearl Jam helemaal bovenaan in De Tijdloze 100. Al voor de negende keer is 'Black' uitgeroepen tot meest tijdloze song, dat was ook al het geval van 2015 tot 2020, in 2023 en 2024.

'The Chain' van Fleetwood Mac strandt dit jaar op de tweede plaats en Queen springt met 'Bohemian Rhapsody' na vier jaar nog eens de top 3 binnen. Voor de 38ste keer werd De Tijdloze 100 uitgezonden, het is daarmee de langstlopende eindejaarsmuzieklijst van Vlaanderen.

De veelbesproken reünie van Oasis laat zijn sporen na in de lijst van 2025. De Britse band kan voor het eerst rekenen op vier nummers in de top 100: 'Live Forever' (82), 'Wonderwall' (68), 'Champagne Supernova' (41) en 'Don’t Look Back in Anger' (25). Dire Straits en Fleetwood Mac zijn de andere bands die met vier nummers de lijst halen. Ook opvallend: de albums '(What’s The Story) Morning Glory' van Oasis en 'Rumours' van Fleetwood Mac leveren elk drie nummers. 

Het overlijden van Ozzy Osbourne is de stemmers voor De Tijdloze 100 duidelijk niet ontgaan. The Prince of Darkness verdient met zijn band Black Sabbath de titel van hoogste nieuwkomer. 'Paranoid' behaalt plaats 40, het was geleden van 2018 dat het nummer nog eens de lijst haalde. 

De meest opvallende nieuwkomer is 'Iris' van Goo Goo Dolls op plaats 56. Het nummer uit 1998 haalde nooit eerder de lijst, maar het kwam wel voor in de film 'Deadpool & Wolverine' (2024) en werd vervolgens een hit op TikTok. ​ 

Sam Fender komt met 'Seventeen Going Under' nieuw binnen op plaats 88 en zorgt daarmee voor het jongste nummer in De Tijdloze 100. De 10-minuten durende versie van 'All Too Well (Taylor's Version)' van Taylor Swift dateert eveneens van 2021, al verscheen een eerste versie van het nummer reeds in 2012. De Swifties lieten voor het tweede jaar op rij van zich horen, want het nummer maakt een spectaculaire sprong van 81 naar plaats 50. 

Dit jaar halen zeven Belgische nummers de lijst. 'Mia' van Gorki presteert opnieuw het best met een achtste plaats. dEUS haalt de lijst met twee nummers: 'Suds & Soda' (79) en 'Instant Street' (36). Ook Arno horen we twee keer terug in de lijst met 'O La La La' van T.C. Matic op plaats 72 en de live versie van 'Les Yeux de Ma Mère' op plaats 46. Ook Goose en Daan zijn er weer bij in De Tijdloze 100.

De Tijdloze op verschillende kanalen
Vanuit het muzikale hart van Oostende werd met De Tijdloze Countdown afgeteld naar De Tijdloze 100. Wil je meer weten over de lijst van 2025? Luister en kijk op VRT MAX naar de speciale aflevering van De Popcast met Stijn Van de Voorde, Kirsten Lemaire, Andries Beckers en Lennert Coorevits. In De officiële fillering van de Tijdloze 100 bespreken, fileren en analyseren ze de meest opmerkelijke verschuivingen en opvallendheden in de lijst van 2025.

De favoriete Tijdloze-platen van onder anderen Sylvie Kreusch, Hakim Chatar en Selah Sue ontdek je in de VRT MAX-videoreeks For the record. En voor wie van muziek en documentaires houdt, is er ook een ruim aanbod aan De Tijdloze documentaires op VRT Canvas en VRT MAX. Van Taylor Swift over Arno tot Neil Young: voor ieder wat wils dus.

De top 10 van De Tijdloze 100 in 2025


  1. Black - Pearl Jam
  2. The Chain - Fleetwood Mac 
  3. Bohemian Rhapsody - Queen
  4. Wish You Were Here - Pink Floyd 
  5. A Forest - The Cure 
  6. Sultans of Swing - Dire Straits 
  7. In The End - Linkin Park
  8. Mia - Gorki
  9. Troy - Sinead O'Connor
  10. Mr. Brightside - The Killers 

Het Beste Uit De Evergreen Top 1000
CD
MNM Big Hits - Best Of 2025
CD
Helmut Lotti Goes Classic
CD
Persbericht VRT
http://www.VRTMAX.be
Meer artikels over Studio Brussel
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

Radio 2 Eregalerij 2025

Isabelle A wordt geëerd voor ‘Een leven vol muziek’. Daarnaast zijn er optredens van Bart Peeters, K3, Gustaph en Nathalie Meskens. Ook het iconische nummer ‘Je t’adore’ van Kate Ryan kreeg zijn verdiende plekje in de Eregalerij. Het slotmoment is een pakkend eerbetoon aan Fred Bekky van The Pebbles met een gezamenlijke uitvoering van 'Seven Horses in the Sky'.

'Radio 2 Eregalerij 2025', om 21.45 uur op VRT 1.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 22:20
    #LikeMe in concert 5
    01:55
    Live live live: de strafste optredens
  • 21:20
    Becoming Madonna
    01:00
    Pet Shop Boys Dreamworld: The Greatest Hits Live at the Royal Arena Copenhagen
  • 20:50
    Geen uitzending
    06:00
    Tik Tak
  • 21:00
    Home Alone 2: Lost in New York
    01:25
    Kan ik het ook?
  • 22:25
    Speed 2: Cruise Control
    02:45
    Geen uitzending
  • 22:20
    West Side Story
    01:00
    S.W.A.T.
  • 22:15
    L'aile ou la cuisse
  • 22:10
    A New Year's Resolution
  • 21:25
    Tegen de Sterren Op
    01:05
    SOS Piet
  • 21:15
    Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2
    01:45
    Play kerst haardvuur 2025
  • 22:30
    Friends
    01:30
    New Amsterdam
  • 22:25
    NCIS: Los Angeles
    01:20
    The Simpsons
  • 22:35
    Melt My Heart This Christmas
    02:20
    Play kerst haardvuur 2025
  • 22:20
    Cold Case
    01:15
    My Life is Murder
  • 22:25
    Z-Beurs
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 22:33
    Het zelfbouwhuis
    05:55
    Sixties To Six
  • 22:25
    Toasted on wheels!
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 21:00
    Death in Paradise
    01:25
    Beyond Paradise
  • 22:30
    Robyn Hood
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 22:25
    Peter Pannekoek: Oudejaarsconference 2025
    02:50
    Eva
  • 22:20
    De terugreis
    01:35
    MAX Muziekspecial - Bouke & The ElvisMatters Band
  • 22:00
    Muziekfeest van het Jaar 2025
    04:40
    NOS Jeugdjournaal met gebarentaal