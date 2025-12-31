Pearl Jam blijft onklopbaar: 'Black' opnieuw nummer 1 in 'De Tijdloze 100'

Voor het derde jaar op rij staat 'Black' van Pearl Jam helemaal bovenaan in De Tijdloze 100. Al voor de negende keer is 'Black' uitgeroepen tot meest tijdloze song, dat was ook al het geval van 2015 tot 2020, in 2023 en 2024.

'The Chain' van Fleetwood Mac strandt dit jaar op de tweede plaats en Queen springt met 'Bohemian Rhapsody' na vier jaar nog eens de top 3 binnen. Voor de 38ste keer werd De Tijdloze 100 uitgezonden, het is daarmee de langstlopende eindejaarsmuzieklijst van Vlaanderen.



De veelbesproken reünie van Oasis laat zijn sporen na in de lijst van 2025. De Britse band kan voor het eerst rekenen op vier nummers in de top 100: 'Live Forever' (82), 'Wonderwall' (68), 'Champagne Supernova' (41) en 'Don’t Look Back in Anger' (25). Dire Straits en Fleetwood Mac zijn de andere bands die met vier nummers de lijst halen. Ook opvallend: de albums '(What’s The Story) Morning Glory' van Oasis en 'Rumours' van Fleetwood Mac leveren elk drie nummers.



Het overlijden van Ozzy Osbourne is de stemmers voor De Tijdloze 100 duidelijk niet ontgaan. The Prince of Darkness verdient met zijn band Black Sabbath de titel van hoogste nieuwkomer. 'Paranoid' behaalt plaats 40, het was geleden van 2018 dat het nummer nog eens de lijst haalde.



De meest opvallende nieuwkomer is 'Iris' van Goo Goo Dolls op plaats 56. Het nummer uit 1998 haalde nooit eerder de lijst, maar het kwam wel voor in de film 'Deadpool & Wolverine' (2024) en werd vervolgens een hit op TikTok. ​



Sam Fender komt met 'Seventeen Going Under' nieuw binnen op plaats 88 en zorgt daarmee voor het jongste nummer in De Tijdloze 100. De 10-minuten durende versie van 'All Too Well (Taylor's Version)' van Taylor Swift dateert eveneens van 2021, al verscheen een eerste versie van het nummer reeds in 2012. De Swifties lieten voor het tweede jaar op rij van zich horen, want het nummer maakt een spectaculaire sprong van 81 naar plaats 50.



Dit jaar halen zeven Belgische nummers de lijst. 'Mia' van Gorki presteert opnieuw het best met een achtste plaats. dEUS haalt de lijst met twee nummers: 'Suds & Soda' (79) en 'Instant Street' (36). Ook Arno horen we twee keer terug in de lijst met 'O La La La' van T.C. Matic op plaats 72 en de live versie van 'Les Yeux de Ma Mère' op plaats 46. Ook Goose en Daan zijn er weer bij in De Tijdloze 100.



De top 10 van De Tijdloze 100 in 2025



