'Pakje van je Hart' voor derde keer terug bij JOE

All I Want For Christmas Is... een cadeautje onder de kerstboom. Dat is de wens van élk kind, maar voor veel gezinnen geen evidentie.

​Uit recente cijfers blijkt dat maar liefst 1 op de 5 kinderen in België opgroeit in kansarmoede. Voor hen is de kerstman een zeldzame gast. In een hartverwarmende inspanning bundelen radiozender JOE en vzw Kindergeluk opnieuw hun krachten voor de derde editie van de goededoelen-actie 'Pakje van je Hart'. Vanaf maandag 27 november roepen alle JOE-dj’s luisteraars op om hun gouden hart te tonen.

Dit jaar zet Dina Tersago als kersvers ambassadrice haar schouders onder de actie. Dina kruipt af en toe mee achter het stuur van de JOE pakjestruck en verzamelt in Vlaanderen pakkende getuigenissen. Missie: deze kerst zo veel mogelijk kinderen gelukkig maken met een leuk geschenk. Want élk kind verdient een kerstcadeau.

In het hart van de feestdagen, waar lichtjes en de warmte van geliefden samenkomen, schuilt ook een ijskoude realiteit. Want terwijl elk kind droomt van een cadeautje onder de kerstboom, is dit voor veel gezinnen verre van vanzelfsprekend. Radiozender JOE wil met 'Pakje van je Hart' voor de derde kerst op rij zoveel mogelijk kinderen gelukkig maken met een betoverend pakje.

Dina Tersago is de nieuwe ambassadrice van de actie, naast Sven Ornelis, Anke Buckinx, Raf Van Brussel, Rani De Coninck en alle andere JOE-dj’s. Ze stapt na de grote openingsshow op 1 december mee aan boord van de JOE pakjestruck, presenteert af en toe mee vanuit de radiostudio en verzamelt ook heel wat getuigenissen:

Ambassadrice Dina Tersago: 'Als mama wil je maar één ding: je eigen kind gelukkig zien. Maar sommige ouders kunnen hun kinderen niet alles geven. Da’s hartverscheurend. Sinds dit jaar ben ik meter van Pleegzorg Vlaanderen en weet ik maar al te goed dat een stabiele en warme thuis bieden niet voor elke ouder evident is. Ik zie het dus als mijn persoonlijke missie om zoveel mogelijk kinderen pretoogjes te bezorgen bij het zien van hun kerstcadeau. De voorbije twee edities kocht ik trouwens zelf ook pakjes via JOE. Ik kende de actie dus al goed en ben heel blij dat ik hier nu mijn schouders mee kan onderzetten.'

Anke Buckinx is elke ochtend te horen bij JOE, maar ze gaat de komende weken ook op zoek naar getuigenissen, verhalen en reacties van moedige luisteraars. 'We weten natuurlijk al langer dat de JOE-luisteraars een warm hart hebben. Vorig jaar zamelden we maar liefst 1.243.640 euro in. Daarmee konden we 25.000 kinderen die opgroeien in kansarmoede met kerst blij maken. Dit jaar willen we nog beter doen. De actie loopt dit jaar ook een week langer, waardoor we samen meer tijd hebben om extra veel geld in te zamelen voor de kinderen', aldus Anke.

Om de derde editie van Pakje van je Hart met een positieve noot in te zetten, schreef Raf Van Brussel een nieuw en hartverwarmend campagnelied ‘Samen Geven’. Dat nummer horen de luisteraars op maandag 20 november voor het eerst op JOE. Op woensdag 22 november volgt zelfs een heuse videoclip.

Raf Van Brussel: 'Ik hoop dat ik met mijn single een gevoelige snaar kan raken bij luisteraars. Kerst zou de mooiste periode van het verhaal moeten zijn, maar voor veel gezinnen is dat niet het geval. Naast donaties zijn we de voorbije jaren ook overladen met warme verhalen en moedige getuigenissen van onze luisteraars. Laat ons dit jaar opnieuw verhalen delen, elkaar steunen en zo, samen, zorgen voor de warmste kerst ooit.'

Schenk een pakje vanaf 27 november

​Wie een ‘Pakje van zijn Hart’ wil schenken aan kinderen in kansarmoede kan dat ook dit jaar op verschillende manieren doen. Op maandag 27 november lanceert JOE het online donatieplatform pakjevanjehart.be. Op die website kan iedereen een ‘symbolisch cadeautje’ ter waarde 10, 20 of 30 euro kopen voor kinderen in vijf verschillende leeftijdscategorieën. In de Pakjesshop zijn dit jaar gloednieuwe cadeaus als de droomtent, bioscooptickets en walkietalkies te vinden.

Daarnaast duiken er dit jaar ook Reuzenpakjes op in verschillende shoppingcentra en steden in Vlaanderen. Via de QR-code op het Reuzenpak kunnen passanten eenvoudig een pakje schenken.

33 verschillende locaties over heel Vlaanderen

​En er is uiteraard de iconische pakjestruck. Van vrijdag 1 tot en met donderdag 21 december houdt de pakjestruck opnieuw halt op maar liefst 33 verschillende locaties over heel Vlaanderen. De JOE-dj’s maken er radio, ontvangen er bekende gasten als Koen Wauters, Lieven Scheire, Eline De Munck en Mathias Coppens én bezoekers kunnen er cadeautjes kopen. Want binnenin de truck vind je een échte winkel waar alle cadeautjes staan tentoongesteld. Op 1, 2 en 3 december wordt er live radio gemaakt vanop de pakjestruck. De volledige planning en de verschillende locaties worden later bekendgemaakt.

Vanaf vrijdag 8 december popt ook het JOE Christmas House op in Antwerpen. Dat wordt het headquarters van Pakje van je Hart. Ook daar krijgen luisteraars en voorbijgangers de kans om een cadeau te kopen en zo een kind gelukkig te maken. Op 21 december, tussen 16.00 en 18.00 uur, vindt op de Antwerpse Grote Markt de slotshow plaats. Dan komt heel Vlaanderen te weten hoeveel Pakje van je Hart opbracht én hoeveel kwetsbare kinderen deze kerst een cadeau onder de kerstboom zullen vinden. Nadien volgt een concert van een bekende artiest. Wie? Dat blijft nog even een goed bewaard geheim.