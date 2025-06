Ozark Henry opent 'De Zomer van M en Willy': live radio, gratis concerten & afterworks in hartje Leuven

Zon, zalige muziek en zomerse vibes. Vanaf donderdag 3 juli settelt Willy zich voor de derde keer op rij op het zonnigste terras van Vlaanderen: dat van M Leuven. Twee maanden lang maken de Willy-dj's er elke werkdag, behalve woensdag, live radio.

Maar er valt nog veel meer te beleven. Deze derde editie van De Zomer van M en Willy serveert een frisse mix van gratis optredens, DJ-sets, expo’s, familieworkshops en donderdagse afterworks. Op donderdag 3 juli trekken Willy-dj’s Annelies Orye (11u–15u) en Wim Oosterlinck (15u–18u) de opening op gang. ’s Avonds gaat het volume een tikje hoger. Na een dj-set van Annelies Orye (18u00 - 20u00), geven Willy-belofte JEN (20u00) en Ozark Henry (21u00) de eerste concerten van de zomer in de prachtige binnentuin van M Leuven.

'Ik kijk er zo naar uit om onze luisteraars nog eens in levende lijve te ontmoeten. Een fijn babbeltje doen, iets drinken samen en genieten van goeie (live) muziek… Heerlijk! En we gaan meteen goed van start. Ozark Henry bij een ondergaande zon in de prachtige tuin van M: hoe schoon kan de zomer zijn?', klinkt het alvast enthousiast bij Willy-dj Annelies Orye. 'Nóg schoner als Ozark Henry ons trakteert op enkele nummers uit zijn nieuwe album', vult collega Wim Oosterlinck aan. 'Ik ben in ieder geval blij en vereerd dat we weer bij M Leuven te gast zijn deze zomer. Een terras in Leuven? Dat voelt als onze natuurlijke biotoop.'

Van daaruit rolt het programma week na week verder. Op 10 juli zorgen Kids With Buns en Willy-belofte TEUN voor de soundtrack van een zwoele donderdagavond. Een week later (17 juli) wordt het absurder, eerlijker en grappiger met Roosje Pertz en Thomas Smith tijdens een comedy night. Vinylverslaafden kunnen hun hart dan weer ophalen tijdens de Rock 'n Rommelmarkt met een overload aan oude en nieuwe platen, aangevuld met boeken, merchandise en nog veel meer (21 juli). En op 24 juli sluit DJ 4T4 aka Kristof Michiels van ‘t Hof Van Commerce de maand af met een filmavond vol muziek en sfeer. Met zijn docu Rock 'n Roll Godverdomme brengt hij een muzikale hommage aan Arno.

Ook in augustus heeft Willy nog heel wat te bieden. Marcel Vanthilt serveert zijn eigenzinnige ode aan de jaren '70 en '80 met 'Golden Years: Vanthilt Vertelt' (14 augustus). Op vrijdag 15 augustus viert Iwein Segers zijn hoogmis van de luiheid tijdens Slacker Family Fest in M Leuven. Het wordt een relaxte festivaldag met bands als Camillo, Koala Disco, Slowcooker en Floris Francis Arthur. Jonge gezinnen leven zich er uit met workshops, rondleidingen en portretten op kindermaat. En voor wie ooit droomde van een muziekquiz onder begeleiding van een levende encyclopedie is er op 21 augustus de tweede editie van de M-Quiz. Met quizmaster Marcel Vanthilt himself. De zomer wordt afgesloten op donderdag 28 augustus met Willy On Tour: een knallend slotfeest met een liveband. De all-star cast waaronder Willy-dj’s Stijn Meuris, Marcel Vanthilt, Roos Van Acker, Tomas De Soete en Sien Wynants brengen de grootste rockhits.

Check het volledige programma en updates op willy.radio/zomer. Naast deze initiatieven zorgt M Leuven zelf ook voor heel wat extra beleving met rondleidingen, workshops en avondopeningen.