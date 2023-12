Op zoek naar een 'WinWin'? Xavier Taveirne en Radio2 maken van jou een bewuste consument

Het nieuwe consumentenprogramma van Radio2 heet 'WinWin'. Dat onthulde Xavier Taveirne zonet tijdens de 'Radio2 Top2000'. Hij presenteert het nieuwe programma vanaf maandag 8 januari, elke weekdag tussen 9.00 en 10.00 uur, op Radio2.

Ook op VRT NWS, VRT MAX en andere VRT-merken wordt 'WinWin' dé rots in de branding voor de consument. Xavier zal binnen heel VRT de Vlaming helpen en informeren rond consumentenzaken. Hij zal 'WinWin' niet alleen maken, maar krijgt hulp van een team én de Radio2-luisteraars. Deze VRT-collega’s staan Xavier bij om consumenten sterker en slimmer te maken: Chris Sugira, Kamal Kharmach, Kristel Verbeke, Meryem El Mandoudi, Michaël Van Droogenbroeck en Tim Verheyden.

Xavier Taveirne: 'Elke win telt voor twee. Dat is een beetje het idee van 'WinWin'. Samen met mijn team en elke Vlaming wil ik ons leven beter maken. Dat kun je voelen in je portemonnee, maar ook in de kwaliteit van het leven. En in het beste geval in allebei. En dat is pas echt een 'WinWin'.'

Het 'WinWin'-team

Met deze deskundige, geëngageerde en behulpzame VRT-collega's scoort Xavier een absolute 'WinWin'!

Chris Sugira helpt je met alles wat met geld te maken heeft

Chris Sugira is financieel expert en geeft op MNM duiding bij economische onderwerpen. Ook bij 'WinWin' helpt hij iedereen om geld slim uit te geven. 'Je kunt bijvoorbeeld financieel voordeel halen als je je reisbestemming goed kiest. Waar is je geld het meeste waard? Waar is het goedkoop om te eten en te drinken? Daar ga ik je bij helpen.' Chris geeft ook antwoorden op jouw vragen. 'Moet ik die factuur nog betalen als ze pas jaren nadien opgestuurd wordt? Wat zijn jouw rechten als consument? Dat ga ik uitzoeken. Dus laat die vragen maar komen!'

Kamal Kharmach zoekt uit waar jij je geld wel en zeker niet aan moet besteden

Kamal Kharmach is niet alleen stand-upcomedian, maar ook docent bedrijfseconomie aan de Karel de Grote Hogeschool. Hij hielp in het VRT 1-programma 'Geld Gezocht' al gezinnen om hun budget op orde te krijgen. Dat deed hij samen met Kristel Verbeke. In 'Andermans Zaken' adviseerde hij ondernemers van kleine noodlijdende bedrijven en probeerde zo hun zaak te redden. 'Ik ga alles voor jou uittesten. Klopt het wat de reclame zegt? Werkt dat product effectief zo goed? Dat ga ik uitzoeken. Zodat jij je geld goed besteedt. Dankzij mijn testen ga je zeker weten dat jouw zuurverdiende centen naar producten gaan die het waard zijn.'

Kristel Verbeke houdt je budget in evenwicht

Kristel Verbeke hielp niet alleen gezinnen in 'Geld Gezocht', maar maakte voor VRT 1 ook 'Zorgen voor Mama'. Daarin praat ze met moeders die laten zien en voelen wat het betekent om in armoede te leven. Haar expertise zet Kristel voortaan ook in bij Radio2. 'Consumeren: ja! Maar wel binnen ieders budget. Niet iedereen heeft evenveel geld om uit te geven, en daar moeten we rekening mee houden. Op reis gaan bijvoorbeeld, is voor iedereen anders en moet je ook telkens anders aanpakken. Beleggen is niet alleen voor de rijken, ook als je minder hebt kun je slim beleggen, maar dan moet je wel de juiste keuze maken. Inkopen doe je naar je budget. Het geeft rust als je je financiële zaken op orde hebt. En daar ga ik bij helpen.'

Meryem El Mandoudi houdt de vinger aan de pols bij jongeren

Meryem El Mandoudi werkt voor de JONG-redactie van VRT NWS. Ze is er onder meer te zien op het VRT NWS-kanaal op TikTok. Ze weet heel goed wat er leeft bij de jongeren. 'Xavier is niet oud, maar toch ook niet meer van de jongsten. (lacht) Dus ik ga hem op de hoogte houden van wat er leeft bij jongeren. Ik ben zelf niet veel jonger dan Xavier, maar vanuit mijn job bij JONG op VRT NWS weet ik heel goed waar jongeren mee bezig zijn. Waar liggen ze wakker van? Welke verleidingen komen ze tegen in het leven? Zo kunnen we hen helpen om de juiste keuzes te maken als jonge consument.'

Michaël Van Droogenbroeck zorgt ervoor dat het geld dat je niet meteen nodig hebt, geld kan opbrengen

Michaël Van Droogenbroeck is financieel journalist bij VRT NWS. 'Het spaarboekje kent iedereen, maar misschien zijn er wel andere opties die interessant zijn? Die kunnen dan meer rendement opleveren, maar ook meer risico’s met zich meebrengen. Dus het is goed om daarover na te denken. Maar het begint natuurlijk allemaal met weten wat er is en wat daar de voor- en nadelen van zijn. En dat is iets waar ik je bij zal helpen.' Michaël zijn tips zijn zeker niet alleen voor mensen met veel geld. 'Het is een foute veronderstelling dat je alleen over je geld moet nadenken als je er veel hebt. In tegendeel zelfs. Je moet er nog beter over nadenken als je maar een heel klein beetje opzij kunt zetten. Zodat je op lange termijn ook dat appeltje voor de dorst hebt als er onverwachts iets gebeurt.'

Tim Verheyden zorgt ervoor dat je veilig online kunt

Tim Verheyden is journalist bij VRT NWS en is daar onder andere bezig met sociale media en technologie. 'Het is zo jammer: als we vandaag de dag online gaan, moeten we altijd op onze hoede zijn. Van wie is deze mail, deze link, kan ik die wel vertrouwen? Technologie is fantastisch, maar die wordt vandaag de dag ook gebruikt om ons op te lichten. Er zijn heel wat tips en tricks voorhanden om te zorgen dat je toch veilig online kunt en die ga ik met je delen.'

Eén adres voor al je consumentenadvies: 'WinWin'

Rino Ver Eecke, nethoofd Radio2: ''WinWin' wordt het nieuwe VRT-consumentenproject met, naast een sterke basis op Radio2, ook aanbod op andere platformen en merken van VRT. Bijzonder interessant om die wisselwerking tussen radio, tv en online volledig te benutten. Zo kunnen we heel veel Vlamingen bereiken met waardevolle consumenteninfo.'

Xavier Taveirne gaat elke dag aan de slag met een verhaal, vraag, getuigenis of ervaring van een luisteraar. Hij zoekt naar oplossingen, verklaringen en advies. Zodat we samen slimmer en sterker worden als consument. Heb jij een vraag, tip of probleem voor het consumententeam? Laat het weten via winwin@radio2.be of stuur een bericht in de Radio2-app met hashtag #WinWin.

Elke week schakelt Xavier de hulp in van alle luisteraars om op zoek te gaan naar dé ultieme tips voor de 'WinWin' van de week. Want samen worden we slimmer als consument. Op maandag lanceert Xavier een vraag. De hele week kan iedereen tips insturen via de Radio2-app of mailen naar winwin@radio2.be. Xavier klopt ook aan bij enkele experten. Op vrijdag deelt hij dan dé ultieme tips met iedereen. De 'WinWin' van de week bespreekt Xavier, of een expert, ook in 'De Markt' op VRT 1. Tijdens de eerste week (van maandag 8 januari) zoeken we samen naar het beste advies om je auto te verkopen.

Elke woensdag brengt Xavier het WinWinkelnieuws. Hij snuistert door de reclamefolders, kijkt met een kritische blik naar het supermarktnieuws en gaat op zoek naar opmerkelijke nieuwigheden in grote en kleine winkels, bij bekende en minder bekende producenten. Heb je zelf een interessante, dubieuze of opmerkelijke aanbieding gezien? Of valt je iets op in de winkel? Laat het weten via winwin@radio2.be of de Radio2-app met hashtag #WinWin.

'WinWin', vanaf maandag 8 januari elke weekdag tussen 9.00 en 10.00 uur op Radio2 en VRT MAX.