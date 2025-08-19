Ontdek het najaar van Radio 2, Studio Brussel, MNM, Radio 1 en Klara

Van de ochtend tot de avond, van digitale beleving tot live evenementen: de VRT-radiomerken brengen wekelijks impactvolle acties tot bij de Vlaming, overal in Vlaanderen.

Radio 2 trekt als grootste radiozender wekelijks erop uit met programma's als 'De Weekwatchers' en 'De Zoete Inval'. Margaux van de regio heeft een dagelijkse afspraak ergens in Vlaanderen tijdens 'Goeiemorgen Morgen!'. De Warmste Week strijkt neer in Genk, 'De Radio 2 Top 2000' in Roeselare, 'Iedereen Klassiek' in Brugge en ook Sander tegen de tijd keert terug, op locatie.

Ook digitaal zijn de radio's op alle kanalen aanwezig met de aankomende WinWinWeken van het consumentenprogramma 'WinWin', nieuw muziekaanbod van Studio Brussel en Radio 1 op VRT MAX, een rijk podcastaanbod en 'Atelier Cuvelier', dat ook op VRT Canvas te zien zal zijn. Dat terwijl Studio Brussel uitpakt met een vernieuwd ochtendblok en een nieuw, verrassend duo in de namiddag.

Studio Brussel: nieuw seizoen, nieuwe stemmen

Vanaf 1 september wordt de ochtendradio van Eva De Roo en Dries Lenaerts de nieuwe ochtendroutine van Vlaanderen. Het duo neemt de vroegere uren voor hun rekening en belooft vooral goede muziek en bakken energie!

'Eva & Dries': elke weekdag tussen 6.00 en 9.00 uur.

Wie de plek moest innemen in de vooravond tussen 16.00 uur en 18.00 uur bleef voorlopig nog een goed bewaard geheim. Vanaf september schittert daar het verrassende duo Nona Van Braeckel en Thibault Christiaensen. Thibault is een vertrouwde stem voor de Studio Brussel-luisteraar, terwijl Nona haar radiodebuut maakt. Al is ze geen onbekend gezicht voor wie de socials van Studio Brussel nauwgezet volgt. Ze presenteerde onlangs ook haar eerste VRT MAX-programma 'De Ark van Nona'.

'Nona & Thibault', elke weekdag tussen 16.00 en 18.00 uur.

Nona Van Braeckel: 'Vier jaar geleden stuurde ik mijn eerste berichtje in de app van Studio Brussel met de vraag of ik een plaat van Equal Idiots kon aanvragen. (Echt waar!) Vier jaar later sta ik naast Thibault Christiaensen in de studio voor mijn radiodebuut. Iets met een cirkel die rond is, of hoe zeggen ze dat? Ik heb heel veel zin om niet alleen online dicht bij onze luisteraars te staan, maar vanaf 1 september ook elke dag mee in hun oren, auto of werkplek te zitten. Laat die rollercoaster met de allerbeste platen, de tofste club luisteraars en bakken aan plezier maar starten: let's fucking go!'

Thibault Christiaensen: 'Na vier jaar opstaan op een ontiegelijk vroeg uur, ben ik vereerd om de avondspitsfakkel over te nemen. Voortaan gaat de wekker niet meer om 4 uur ’s ochtends, maar sta ik twaalf uur later paraat in de studio. Zelf luister ik ook het vaakst radio als ik in de auto zit, dus mensen vergezellen op hun weg naar huis lijkt me uitdagend, maar ook plezant. Zeker als ik dat samen met collega Nona mag doen: ooit nog onze verlegen stagiaire, nu een online-goeroe en wereldverbeteraar! Samen voorzien we entertainment, goede muziek en fijne compagnie!'

Daarnaast bouwt kersverse Studio Brussel-presentator Andries Beckers verder aan zijn community rond metal met 'De Zwaarste Show' op maandagavond, en brengt Thomas Michiels met 'Radar' de nieuwste muzikale ontdekkingen.

Studio Brussel blijft nog meer inzetten op muzikale expertise en live beleving. Zo komt er een nieuw dinsdagprogramma rond livemuziek en concerten met Pien Lefranc, een concertnieuwsbrief en pianosessies waarbij elke week een artiest live speelt aan de Studio Brussel-piano. Deze sessies vormen de perfecte opmaat naar twee exclusieve showcases dit najaar, waarmee de zender haar rol als curator van unieke muzikale livemomenten onderstreept.

Radio 1: de contentradio van VRT

Radio 1 is bij uitstek dé contentradio van VRT. Radio 1 brengt verhalen die je niet mag missen. Informerend tot inspirerend en alles daartussen. De audioplek in Vlaanderen voor binnenlands- en wereldnieuws in actua en duiding, live – sport en verslaggeving, diepgravende ​ gesprekken en opmerkelijke verhalen die je meenemen door de dag. Daarnaast is Radio 1 ook de ​ thuishaven voor de culturele actualiteit en beleving. ​

Vanaf vrijdag 5 september zal Michèle Cuvelier het nieuwe multimediale cultuurproject van Radio 1 een stem en een gezicht geven. In het radioprogramma 'Compagnie Cuvelier' krijgt Michèle een uitgelezen plek om een grote variatie aan interessante verhalen te brengen over schoonheid en ontroering. Michèle praat met relevante makers en laat ze ook in gesprek laten gaan met elkaar, elke week op een andere locatie.

Ze biedt inspiratie om de vrije tijd heel divers maar altijd interessant in te vullen. Het gaat over cultuur in de breedst mogelijke vorm en over makers van cultuur. Maar ook over engagement van makers en hoe zij, net als iedereen, geraakt worden door actuele ontwikkelingen als klimaatverstoring, oorlog en maatschappelijke verruwing.

Complementair aan het radioprogramma is er ook de wekelijkse interviewpodcast 'Atelier Cuvelier' waarin Michèle samen met een boeiende maker of kunstenaar, die op dat moment een indrukwekkend werk heeft, de diepte in duikt. Elke aflevering duurt een half uur en is elke donderdagavond ook op VRT Canvas te zien en elke zondagvoormiddag op VRT 1.

Radio 1 is een kwaliteitslabel voor de betere podcast die je beluistert waar en wanneer je dat wil.​ Een steeds jonger, diverser en vrouwelijker publiek weet via on demand luisteren de weg ​ naar Radio 1 te vinden. In het najaar is er nieuw aanbod in de reeksen '#Weetikveel' (Kobe Ilsen), 'Verrekijkers' (Björn Soenens en Kobe Ilsen), 'De Wereld van Sofie' (vanaf nu 2 keer per week) en 'Zijn er nog vragen?'.

Daarnaast komt er in het najaar ook de nieuwe podcast 'Aangereden' over daders en slachtoffers in het verkeer. Een podcast over de broze grens tussen dader en slachtoffer, over schuld en herstel, over stilte en het zoeken naar woorden. In vijf afleveringen volgen we mensen die elkaar ontmoetten in een verwoestende milliseconde — en sindsdien proberen te leven met wat er gebeurde.

Ook nieuw is de podcast #Weetikveel Academy in samenwerking met de Universiteit van Vlaanderen, waarin Kobe telkens een universitair docent aan de tand voelt over een interessant onderwerp.

Lieven Vandenhaute heeft in 'Nieuwe Feiten' op vrijdag voortaan elke week afspraak met Jan Jaap Van der wal voor een satirische kijk op de voorbije week.

Duiding krijg je ook bij actuele Belgische muziek, op zaterdag in 'Belpop' en nu ook op vrijdagnamiddag in een nieuw programma met Ayco Duyster. Ayco ontvangt ook telkens een artiest voor een live-sessie. Nederlandstalige muziek is er ook in 'De Lage Landenlijst', op zaterdag 6 september. En als je over muziek van eigen bodem spreekt, ​ spreek je uiteraard ook over de Radio 1-sessies die in november terugkomen.

November is traditioneel boekenmaand, met het Radio 1 Boekenfeest vanuit Boektopia in de herfstvakantie, maar eerst is er nog speciale aandacht voor de Week van het Nederlands in oktober met de uitreiking van de Grote Prijs Martine Tanghe voor Uitmuntendheid in de Nederlandse Taal.

'Radio 2 WinWint' en de terugkeer van de Dansathon

Radio 2 zet dit najaar stevig in op koopkracht en doet dat samen met het 'WinWin'-team. Vanaf maandag 25 augustus ondersteunt Radio 2 de WinWinWeken van VRT, een initiatief dat het leven van alle Vlamingen betaalbaarder wil maken. Hoe? Door slimmer om te gaan met geld, tips te delen en elkaar te inspireren. Dat is namelijk 'WinWinnen' – en dat doen we samen tijdens de WinWinWeken! Xavier gaat onder meer aan de slag met alle tips en vragen van luisteraars. Vanaf 25 augustus te volgen op Radio 2: on air, online en op sociale media.

Het nieuwe seizoen van Radio 2 start op maandag 1 september. Dan trekken Peter Van de Veire en Margaux van de regio de dag weer op gang tussen 6.00 en 9.00 uur. Later in het najaar, vanaf maandag 22 september, gaat 'Goeiemorgen Morgen!' opnieuw op zoek naar de Beste Buurt van Vlaanderen.

Ook muziekliefhebbers komen dit najaar aan hun trekken. Radio 2 en Radio Bene blijven hun grote hart tonen voor muziek van bij ons. Op zondag 7 december vindt de kersteditie van The Rat Pack in Concert, the Christmas edition plaats in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen, en op woensdag 22 oktober wordt in de Stadsschouwburg van Antwerpen de Radio 2 Eregalerij georganiseerd.

Na de succesvolle editie van vorig jaar keert de Radio 2 Dansathon terug. Eind oktober transformeert Radio 2 opnieuw naar een dansstudio, waar 24 uur non-stop radio wordt gemaakt, al dansend. Op die manier wil Radio 2 bewustwording creëren en geld inzamelen voor Kom op tegen Kanker.

Radio 2 sluit het jaar af zoals alleen Radio 2 dat kan: warm, feestelijk en samen met de luisteraars. Met een speciale eindejaarsprogrammatie vanuit Roeselare brengen de Radio 2-dj’s de beste tips en weetjes om van het eindejaar een succes te maken. En natuurlijk mag muziek niet ontbreken: de grootste hits aller tijden hoor je in 'De Radio 2 Top 2000', dé feestelijke afsluiter van het jaar.

Deze podcasts worden ook vervolgd dit najaar: Peter Van de Veire & De Zandloper, Royaltea, Mens erger je niet, Als de muren konden praten, De zoete inval en Alles goed.

MNM: nieuwe sidekick en een experiment tegen de tijd

Vanaf 25 augustus trapt MNM het najaar af en viert de zender dat het al een jaar in een nieuw jasje zit, met een frisse look en een programmatie die inzet op positiviteit en herkenbaarheid. Acties zoals MNM betaalt je rekening, Repeat? Doen we niet!, MNM start to dj, de MNM baksteen en een vernieuwe ochtendshow met Sander Gillis, Imane Boudadi en Maureen Vanherberghen.

Sindsdien heeft MNM haar belofte waargemaakt: het leven van haar luisteraars elke dag een beetje beter, leuker en vrolijker maken. De ochtendshow groeide uit tot een vaste waarde, met een energiek trio dat nieuwsgierig is naar elkaars verhalen en luisteraars meeneemt in een positieve flow. Ook de namiddag kreeg een eigen gezicht met 'Club Kawtar', waarin Kawtar Ehlalouch samen met vaste gasten en luisteraars een community bouwt. En die club krijgt een nieuw clublid: acteur Wannes Lacroix, bekend van zijn rol als Niels in 'Thuis', wordt de vaste sidekick van Kawtar.

Kawtar Ehlalouch: 'Ik ben superblij dat we er een vast clublid bij hebben vanaf dit seizoen. Hoe meer zielen, hoe leuker het feestje! Ik denk ook dat de luisteraars Wannes met open armen gaan ontvangen. En ze mogen die lachspieren al opwarmen. Want die ga je zeker nodig hebben tussen 16.00 en 18.00 uur.'

Wannes Lacroix: 'Ik ben mega enthousiast en super dankbaar dat ik de nieuwe sidekick van Kawtar in 'Club Kawtar' mag zijn. Helemaal klaar om onder haar vleugels een knaller van een radioseizoen neer te zetten en de luisteraar steeds beter te leren kennen.'

Dit najaar is Sander opnieuw klaar om de strijd met de tijd aan te gaan in een volgende editie van Sander tegen de tijd. En deze keer: beter voorbereid! Het spraakmakende experiment waarbij Sander Gillis in een radiostudio zonder klok of daglicht kroop en vijf dagen lang non-stop radio maakte, krijgt een vervolg in oktober.

De Warmste Schoolbus rijdt dit najaar ook opnieuw uit voor De Warmste Week en brengt solidariteit tot op de speelplaats. MNM zet opnieuw in op koopkracht: tijdens de actie MNM betaalt je rekening worden elke weekdag rekeningen van luisteraars terugbetaald, van energiefacturen tot kotinrichting. De podcast Bless the Mess met Kawtar Ehlalouch en Anushka Melkonian krijgt een nieuw jasje, en 'De MNM 1000' zorgt opnieuw voor een muzikale hoogmis.

Klara: opera op VRT MAX én een nieuwe podcast

Ook dit najaar viert Klara de liefde voor klassieke muziek, met een nieuwe editie van 'Iedereen Klassiek' in Brugge in oktober. Het grote muziekfeest is toe aan de twaalfde editie. En er is nóg iets te vieren: op 2 december blaast Klara 25 kaarsjes uit. Een mijlpaal die niet onopgemerkt voorbij zal gaan!

Sieglinde Michiel en Sander De Keere brengen op 11 september dan weer een eerbetoon aan de Estse componist Arvo Pärt, die dan zijn 90ste verjaardag viert. Zijn muziek raakt al decennialang luisteraars wereldwijd. Niet toevallig prijkt hij steevast in de top drie van 'De Klara Top 100'. Een uitgelezen moment om zijn werk opnieuw te (her)ontdekken.

Eind september lanceert Klara op VRT MAX zes topopera’s, samen met De Munt en Opera Ballet Vlaanderen. Van Mozarts 'Die Zauberflöte' tot Wim Henderickx’ 'De Bekeerlinge' brengt VRT deze wereldklasseproducties gratis tot bij iedereen.VRT Educatie leert je alles over opera in vijf KLAAR-afleveringen.

Dit najaar is 'The Original Soundtrack' opnieuw een vaste waarde op Klara. Naar aanleiding van de World Soundtrack Awards op Film Fest Gent zendt Klara een hele dag 'The Original Soundtrack' uit, met uitsluitend de beste filmmuziek aller tijden. Boeiende gasten vertellen over hun favoriete films en vooral: de soundtracks die daarbij horen.

Na enkele radioseizoenen wordt het Klara-programma 'De Jaren' ook een podcast. Geïnspireerd door het gelijknamige boek van Nobelprijslaureate Annie Ernaux, bevraagt Heleen Debruyne haar gasten naar hun wereldbeeld en hoe dat stand gekomen is. Waar komen hun vooroordelen, fascinaties en morele opvattingen vandaan? Welke mensen en gebeurtenissen hebben hen gevormd? Komen alvast langs: Jessika Soors, nationaal coördinator in de aanpak van seksueel misbruik in de katholieke Kerk, AI-pionier Luc Steels, schrijfster Gaea Schoeters, theatermaker Stefan Perceval, antropoloog Sinan Çankaya en sterrenkundige Margot Brouwer.

'De Jaren', vanaf zondag 7 september, wekelijks een nieuwe aflevering op het Klara-kanaal van VRT MAX en om 17.00 uur te beluisteren op Klara.

Digitale zenders

Radio Bene maakt zich op voor een muzikaal najaar vol nostalgie en sfeer. Vanaf september krijgen fans van 'The Rat Pack' een vaste afspraak: elke zondagavond tussen 18.00 en 20.00 uur presenteert Vanessa Vanhove het programma 'The Rat Pack', exclusief op Radio Bene.

Ook liefhebbers van evergreens komen dit najaar aan hun trekken. Radio Bene trapt het seizoen af met de grootste hits uit de jaren 80 in 'De Radio Bene Evergreens', gevolgd door een editie rond de jaren 70 in oktober. In november wordt het muzikaal hoogtepunt bereikt met 'De Radio Bene Evergreen 1000', een hitlijst boordevol klassiekers.

Daarnaast is er aandacht voor de Radio 2 Eregalerij en voor artiesten die al jarenlang het muzikale landschap kleuren, zoals Rod Stewart, Gunther Neefs, Brian Ferry, John Lennon en Cliff Richard. Op nationale feestdagen brengt Radio Bene bovendien een eerbetoon aan artiesten uit Duitsland en Spanje.

In december sluit Radio Bene het jaar af met een feestelijke herhaling van de belangrijkste hitlijsten, zodat je het jaar muzikaal kunt uitzwaaien.

Ook het digitale radiostation De Tijdloze is dit najaar niet kapot te krijgen. De laatste week van het jaar wordt opnieuw één groot feest van tijdloze muziek. Dit jaar trekt De Tijdloze samen met Studio Brussel naar Oostende. Vanuit het muzikale hart van de stad wordt er afgeteld met 'De Tijdloze Countdown' naar 'De Tijdloze 100', al meer dan 38 jaar de populairste en meest invloedrijke muzieklijst van Vlaanderen. Alles is live te volgen via VRT MAX, met tal van verrassingen en bekende gastpresentatoren.

De Tijdloze organiseert bovendien dit jaar voor het eerst een gloednieuw muziekevenement: De Tijdloze Tribute Festival. Daar brengen a Pink Floyd Experience, Mirage en Mother Mercury - drie indrukwekkende bands met topmuzikanten - een eerbetoon aan de tijdloze muziek van Pink Floyd, Fleetwood Mac en Queen op zaterdag 27 december in de Coretec Dôme in Oostende.