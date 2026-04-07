Ontdek de 3 finalisten van MNM Start to dj

Zojuist werden op MNM tijdens Robin & Julie's ochtendshow de drie finalisten van MNM Start to dj aangekondigd. DINO, DJVM en SUEB speelden tijdens de selectiedag een overtuigende dj-set en plaatsen zich zo voor de finale.

Wie uiteindelijk de winnaar wordt van de zestiende editie van dé wedstrijd voor nieuw dj-talent, weten we op donderdag 16 april. De winnaar mag dan een jaar lang pronken met de felbegeerde titel, draait deze zomer op Tomorrowland én host een eigen show op MNM.

De finalisten:

DINO

DINO is de artiestennaam van de 25-jarige Nore Lauwers uit Turnhout (Antwerpen). Ze is sinds drie jaar actief als dj en werkte de afgelopen hard aan haar technische skills en artistieke groei. Een Katy Perry-song ontbreekt nooit in haar set en met Fred Again zou ze wel eens willen samenwerken. Een eigen radioshow maken is voor haar zelfs al een lang gekoesterde droom.

DJVM

Ibe Vanmarsenille (18 jaar) komt uit Tongeren-Borgloon (Limburg) en ontdekte muziek al op jonge leeftijd. Hij stond als kind van zeven voor het eerst achter de draaitafels in zijn eigen living.

Geïnspireerd door zijn papa, maar ook door Manuals, Paul Kalkbrenner en Michael Amani is hij de laatste jaren echt aan het uitgroeien tot een dj die de mensen de magie van het draaien wil meegeven voor ze naar huis vertrekken.

SUEB

Soufiane El Bouhali is 24 jaar, komt uit Menen (West-Vlaanderen) en is nog maar heel recent aan de slag als dj. Hij ziet zijn carrière niet als een soloverhaal. Voor SUEB draait het vooral om samen groeien en iets teruggeven aan de mensen die hem mee vooruit duwen. Zonder hen was hij namelijk nooit gestart.

Hij kreeg mede de smaak te pakken op festivals. Hoe fantastisch het wel niet zou zijn als hij dat ook zou kunnen. Soufiane kijkt op naar Yousuke Yukimatsu. Na een hersentumor toonde de Japanse dj dat het nooit te laat is om voor je dromen te gaan.

De coaches

Onder begeleiding van drie topcoaches worden de dj's voorbereid op hun grote doorbraak. Nina Black (MNM Start to dj 2022) coacht SUEB, DJ Licious leert DINO alle kneepjes van het vak en coach Hakim neemt DJVM onder zijn hoede.

De komende twee weken leren de MNM-luisteraars de drie finalisten en hun coaches beter kennen. Stemmen is vanaf nu mogelijk via het MNM-kanaal op VRT MAX.