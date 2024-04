One Direction maakt De Ultieme MNM50 'beautiful'

De 1000ste 'MNM50'. Die hoor je op zaterdag 13 april. Een mijlpaal voor radiozender MNM want dé hitlijst van de MNM-luisteraars bestaat al onafgebroken sinds de start van MNM zelf in 2009.

Naar aanleiding daarvan was er 'De Ultieme MNM50'. MNM-luisteraars konden een week lang hun absolute favoriet kiezen uit een lijst van de 50 populairste songs uit 15 jaar 'MNM50'. One Direction eindigt met ‘What Makes You Beautiful’ op nummer 1 in 'De Ultieme MNM50'. Anke Goergen, vaste presentatrice van de MNM50 sinds september, nam ook de presentatie van deze ultieme lijst voor zich.

Een populaire terugkeer en een Belgische triomf

Dat One Direction de aanvoerder van 'De Ultieme MNM50' is, bewijst dat de (ex-)band van Harry Styles, Niall Horan en co. nog steeds diep in de harten van de MNM-luisteraars zit. Harry zelf staat ook nog eens op nummer 4 met ‘As It Was'. 8 nummers in de lijst zijn van Belgische makelij. Pommelien Thijs is daarvan de enige artiest(e) die er met 2 songs instaat. Ze eindigt ook het hoogste met de 2de plaats voor ‘Erop Of Eronder’. Op plaats 3 vinden we een opvallende song. Want ‘Shake It Off’ van Taylor Swift stond nog nooit op nummer 1 in de lijst. Meer nog, de song geraakte zelfs nog nooit in de top 3. Dat de song nu toch op nummer 3 eindigt, toont aan hoe populair Taylor Swift momenteel is.

Doorheen de geschiedenis van de 'MNM50'

De 'MNM50' loopt al sinds de start van MNM in 2009 op de radio. Welke nummers vielen in de rijke geschiedenis van de lijst op?

In 2017 domineerde ‘Despacito’ van Luis Fonsi feat. Daddy Yankee & Justin Bieber 14 weken lang de 'MNM50'. Dit is het langste aantal weken dat een song ooit op nummer 1 stond. Dat record werd in 2023 bijna verbroken door Miley Cyrus. Zij stond met monsterhit ‘Flowers’ maar liefst 13 weken lang op nummer 1.

Terug naar de roots van de 'MNM50', want de allereerste nummer 1 was ‘Hot N Cold’ van Katy Perry. Een tijdloze klassieker aan het begin van vele muzikale triomfen in de lijst.

The Weeknd stond met zijn song ‘Blinding Lights’ het langste aantal weken in de 'MNM50', met een totaal van niet minder dan 72 weken (2019-2021), waarvan 11 weken op nummer 1. Het is daarmee de enige song die langer dan 1 jaar in de lijst stond. Lewis Capaldi’s ‘Someone You Loved’ maakte ook indruk door maar liefst 52 weken in de 'MNM50'-lijst te staan.

8 van de 50 nummers in de lijst is van eigen bodem. Zo kwam ‘Erop of Eronder’ meteen in de week van de release op nummer 1 terecht. Daarmee is het nummer van Pommelien Thijs één van de hoogste binnenkomers ooit.

Dit zijn de tien ultieme 'MNM50'-nummers volgens de MNM-luisteraars:

One Direction – ‘What Makes You Beautiful’

Pommelien Thijs – ‘Erop Of Eronder’

Taylor Swift – ‘Shake It Off’

Harry Styles – ‘As It Was’ ​

Adele – ‘Someone Like You’ ​

Avicii – ‘Wake Me Up’

The Weeknd – ‘Blinding Lights’ ​

Macklemore & Ryan Lewis feat. Ray Dalton – ‘Can't Hold Us’

Miley Cyrus – ‘Flowers’

Ed Sheeran – ‘Shape Of You’

Krijg je niet genoeg van de 'MNM50'? Op zaterdag 13 april is er de 1000ste 'MNM50' met Anke Goergen tussen 9.00u en 12.00 uur.