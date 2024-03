Onder meer Aster Nzeyimana, Average Rob en Kat Kerkhofs in nieuw seizoen 'De 10 Meest Gegoogelde Vragen Over…'

Aster Nzeyimana, Average Rob, Kat Kerkhofs en andere BV's doen openhartige babbels bij Maarten & Dorothee in het nieuwe seizoen van de Qmusic-podcast 'De 10 Meest Gegoogelde Vragen Over...'.

Hoe hoog kan Aaron Blommaert zingen? Hoeveel geld heeft Toby Alderweireld? Waarom heeft Nora Gharib een tattoo? Op dinsdag 5 maart zijn Q-dj’s Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe terug met een nieuw seizoen van hun populaire podcast 'De 10 Meest Gegoogelde Vragen Over…'. De komende weken halen de Q-ochtendstemmen gezichten als Aster Nzeyimana, Jennifer Heylen, Nora Gharib, Jani Kazaltzis, Gustaph, Laura Tesoro, Aaron Blommaert, Toby Alderweireld, Kat Kerkhofs en Average Rob door hun zoekmachine en onderwerpen ze hen aan Vlaanderens stevige vragenvuur. In een openhartig gesprek beantwoorden de gasten de 10 meest gegoogelde vragen over zichzelf. Elke dinsdag belooft de podcast (h)eerlijke, onthullende en hilarische gesprekken.

Q-dj’s Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe: 'Van het favoriete beleg van Toby Alderweireld tot de klaplong van Aaron Blommaert. Onze podcast 'De 10 Meest Gegoogelde Vragen Over...' is altijd al een fijn vertrekpunt geweest voor een (h)eerlijk gesprek en dat is in dit nieuwe seizoen niet anders.'

Aster Nzeyimana trapt het nieuwe seizoen af

Het nieuwe seizoen wordt afgetrapt door Aster Nzeyimana. De bekende sportjournalist en presentator beantwoordt in alle eerlijkheid 'De 10 Meest Gegoogelde Vragen Over' zichzelf. In een openhartig gesprek met Maarten & Dorothee neemt hij de luisteraar mee in zijn overstap naar VTM, hoe hij samen met Lize hun eigen kledinglijn uitdacht in Thailand én hoe zijn carrière als sportcommentator al begon tijdens het gamen. 'Ik vind dat bijna even leuk als zelf een goal scoren', klinkt het. 'De juiste commentaar kan een mooi moment nog mooier maken.'

De volledige podcast 'De 10 Meest Gegoogelde Vragen Over Aster Nzeyimana' is vanaf dinsdag 5 maart te beluisteren in de Q-app, op Qmusic.be en via andere podcast-platformen. Elke dinsdag lossen Maarten & Dorothee een nieuwe aflevering.