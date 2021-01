Olly Wannabe krijgt eigen sitcom 'Wannabe's' op Ketnet

Foto: Ketnet/VRT - © Hotel Hungaria 2021

Niemand minder dan Olly Wannabe krijgt zijn eigen sitcom op Ketnet: 'Wannabe's'. De afgelopen jaren leerden de Ketnetters Olly Wannabe kennen als de stagiair die de VRT op stelten zet met maar één grote droom: een tv-ster worden.

Jammer genoeg heeft zijn stage tot niets geleid, daarom zoekt hij vanaf 9 januari het succes elders. Olly solliciteert bij Video King, een kleine start-up die krampachtig een succesvolle speler probeert te worden op het net. Een team met grote dromen, maar de foute aanpak. Wanneer Mike, de baas, op Olly's cv ziet dat hij bij 'Thuis' heeft gewerkt, bij Ketnet, bij Sporza, bij VRT NWS, bij MNM… denkt hij: dít is de man die alles kan. De ideale man dus voor online video, want online… kan alles. Zo komt Olly terecht bij een bende wannabe’s die uitblinkt in incompetentie, maar overleeft dankzij de vriendschap. Met gastrollen van o.a. Ella Leyers en Karlijne Sileghem.

'Oh my God, mijn eigen sitcom! Eindelijk! En je zou denken dat dat een hondenjob is, maar ik vond het supercool. En ik werd betaald in superveel peanuts. Ik word superrijk gewoon! Waar moet ik tekenen voor mijn eigen pretpark? En over 30 jaar graag een tribute show! Beroemd worden? Ik kan da.'

Ketnet zal de komende jaren drie reeksen van 'Wannabe's' uitzenden. De Ketnetters kunnen dus nog even genieten van de brutale Olly Wannabe. De opnames voor reeks twee en drie starten later. 'Wannabe's' is een productie van Hotel Hungaria voor Ketnet.

De personages

Olly (gespeeld door Jakob Verstichel en Jan Baerts en met de stem van Geerard Vandewalle) wordt bij Video King de creatieve ideeënbedenker. Maar het allerliefst wil Olly natuurlijk zoveel mogelijk zelf in de spotlight staan. Olly wil doodgraag een ster zijn. Als een bezetene jaagt hij waardering, respect en erkenning na. Alleen: hij heeft weinig talent. Telkens weer denkt hij dat de once-in-a-lifetime-opportunity daar is, en telkens weer gooit hij zich er met evenveel naïeve overmoed op. Met plannetjes en trucs die vragen om miserie. En zijn vrienden worden tegen wil en dank meegesleept in die impulsieve chaos.

Mike (gespeeld door Tom Ternest, bekend van 'Black-out' en 'Albatros') is de oprichter van Video King: de baas, maar naar eigen zeggen vooral een 'benaderbare vriend'. Hij schat zichzelf te hoog in. Mike heeft naar eigen zeggen 'jaren' ervaring in de media, maar eigenlijk heeft hij gewoon jarenlang geprobeerd om het te maken als acteur. Zonder succes. Mike vertegenwoordigt de oudere volwassene die 'niet meer mee is'. Al is hij zelf overtuigd dat hij helemaal mee is. Mike is wannabe hip en wil doodgraag 'one of the guys' zijn.

Trix (gespeeld door Myrthe Huber) doet de techniek bij Video King: camera, geluid, belichting… Maar ook als er een decor gebouwd moet worden, is dat een job voor doe-het-zelver Trix. Zij is een technisch talent. Trix zit in haar eigen wereldje: een eeuwig durende aflevering van McGyver feat. Kamp Waes. Trix mag dan wel stoer zijn, maar eigenlijk is ze ook romantisch en droomt ze van een jongen die zich niet door haar laat afschrikken. Trix is onbedoeld intimiderend; een soort Natalia in werkkledij die héél af en toe - en tot verbazing van iedereen - opgemaakt en vrouwelijk voor de dag kan komen.

Saïd (gespeeld door Nidal Van Rijn) werkt als 'Digital Creative' bij Video King. Waar hij ook uithangt, zijn laptop staat steevast op zijn schoot. Hij is er mee vergroeid. Said is een nerd in een coole 'street' verpakking, een whizzkid die alles kent van programmeren, software, apps, games, films en sci-fi. Maar de ironie wil dat Said helemaal niet zo zelfverzekerd en 'street' is als hij zich voordoet. Hij is eigenlijk een bangerik. Bovendien is hij hypochonder. Een rood puntje op Said zijn arm, en hij zal meteen beginnen googelen en aan de playlist van zijn begrafenis beginnen.

Shoana (gespeeld door Anaïs Jansen) is een vlogster/influencer die op het moment dat ze de kaap van de 1000 volgers rondde, door Mike werd binnengehaald bij Video King. Zij is voor hem de kip met de gouden eieren die binnenkort volop gaat beginnen leggen. Ondertussen is Shoana haar aantal volgers gestegen van 1000 naar … 624. Shoana is verslaafd aan social media en wil constant alles vastleggen in een Instagram-story, waarna ze geobsedeerd volgt hoeveel likes ze heeft. Mike heeft voor Shoana een klein slaapkamersetje laten bouwen op kantoor, zodat ze voortaan hier haar vlogs kan opnemen.

'Wannabe's', vanaf 9 januari iedere zaterdag omstreeks 8.10 uur op Ketnet en altijd digitaal via VRT NU, Ketnet.be en in de Ketnet-app.