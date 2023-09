NRJ verdwijnt van FM, Nostalgie+ komt in de plaats

Nostalgie+ is vanaf vrijdag 29 september ook te beluisteren via FM. Sinds mei 2021 brengt Nostalgie+ het beste uit de 60s, 70s en 80s via DAB+, de website en de app en dat met groeiend succes.

Nu zal Nostalgie+ ook te beluisteren zijn als netwerkradio via FM.

'Bij de lancering van Play Nostalgie, eind augustus, spraken we meteen onze ambitie uit voor Nostalgie+ en op 1 september ging radio-icoon Johan Henneman er van start met 'That’s The Way', een nu al erg gesmaakte muzikale avondspits', zegt station manager Jo Nachtergaele. 'Steeds meer luisteraars ontdekten de afgelopen twee jaar ons aanbod. Het muzikale DNA van Nostalgie+ bekleedt dan ook een unieke plaats binnen het huidige Vlaamse radiolandschap. Zelfs als ‘digital only’-zender haalden we met Nostalgie+ al een marktaandeel van 1,1% op 12+ en een totaalbereik van 363.000 luisteraars. Met de uitbreiding van Nostalgie+ naar FM willen we heel wat extra muziekliefhebbers verwelkomen. Naast de live show van Johan Henneman, elke weekdag tussen 16.00 uur en 19.00 uur, hoor je op Nostalgie+ de vertrouwde radiostemmen van Astrid Philips, Alain Colpaert, Tony Talboom, Leen Demaré, Domi Crommen en Louise Ailliet (vanaf januari).'

'Met hitzender NRJ blijven we de jonge en stedelijke luisteraars bedienen, voortaan volledig digitaal', verduidelijkt Tom Klerkx, CEO Radio/Audio van Mediahuis. 'Die switch is volledig in lijn met het luistergedrag van ons breed doelpubliek: iets oudere luisteraars houden van FM en de jongere luisteraars voelen zich beter thuis op de digitale kanalen. Ons radio-portfolio wordt nu nog krachtiger. Goed nieuws voor alle luisteraars dus.'