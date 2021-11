November staat bij Nostalgie in het teken van de jaren '70

Na de 90s en 80s duikt Nostalgie deze maand de 70s in. Op maandag 8 november draait ochtend-dj Astrid Philips de top drie van de nummers die vorig jaar tot de allerbeste van dat decennium werden uitgeroepen tijdens de '70s Top 770': Dancing Queen van ABBA, Bohemian Rhapsody van Queen en Hotel California van Eagles.

Meteen het startsein voor het het stemmen voor de nieuwe editie. Tot vrijdag 19/11 om 18u kunnen luisteraars stemmen voor hun 7 favoriete 70s-classics via de Nostalgie-app en via nostalgie.be.

De ultieme lijst van de '70s Top 770' hoor je van zaterdag 20/11 tot en met vrijdag 26/11.

Alles loopt op wieltjes

Bij Nostalgie draait alles rond herbeleving. Net als tijdens de vorige decennia-lijsten, zullen er opnieuw een aantal dromen van luisteraars worden vervuld. Op de vraag 'Wat uit de 70s wil jij nog eens herbeleven?', kwam alvast dit antwoord van Brigitte: 'Als puber ging ik graag naar de roller disco. Met vier wieltjes onder de voeten, funky disco en de gepaste outfit erbij, was dat altijd één groot feest.'

Exact die droom brengt Nostalgie terug tot leven, op de vooravond van de finale van de lijst. Op donderdag 25 november trekken luisteraars én dj’s de rolschaatsen aan in Rollerland in Aalst.

Jonge Wolven vieren 50-jarige classic

Leen Demaré ontvangt tijdens de aftershow van de 70s-lijst weer Jonge Wolven, jong muzikaal talent dat één classic in het bijzonder terug helemaal springlevend zal maken. Alle vier brengen ze hun versie van 'ain't no sunshine' van Bill Withers, omdat dat nummer exact 50 jaar geleden in onze charts stond.

Kevin De Geest, Creative Director: 'Wat tijdens het stemmen altijd start met een stevige battle tussen de fans van Queen en ABBA, draait altijd uit op een geweldig feest eens de lijst start. De jaren 70 staan voor een waanzinnige muziekcatalogus, zoveel classics ervan blijven nu nog heel stevig overeind en dat dat nog lang zo zal blijven, merken we elke dag aan de reacties van onze luisteraars. Ik kijk er samen met hen naar uit om niet alleen m’n jeugd her te beleven maar ook te horen wat de Jonge Wolven vandaag doen met de muziek van toen.'

De '70s Top 770', van zaterdag 20 tot en met vrijdag 26 november bij Nostalgie.