Nostalgie zet zomerprogrammatie in hogere versnelling met Ellen Petri en Kristof Elen

Ex-Miss België Ellen Petri wordt deze zomer een nieuw gezicht én een nieuwe stem bij Nostalgie, terwijl treinconducteur en tv-gezicht Kristof Elen luisteraars inspireert met verrassende vakantietips in eigen land.

Met een dagelijkse zomerse hitlijst om 9.00 uur, vakantie-inspiratie uit binnen- en buitenland, wereldverhalen van luisteraars én reizen om weg te schenken opent Nostalgie deze zomer officieel de deuren van 'Het Grote Nostalgie Reisbureau'.

Na een periode van sterke groei in de luistercijfers richt Nostalgie de blik meteen weer vooruit. Deze zomer draait voor de zender alles rond één missie: luisteraars een verdiend vakantiegevoel bezorgen. Of je nu op het strand ligt, onderweg bent naar het werk of gewoon thuis van de zon probeert te genieten: met 'Het Grote Nostalgie Reisbureau' wil de radiozender luisteraars elke dag laten wegdromen onder de baseline 'Luister en je bent op vakantie'. Sta op! Met Véronique De Kock opent 'Het Grote Nostalgie Reisbureau' op maandag 29 juli. En daarmee pakt Nostalgie uit met een van de meest ambitieuze zomerprogrammatie’s ooit, gedragen door een sterk radioteam en opvallende nieuwe stemmen. Van Véronique De Kock & Sander Vandenhende tot Alexandra Potvin, van Kim Muylaert tot Sean Dhondt en Lenke Van Olmen, van Marcia Bwarody tot nieuw radiogezicht Ellen Petri.

Ellen Petri wordt de zomerse Nostalgie-stem van de luchthaven

Een opvallende rol deze zomer is weggelegd voor Ellen Petri, ex-Miss België en voormalig televisiepresentatrice, die haar eerste grote radio-avontuur aangaat bij Nostalgie. Vanuit de luchthaven trekt ze als reporter op pad om vakantieverhalen te verzamelen van reizigers, maar ook om unieke inkijkjes achter de schermen te geven.

Zo praat ze met piloten, stewards, bagage-afhandelaars, luchthavenpersoneel en zelfs chefs in luchthavenkeukens. Het resultaat: verrassende korte gesprekken die vakantiegevoel combineren met menselijke verhalen en een blik achter de schermen van een wereld die voor veel mensen fascinerend blijft, de luchthaven.

Ellen Petri: 'Radio is voor mij een compleet nieuwe uitdaging, en net dat maakt het zo spannend. Ik kijk er enorm naar uit om verhalen te sprokkelen op plekken waar vakantie écht begint. Iedereen heeft wel een herinnering aan een luchthaven: zenuwen, vlinders, afscheid, avontuur… Die emoties voel je daar constant.'

De 10 van Nostalgie: luisteraars bepalen de soundtrack van de zomer

Elke ochtend tussen 9.00 en 10.00 uur horen luisteraars 'De Tien van Nostalgie': een dagelijkse hitlijst samengesteld door de luisteraars zelf. Elke dag staat een ander zomers thema centraal. Denk aan: strand, cocktails, voetbal, roadtrips, vliegen, zonsondergangen of zomerliefdes. Luisteraars kunnen songs suggereren en bepalen zo mee de soundtrack van hun zomer.

Op staycation met Kristof uit 'De Trein'

Ook wie in België blijft deze zomer, krijgt vakantiekriebels dankzij Kristof, bekend uit het populaire televisieprogramma 'De Trein'. Wekelijks deelt hij de leukste staycationtips en verborgen parels in eigen land, uiteraard bereikbaar met de trein.

Van charmante kuststadjes tot groene wandelroutes en verrassende terrasjes: Kristof inspireert luisteraars om België op een andere manier te ontdekken.

'Ik vind het geweldig dat ik mensen deze zomer mag inspireren om eropuit te trekken in eigen land', zegt Kristof. 'Je hoeft niet altijd naar de andere kant van de wereld om een vakantiegevoel te beleven. Soms ligt het mooiste avontuur gewoon een treinrit verder.'

Elke dag een nieuwe bestemming

Daarnaast reizen de dj’s van Nostalgie de hele zomer lang samen met de luisteraars de wereld rond.

Van Spanje tot Noorwegen, van Brazilië tot Thailand: elke dag delen luisteraars hun persoonlijke tips, favoriete adresjes, must eats, must drinks, verborgen plekken en onvergetelijke vakantieverhalen.

En alsof dat nog niet genoeg is, vallen er deze zomer ook dagelijks reizen te winnen op de zender.

'De zomer start bij Nostalgie'

Volgens programmadirecteur Robin Vissenaekens wordt dit een zomer waarin radio meer dan ooit sfeer, wegdromen en verbondenheid moet brengen.

'Met 'Het Grote Nostalgie Reisbureau' willen we mensen het gevoel geven dat hun vakantie begint van zodra ze Nostalgie aanzetten', zegt Robin Vissenaekens. 'We hebben deze zomer een straf radioteam achter de microfoon, sterke verhalen, veel warmte en een enorme goesting om luisteraars elke dag mee op reis te nemen. Of je nu vertrekt naar Thailand of gewoon onderweg bent naar je werk: de zomer start bij Nostalgie.'

'Het Grote Nostalgie Reisbureau' hoor je de hele zomer lang, vanaf maandag 29 juli op Nostalgie. Luister en je bent op vakantie!