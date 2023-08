Nostalgie wordt Play Nostalgie en verbindt meer dan ooit over generaties heen

Play Nostalgie zet sterk in op gloednieuwe ochtendshow én schuift o.a. nieuw radiotalent Liesa Naert voor de microfoon Zeg niet langer Nostalgie, maar wel Play Nostalgie.

De radiozender, die ondertussen 15 jaar bestaat, start vanaf maandag 28 augustus om 6.00 uur met een nieuwe naam: Play Nostalgie. Mediagroep Play Media breidt hiermee zijn merkenportefeuille uit met een Play-radiozender. Eerder dit jaar nam Play Media een aandeel van 20% in de radiozender. Mediahuis blijft de meerderheidsaandeelhouder met 55% van de Nostalgie-aandelen.

Rode draad bij Play Nostalgie blijft herkenbare en tijdloze muziek die iedereen, van jong tot oud, kan meezingen. Vormelijk én inhoudelijk verandert er wel het een en ander met enkele opmerkelijke nieuwe namen en programma’s. Die werden vandaag, woensdag 23 augustus, door de verschillende Play Nostalgie-dj’s voorgesteld in een speciale radioshow vanuit de Play Zuid-studio in Antwerpen.

'Team Ochtend'. Met Bart en Friends

Ervaren radiomaker Bart De Raes komt over van MNM en neemt de ochtendshow tussen 6.00 en 9.00 voor zijn rekening. Elke weekdag duikt ook een ‘Friend’ op in de studio om samen met Bart én de luisteraars ‘Team Ochtend’ te maken. Afwisselend gaat het om sportjournalist Yanko Beeckman op maandag, actrice en schrijfster Liesa Naert op dinsdag, zanger Gene Thomas op woensdag, influencer en televisiepersoonlijkheid Céline Van Ouytsel op donderdag en actrice en casting director Fleur Brusselmans op vrijdag.

'Ik heb 10 jaar voor de VRT gewerkt, eerst als DJ, daarna achter de schermen. Nu neem ik terug plaats op mijn geliefde stoel achter de microfoon. Samen met een enthousiast team de luisteraars door de ochtendspits loodsen is het mooiste wat er is. De dag begint, het nieuws is vers. Ik ben een echte ochtendmens, ik hoop van mijn vrienden dat ze mijn energie gaan aankunnen', aldus Bart De Raes.

'Ik heb er niet lang over moeten nadenken toen Play Nostalgie me vroeg. Rechtstreeks contact met muziekliefhebbers is sowieso mijn ding en het is heerlijk om dat ook eens vanuit de radiostudio te mogen doen. In het populaire ochtendblok dan nog. We gaan knallen!', zegt Gene Thomas.

'Leen Demaré en Michaël Joossens': letterlijke verbinding tussen generaties

Verrassen over generaties heen neemt Play Nostalgie ook heel letterlijk. In de avondspits van 16.00 tot 19.00 uur horen we de ongekroonde koningin van de radio Leen Demaré samen met de jonge radiomaker Michaël Joossens, waarvan Leen makkelijk de moeder had kunnen zijn.

'Radio maken is mijn lang leven. Ik heb al vele watertjes doorzwommen maar Play Nostalgie voelt voor mij echt als thuiskomen: bij een radiozender die warm is, met respect voor ervaring en leeftijd, maar tezelfdertijd jeugdig en speels is. Ik ga mij helemaal smijten voor dit nieuwe avontuur en de ambities van Play Nostalgie klinken mij als muziek in de oren', vertelt Leen Demaré.

'Leen Demaré IS gewoon radio. Voor mij dus een hele eer om met deze grande dame onze Play Nostalgie-luisteraars doorheen de avondspits te loodsen. We gaan veel van elkaar leren, zij geeft mij opvoedingstips voor mijn dochter en ik help haar de Play Nostalgie-app te updaten', zegt Michaël Joossens

'Liesa en Larissa'. Zaterdagochtendshow met live publiek vanuit Play Zuid in Antwerpen

Een opvallende nieuwe naam in de Play Nostalgie-programmering is actrice Liesa Naert. Vanaf 28 augustus is ze met 'Liesa’s Lifehacks' elke dinsdagochtend te horen bij 'Team Ochtend'. En vanaf eind september presenteert ze elk weekend de live zaterdagochtendshow vanuit eventlocatie Play Zuid in Antwerpen. Dat doet ze samen met jong radiotalent Larissa Roose.

Larissa was het voorbije seizoen al de vaste producer en sidekick tijdens het ochtendblok en heeft van maandag t.e.m donderdag om 19.00 uur ook haar eigen muziekshow bij Play Nostalgie.

'Voor het eerst op de radio presenteren en meteen met een live publiek erbij, dat is super spannend. Iedereen is welkom om samen met mij, Larissa en onze zaterdag-gasten de show 'mee te maken' en het weekend vrolijk te starten', aldus Liesa Naert.

'De Playlist'. Muzikale Talkshow op zondag

Op zondag praat Play Nostalgie-dj Elias Smekens met twee interessante gasten die platen aan mekaar voorstellen. Ze vertellen over de rol van muziek in hun leven en leren zo mekaar en zichzelf beter kennen. De duo’s die aan bod komen zijn soms logisch en af toe heel verrassend. Tom en Kato van The Starlings komen langs, maar ook éminence grise Jean Blaute en opkomend talent Emmy d’Arc, Céline van Ouytsel en Franky De Smet van Channel Zero, Bob Savenberg en zijn 16-jarige dochter Jade, Linde Merckpoel en Lynn Van den Broeck uit 'Celebrity Masterchef'.

'Play Nostalgie bouwt verder op de fundamenten van het opgefriste Nostalgie: een feel good muziekzender voor alle generaties. Van ‘Running Up that Hill’ en ‘Go Your Own Way’ bovenaan in onze Top 3000 t.e.m. de nieuwe Harry Styles in onze Instant Classics Top 30. Wij willen verbinden, verrassen en vooral veel goesting geven. In de dag die komen gaat, in de volgende twee platen... Can’t Stop the Feeling? Play Nostalgie!', Tom Klerkx, CEO Audio @ Mediahuis.

​Met Play Nostalgie voegt mediagroep Play Media een extra complementair bereik toe. Naast het on air bereik met de 4 tv-zenders, het online bereik via GoPlay en live entertainment in eventhal Play Zuid. In de laatste CIM-metingen noteert Nostalgie een dagelijks bereik van 375.000 en wekelijks bereik van 856.000 luisteraars in Vlaanderen en Brussel. Het totaalbereik is 1.405.000 luisteraars. Daarmee behaalt Nostalgie een marktaandeel van 6,1%.

'Als modern mediamerk in Vlaanderen is het belangrijk om op verschillende manieren connectie te maken met je publiek. Dus ook via radio. Sinds begin dit jaar zijn we mee aandeelhouder van Nostalgie en we zijn enorm tevreden dat onze kruisbestuiving ertoe geleid heeft dat we vanaf 28 augustus de brede radiozender Play Nostalgie in onze mediafamilie kunnen verwelkomen. Elk merk behoudt zijn eigen identiteit, maar we verbinden de verschillende Play-werelden met elkaar en kijken naar interessante opportuniteiten. De zaterdagochtendshow voor een live publiek vanuit Play Zuid of onze tv-figuren in de Playlist op zondag op Play Nostalgie zijn daar de perfecte voorbeelden van', zegt Jeroen Bronselaer, CEO van Play Media.