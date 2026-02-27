Nostalgie tovert maart om in 80's maand

Maart wordt één groot feest bij radiozender Nostalgie. De DJ's dompelen Vlaanderen een volledige maand onder in de allergrootste hits van de jaren 80, méér dan ooit tevoren.

Van iconische meezingers tot vergeten parels: de soundtrack van een generatie krijgt alle ruimte.

'Sta Op met Véronique De Kock' wordt 80's ochtendshow... met vooruitblik op 2026!

Op maandag transformeert de ochtendshow volledig. Véronique De Kock en Alex Agnew maken van hun ochtendshow een échte 80’s-beleving. Alsof het opnieuw de jaren 80 is. We katapulteren de show samen met de luisteraar terug naar de tijd van schoudervullingen, gettoblasters en foute trainingspakken! ​

Wie weet passeert er zelfs een verrassing op 4 wielen uit Back To The Future...

Véronique De Kock: 'Veel haarlak in de badkamer, dat is mijn eerste gedachte bij de eighties. Buiten die geweldige muziek natuurlijk. En precies die haarlak hebben we opnieuw bovengehaald voor een Rolling Stone Magazine cover lookalike, met Sean en mij in de hoofdrol voor de campagne.'

Alex Agnew: 'Uw jeugdjaren zoals ik kunnen beleven in de 80’s, dat was de max! Ik had 2 doelen in die tijd: een lief opscharrelen én zoveel mogelijk films zien in de cinema! Vooral in dat tweede was ik enorm succesvol! Ik trek met plezier mijn leren vest aan om back to the 80’s te gaan samen met Véronique!'

Verwacht een show vol muzikale verrassingen, straffe verhalen, persoonlijke herinneringen en een flinke dosis humor.

Vanaf 16 maart: De 80's Top 1500

Vanaf 16 maart presenteert Nostalgie de '80’s Top 1500', een hitlijst waarin luisteraars naar hartenlust kunnen meezingen, herinneringen ophalen en opnieuw verliefd worden op hun favoriete 80’s helden.

Van stadionklassiekers tot dansvloer-anthems: dit is de ultieme trip terug naar een tijdperk vol synthesizers, grote kapsels en nog grotere refreinen.

80’s Challenges

Opgroeien in de 80’s, daar denken we met veel nostalgie aan terug. Maar opgroeien in de 80’s, dat had ook zo zijn uitdagingen. Tijdens de 80’s maand stellen we de dj's van Nostalgie op de proef met herkenbare en grappige struggles die kinderen van de 80’s dagelijks meemaakten. Deze kan je volgen op het instagramkanaal @nostalgiebelgie.