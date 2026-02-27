Conrad Janssens openhartig over mama Ilse De Meulemeester in 'Maison Verhulst'
'De Warmste Week 2026' trekt naar Mechelen: De Nekker als warm kloppend hart
Kijkcijfers: dinsdag 24 en woensdag 25 februari 2026

Nostalgie tovert maart om in 80's maand

vrijdag 27 februari 2026
Foto: © Nostalgie 2026

Maart wordt één groot feest bij radiozender Nostalgie. De DJ's dompelen Vlaanderen een volledige maand onder in de allergrootste hits van de jaren 80, méér dan ooit tevoren.

Van iconische meezingers tot vergeten parels: de soundtrack van een generatie krijgt alle ruimte.


'Sta Op met Véronique De Kock' wordt 80's ochtendshow... met vooruitblik op 2026!
Op maandag transformeert de ochtendshow volledig. Véronique De Kock en Alex Agnew maken van hun ochtendshow een échte 80’s-beleving. Alsof het opnieuw de jaren 80 is. We katapulteren de show samen met de luisteraar terug naar de tijd van schoudervullingen, gettoblasters en foute trainingspakken! ​

Wie weet passeert er zelfs een verrassing op 4 wielen uit Back To The Future...

Véronique De Kock: 'Veel haarlak in de badkamer, dat is mijn eerste gedachte bij de eighties. Buiten die geweldige muziek natuurlijk. En precies die haarlak hebben we opnieuw bovengehaald voor een Rolling Stone Magazine cover lookalike, met Sean en mij in de hoofdrol voor de campagne.'

Alex Agnew: 'Uw jeugdjaren zoals ik kunnen beleven in de 80’s, dat was de max! Ik had 2 doelen in die tijd: een lief opscharrelen én zoveel mogelijk films zien in de cinema! Vooral in dat tweede was ik enorm succesvol! Ik trek met plezier mijn leren vest aan om back to the 80’s te gaan samen met Véronique!'

Verwacht een show vol muzikale verrassingen, straffe verhalen, persoonlijke herinneringen en een flinke dosis humor.

Vanaf 16 maart: De 80's Top 1500
Vanaf 16 maart presenteert Nostalgie de '80’s Top 1500', een hitlijst waarin luisteraars naar hartenlust kunnen meezingen, herinneringen ophalen en opnieuw verliefd worden op hun favoriete 80’s helden.

Van stadionklassiekers tot dansvloer-anthems: dit is de ultieme trip terug naar een tijdperk vol synthesizers, grote kapsels en nog grotere refreinen.

80’s Challenges
Opgroeien in de 80’s, daar denken we met veel nostalgie aan terug. Maar opgroeien in de 80’s, dat had ook zo zijn uitdagingen. Tijdens de 80’s maand stellen we de dj's van Nostalgie op de proef met herkenbare en grappige struggles die kinderen van de 80’s dagelijks meemaakten. Deze kan je volgen op het instagramkanaal @nostalgiebelgie.


Game Of Thrones - Seizoen 1 - 8 (Blu-ray)
DVD
Superman (Blu-ray)
DVD
F1 - The Movie (Blu-ray)
DVD
Persbericht Nostalgie
https://nl.nostalgie.be/
Meer artikels over Nostalgie
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo VRT 1 logo

Italië, 1948. De tienjarige Rocco groeit op in een bergdorp in Calabrië, tot zijn vader Salvatore, die in de steenkoolmijnen in België werkt, op een dag beslist om zijn gezin te laten overkomen naar Waterschei. Zo komt de jonge Rocco in Limburg terecht, in een vreemde omgeving met een rare taal en een andere cultuur. Rocco wil zijn zoals de andere jongeren en iets betekenen in het leven. Als rebellerende jongeman zoekt hij tegen de wil en overtuiging van zijn vader een uitweg in de muziek én in de liefde.

'Marina', film uit 2013 met oa. Matteo Simoni en Evelien Bosmans, om 20.45 uur op VRT 1.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 11:00
    Winterbeelden
    12:10
    Dagelijkse kost
  • 09:00
    Winterbeelden
    12:00
    Radio 1: Nieuwe Feiten
  • 10:55
    Vos en Haas
    11:05
    Kaatjes Kameraadjes
  • 09:45
    Geen uitzending
    11:50
    Familie
  • 10:45
    Geen uitzending
    14:00
    Helicopter ER
  • 09:00
    Geen uitzending
    11:25
    The Goldbergs
  • 10:00
    Geen uitzending
    14:50
    All New Traffic Cops
  • 08:55
    Geen uitzending
    16:05
    Baywatch
  • 10:00
    Joe
    15:20
    Geen uitzending
  • 11:00
    Geen uitzending
    11:15
    Huizenjagers
  • 10:50
    Family Law
    11:45
    FBI
  • 10:35
    Geen uitzending
    11:35
    Evil
  • 10:35
    A Place in the Sun
    11:20
    Retour Masters
  • 10:25
    Murderer Behind the Mask
    12:15
    Shatterred Vows
  • 10:00
    Herhalingslus
    20:00
    Z-Nieuws
  • 10:57
    Mijn tuin
    11:55
    5-voor-12
  • 10:15
    Bon Appetit
    11:10
    Het Weekmenu
  • 10:55
    Death in Paradise
    12:00
    Darby and Joan
  • 10:10
    American Pickers
    11:10
    Storage Wars
  • 11:00
    NOS Journaal
    11:15
    Tijd voor Max
  • 10:40
    Noord-Zuid-Oost-West
    11:20
    BinnensteBuiten
  • 11:00
    Tip de Muis
    11:10
    Masha en de beer: Kinderliedjes