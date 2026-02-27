Nostalgie tovert maart om in 80's maand
Maart wordt één groot feest bij radiozender Nostalgie. De DJ's dompelen Vlaanderen een volledige maand onder in de allergrootste hits van de jaren 80, méér dan ooit tevoren.
Van iconische meezingers tot vergeten parels: de soundtrack van een generatie krijgt alle ruimte.
'Sta Op met Véronique De Kock' wordt 80's ochtendshow... met vooruitblik op 2026!
Op maandag transformeert de ochtendshow volledig. Véronique De Kock en Alex Agnew maken van hun ochtendshow een échte 80’s-beleving. Alsof het opnieuw de jaren 80 is. We katapulteren de show samen met de luisteraar terug naar de tijd van schoudervullingen, gettoblasters en foute trainingspakken!
Wie weet passeert er zelfs een verrassing op 4 wielen uit Back To The Future...
Véronique De Kock: 'Veel haarlak in de badkamer, dat is mijn eerste gedachte bij de eighties. Buiten die geweldige muziek natuurlijk. En precies die haarlak hebben we opnieuw bovengehaald voor een Rolling Stone Magazine cover lookalike, met Sean en mij in de hoofdrol voor de campagne.'
Alex Agnew: 'Uw jeugdjaren zoals ik kunnen beleven in de 80’s, dat was de max! Ik had 2 doelen in die tijd: een lief opscharrelen én zoveel mogelijk films zien in de cinema! Vooral in dat tweede was ik enorm succesvol! Ik trek met plezier mijn leren vest aan om back to the 80’s te gaan samen met Véronique!'
Verwacht een show vol muzikale verrassingen, straffe verhalen, persoonlijke herinneringen en een flinke dosis humor.
Vanaf 16 maart: De 80's Top 1500
Vanaf 16 maart presenteert Nostalgie de '80’s Top 1500', een hitlijst waarin luisteraars naar hartenlust kunnen meezingen, herinneringen ophalen en opnieuw verliefd worden op hun favoriete 80’s helden.
Van stadionklassiekers tot dansvloer-anthems: dit is de ultieme trip terug naar een tijdperk vol synthesizers, grote kapsels en nog grotere refreinen.
80’s Challenges
Opgroeien in de 80’s, daar denken we met veel nostalgie aan terug. Maar opgroeien in de 80’s, dat had ook zo zijn uitdagingen. Tijdens de 80’s maand stellen we de dj's van Nostalgie op de proef met herkenbare en grappige struggles die kinderen van de 80’s dagelijks meemaakten. Deze kan je volgen op het instagramkanaal @nostalgiebelgie.
https://nl.nostalgie.be/
Meer artikels over Nostalgie
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- Spectaculair danstalent blaast jury omver in nieuw seizoen van 'So You Think You Can Dance'
- Cupido schiet twee keer raak in 'Winter Vol Liefde'
- Vernieuwde 'MolTalk' warmt kijker op met voorbeschouwing vol theorieën en aanwijzingen
- Muzikale reis door 80 jaar 'Arbeidsvitaminen' op NPO 1
- Discipelen 'The Passion' bekend én nieuw programma 'Op weg naar The Passion'
- Coaches hakken erop los in de backstage van 'The Voice'
- 'Ziggo Sport Race Café' opent weer zijn deuren
- Conrad Janssens openhartig over mama Ilse De Meulemeester in 'Maison Verhulst'
- FilmBox zendt César Awards uit in Nederland
- Donderdag in 'Zembla': Gas in de gevel
- Nostalgie tovert maart om in 80's maand
- Dj's bij Qmusic mogen een week lang 'Het Verboden Woord' 'allemaal' niet uitspreken
- A Moment van Kensington wint eerste 3FM Award van 2026
- 'De Twintigers' van Klara zijn terug! Dit jong talent kleurt de toekomst van klassieke muziek, jazz en global
- Genomineerden Qmusic Top 40 Awards bekend
Multimedia SPOTLIGHT
-
Ontdek hier de vibe van 'So You Think You Can Dance'
-
Het Verboden Woord is terug bij Qmusic!
-
Netflix kondigt start opnames 'Wednesday' S3 aan
-
Conrad Janssens openhartig over mama Ilse De Meulemeester
-
Kijk naar 'The Bluff' op Prime Video
-
'Datenight' nu ook te bekijken op VTM GO
-
Koen Wauters zet zijn medecoaches een hak!
-
Kijk de emotionele finale van 'Winter Vol Liefde'
-
Kijk het tweede seizoen van 'Paradise' op Disney+
-
Geen tijd voor een knuffel in 'Bestemming X'
-
Jeroom krijgt niet mis te verstane boodschap
-
Poetshulp Michelle brengt opera naar 'The Voice'
-
Netflix onthult trailer van 'Peaky Blinders: The Immortal Man'
-
Sam Gooris doet meteen 'een Sammeke'
-
Kijk nieuwe afleveringen van 'Lil" Kleine: Geen Rem' op Prime Video
-
Kijk vanaf 3 maart naar 'De Box'
-
Wie verdient zijn eigen droomhuis in 'Huis Gemaakt'?
-
Wat doet Jonathan Medart in de backstage van 'The Voice'?
-
De tweede Lach van JOE is geraden!
-
Kijk naar het leven van Tanja Dexters op Streamz
-
Ruzie bij de Badi’s in 'Konvooi'
-
Vanaf dan zie je 'Rooster' op HBO Max
-
Verrassing van formaat in 'Stukken Van Mensen'
-
Nieuw seizoen van 'Komen Eten' op Play!
-
Planckendael ontwaakt in 'Het Echte Leven in de ZOO'
-
Hilarisch! Familie Gooris waagt zich aan de doedelzak.
-
De coaches trappen 'The Voice' zélf zingend op gang
-
Kijk het tweede seizoen van 'Cross' bij Prime Video
-
Siska Schoeters overmand door emoties in 'Een Echte Job'
-
Tinneke trekt ten strijde in 'Bestemming X'
Kijktip van de dag
Italië, 1948. De tienjarige Rocco groeit op in een bergdorp in Calabrië, tot zijn vader Salvatore, die in de steenkoolmijnen in België werkt, op een dag beslist om zijn gezin te laten overkomen naar Waterschei. Zo komt de jonge Rocco in Limburg terecht, in een vreemde omgeving met een rare taal en een andere cultuur. Rocco wil zijn zoals de andere jongeren en iets betekenen in het leven. Als rebellerende jongeman zoekt hij tegen de wil en overtuiging van zijn vader een uitweg in de muziek én in de liefde.
'Marina', film uit 2013 met oa. Matteo Simoni en Evelien Bosmans, om 20.45 uur op VRT 1.