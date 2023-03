Nostalgie presenteert de 'TOP 3000': Welke songs laten jou niet onberoerd?

In de ochtendshow lanceerden Astrid, Larissa en Luk Alloo vrijdag de 'TOP 3000'. Een overdonderend goede lijst gebaseerd op songs die bij de luisteraar een extra snaar raken.

Tot en met 16 maart kan iedereen zijn/haar songs en de bijhorende verhalen doorgeven via nostalgie.be of de app. Luk Alloo doorkruist heel Vlaanderen met een gloednieuwe oranje Volkswagen ID. Buzz en sprokkelt muzikale verhalen bij bekende luisteraars zoals o.a. Astrid Coppens, Herman Brusselmans, Barbara Sarafian en Kurt Rogiers. Vanaf 17 maart loopt dan de eigenlijke 'TOP 3000' bij Nostalgie.

Jo Nachtergaele, Station Manager: 'Iedereen heeft wel een aantal songs die je blijft meedragen, omdat ze je terugvoeren naar een belangrijk moment in je leven. Songs die je niet onberoerd laten. Muziek is nu eenmaal de best mogelijke drager van emoties. Wij gaan op zoek naar die emoties én tijdloze muziek die daarbij hoort. Op basis daarvan maken wij de langste en mooiste lijst in radioland: de 'TOP 3000'.'

Via nostalgie.be en de app kunnen luisteraars hun top 3 doorgeven, inclusief het verhaal achter die songs. Vanaf dinsdag 7 maart hoor je bij Nostalgie de verhalen die zijn binnengekomen. Daarenboven reist Luk Alloo het hele land door met de iconische Volkswagen ID. Buzz om bij een aantal bekende Vlamingen te polsen naar songs met een emotioneel verhaal. O.a. Astrid Coppens, Herman Brusselmans, Barbara Sarafian en Kurt Rogiers leggen de komende dagen hun hart en song bloot.

Alles zal te volgen zijn op Nostalgie en via de socials. De stemperiode loopt t.e.m. 16 maart. Vanaf 17 maart start dan de eigenlijke 'TOP 3000'.

Op maandag 6 maart maakt Nostalgie eerst nog plaats voor 'People Help the People', het gemeenschappelijke 12-12 radio initiatief. Meer dan dertig Vlaamse topartiesten zongen samen een prachtige versie in van 'People Help the People'.