Acteur François Beukelaers overleden: icoon van Vlaamse tv-series en film
Kijkcijfers: maandag 2 en dinsdag 3 februari 2026
Bevestigd! 'Got Talent' gaat over de landsgrenzen heen: VTM en RTL 4 bundelen de krachten

Nostalgie presenteert 'De Grote Nummer 1 Top 1000'

vrijdag 6 februari 2026

Nostalgie bundelt van vrijdag 6 februari tot en met vrijdag 13 februari alle iconische nummer 1-hits in 'De Grote Nummer 1 Top 1000': een unieke hitlijst waarin luisteraars van de ene absolute nummer 1-hit in de andere duiken.

Het resultaat is een muzikale rollercoaster vol herkenning, energie en… verrassingen.


De grootste verrassing staat helemaal bovenaan. De absolute nummer 1 is Gotye met Somebody That I Used to Know. Een nummer van Belgische makelij dat wereldwijd maar liefst 68 weken op nummer 1 stond. Het nummer bereikte de hoogste positie in meer dan 25 landen, waaronder Australië, België, Canada, Frankrijk, Duitsland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Die internationale dominantie maakt van Gotye terecht de ultieme nummer 1 aller nummer 1-hits.

Ook onze noorderburen laten van zich horen. Marco Borsato, de hoogst genoteerde Nederlander in de lijst, stond met Rood 9 weken op nummer 1 in België en zelfs 11 weken op nummer 1 in Nederland, een bewijs van zijn blijvende populariteit aan beide kanten van de grens. ​

Ochtend-DJ Véronique De Kock: 'Ik hou van nummer 1-hits. Dat zijn de songs waarbij ik automatisch meezing. Ze geven energie en het gevoel dat je dag sneller vooruitgaat. 'De Nummer 1 Top 1000' is één groot feest van herkenning.'

Cijfers die spreken
'De Grote Nummer 1 Top 1000' levert niet alleen muzikale magie op, maar ook opvallende data.

Internationale hofleveranciers:

ABBA – 16 songs
Michael Jackson – 14 songs
Madonna – 14 songs
Whitney Houston – 9 songs

Belgische hofleveranciers:
Clouseau – 4 songs
Stromae, Vaya Con Dios en K3: elk 2 songs

In totaal telt de lijst 24 Belgische noteringen, meer dan de Nederlandse.
22 songs bevatten het woord 'one' in hun titel, opvallend veel in een hitlijst die uitsluitend uit nummer 1-hits bestaat.

Acht dagen pure meezingers
'De Grote Nummer 1 Top 1000': acht dagen lang alleen maar nummer 1-hits, van de eerste noot tot de laatste meezinger. Dit is de lijst waar elke song meteen binnenkomt, waar je automatisch luidop meezingt, zachtjes mee neuriet of zonder schaamte mee lala’t.


Game Of Thrones - Seizoen 1 - 8 (Blu-ray)
DVD
Superman (Blu-ray)
DVD
F1 - The Movie (Blu-ray)
DVD
Persbericht Nostalgie
https://nl.nostalgie.be/
Meer artikels over Nostalgie
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo Play logo

Barry Allen, een wetenschapper bij de politie, wordt geraakt door de bliksem en krijgt daardoor een kosmische kracht: bliksemsnelheid. Wanneer hij zijn superkracht gebruikt om terug te reizen in de tijd en zijn moeder te redden, creëert hij per ongeluk een wereld zonder superhelden waar Generaal Zod is teruggekeerd. Om hem te kunnen verslaan, moet The Flash de hulp inroepen van een gepensioneerde Batman.

'The Flash', film uit 2023 met oa. Michael Keaton, om 20.40 uur op Play.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 06:56
    Bernie
    00:10
    Journaallus
  • 06:00
    Radio 2: Goeiemorgen morgen
    23:50
    Nachtlus
  • 06:50
    Mojo Wisseltop
    22:25
    Geen uitzending
  • 06:40
    Heidi
    00:00
    Gooische Vrouwen
  • 10:45
    Geen uitzending
    23:35
    Border Security: Australia's Front Line
  • 06:00
    Qmusic
    00:50
    The Big Bang Theory
  • 01:25
    Geen uitzending
    22:50
    Te bepalen
  • 08:50
    Geen uitzending
    00:25
    Buffy the Vampire Slayer
  • 10:00
    Joe
    01:00
    The Golden Girls
  • 06:00
    Nostalgie: The Warming-up Show & Sta Op! met Véronique De Kock
    00:20
    De Tafel van Gert
  • 05:00
    Geen uitzending
    01:00
    FBI
  • 05:00
    Geen uitzending
    00:20
    Bar Rescue
  • 06:15
    The Block Australia
    00:40
    Bachelor in Paradise Australia
  • 05:00
    Geen uitzending
    00:15
    Family Law
  • 10:00
    Herhalingslus
    22:00
    Wordt aangekondigd
  • 06:51
    Zo doe je het!
    00:00
    Oh What A Night
  • 06:50
    Winterse Kost
    00:45
    Meesterlijke Klassiekers
  • 06:00
    Miss Fisher's Murder Mysteries
  • 06:00
    First Dates Australia
    00:25
    Below Deck Down Under
  • 06:50
    NOS Journaal
    00:25
    NOS Olympische Winterspelen Studio Olimpico
  • 01:15
    Nieuwsuur
    04:00
    Suhoor Stories
  • 06:50
    Olivia
    00:50
    Je Zal Het Maar Hebben