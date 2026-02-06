Nostalgie presenteert 'De Grote Nummer 1 Top 1000'

Nostalgie bundelt van vrijdag 6 februari tot en met vrijdag 13 februari alle iconische nummer 1-hits in 'De Grote Nummer 1 Top 1000': een unieke hitlijst waarin luisteraars van de ene absolute nummer 1-hit in de andere duiken.

Het resultaat is een muzikale rollercoaster vol herkenning, energie en… verrassingen.

De grootste verrassing staat helemaal bovenaan. De absolute nummer 1 is Gotye met Somebody That I Used to Know. Een nummer van Belgische makelij dat wereldwijd maar liefst 68 weken op nummer 1 stond. Het nummer bereikte de hoogste positie in meer dan 25 landen, waaronder Australië, België, Canada, Frankrijk, Duitsland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Die internationale dominantie maakt van Gotye terecht de ultieme nummer 1 aller nummer 1-hits.

Ook onze noorderburen laten van zich horen. Marco Borsato, de hoogst genoteerde Nederlander in de lijst, stond met Rood 9 weken op nummer 1 in België en zelfs 11 weken op nummer 1 in Nederland, een bewijs van zijn blijvende populariteit aan beide kanten van de grens. ​

Ochtend-DJ Véronique De Kock: 'Ik hou van nummer 1-hits. Dat zijn de songs waarbij ik automatisch meezing. Ze geven energie en het gevoel dat je dag sneller vooruitgaat. 'De Nummer 1 Top 1000' is één groot feest van herkenning.'

Cijfers die spreken

'De Grote Nummer 1 Top 1000' levert niet alleen muzikale magie op, maar ook opvallende data.

Internationale hofleveranciers:

ABBA – 16 songs

Michael Jackson – 14 songs

Madonna – 14 songs

Whitney Houston – 9 songs

Belgische hofleveranciers:

Clouseau – 4 songs

Stromae, Vaya Con Dios en K3: elk 2 songs

In totaal telt de lijst 24 Belgische noteringen, meer dan de Nederlandse.

22 songs bevatten het woord 'one' in hun titel, opvallend veel in een hitlijst die uitsluitend uit nummer 1-hits bestaat.

Acht dagen pure meezingers

'De Grote Nummer 1 Top 1000': acht dagen lang alleen maar nummer 1-hits, van de eerste noot tot de laatste meezinger. Dit is de lijst waar elke song meteen binnenkomt, waar je automatisch luidop meezingt, zachtjes mee neuriet of zonder schaamte mee lala’t.