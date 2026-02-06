Nostalgie presenteert 'De Grote Nummer 1 Top 1000'
Nostalgie bundelt van vrijdag 6 februari tot en met vrijdag 13 februari alle iconische nummer 1-hits in 'De Grote Nummer 1 Top 1000': een unieke hitlijst waarin luisteraars van de ene absolute nummer 1-hit in de andere duiken.
Het resultaat is een muzikale rollercoaster vol herkenning, energie en… verrassingen.
De grootste verrassing staat helemaal bovenaan. De absolute nummer 1 is Gotye met Somebody That I Used to Know. Een nummer van Belgische makelij dat wereldwijd maar liefst 68 weken op nummer 1 stond. Het nummer bereikte de hoogste positie in meer dan 25 landen, waaronder Australië, België, Canada, Frankrijk, Duitsland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Die internationale dominantie maakt van Gotye terecht de ultieme nummer 1 aller nummer 1-hits.
Ook onze noorderburen laten van zich horen. Marco Borsato, de hoogst genoteerde Nederlander in de lijst, stond met Rood 9 weken op nummer 1 in België en zelfs 11 weken op nummer 1 in Nederland, een bewijs van zijn blijvende populariteit aan beide kanten van de grens.
Ochtend-DJ Véronique De Kock: 'Ik hou van nummer 1-hits. Dat zijn de songs waarbij ik automatisch meezing. Ze geven energie en het gevoel dat je dag sneller vooruitgaat. 'De Nummer 1 Top 1000' is één groot feest van herkenning.'
Cijfers die spreken
'De Grote Nummer 1 Top 1000' levert niet alleen muzikale magie op, maar ook opvallende data.
Internationale hofleveranciers:
ABBA – 16 songs
Michael Jackson – 14 songs
Madonna – 14 songs
Whitney Houston – 9 songs
Belgische hofleveranciers:
Clouseau – 4 songs
Stromae, Vaya Con Dios en K3: elk 2 songs
In totaal telt de lijst 24 Belgische noteringen, meer dan de Nederlandse.
22 songs bevatten het woord 'one' in hun titel, opvallend veel in een hitlijst die uitsluitend uit nummer 1-hits bestaat.
Acht dagen pure meezingers
'De Grote Nummer 1 Top 1000': acht dagen lang alleen maar nummer 1-hits, van de eerste noot tot de laatste meezinger. Dit is de lijst waar elke song meteen binnenkomt, waar je automatisch luidop meezingt, zachtjes mee neuriet of zonder schaamte mee lala’t.
https://nl.nostalgie.be/
Meer artikels over Nostalgie
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- Nieuw seizoen van 'Boomer' met 'familie Van Looveren' op VRT 1
- Ruben Van Gucht trapt jubileumseizoen van 'Stukken Van Mensen' op gang
- Talpa scherpt strategie aan en verandert topstructuur
- Pickx+ viert Lifetime Achievement Award Axelle Red
- Otto-Jan Ham en Gloria Monserez zoeken enthousiaste jongeren voor gloednieuw programma
- Jani Kazaltzis openhartig in 'Maison Verhulst'
- De tijd dringt voor Lisa in 'Help, Mijn Man is Klusser'
- Hoe een drugsbaron de touwtjes in handen heeft in de Antwerpse haven
- Warm deze winter lekker op met de heetste MTV-shows in februari
- Dit zie je dinsdag in 'Vier Handen Op Eén Buik'
- Qmusic stuurt fans naar de allereerste show van Harry Styles in de ArenA
- Nostalgie presenteert 'De Grote Nummer 1 Top 1000'
- 7 opdrachten, 1 camper: wie rijdt weg met het huis op wielen van JOE-dj’s Sven & Anke?
- Luistercijfers: Qmusic start 2026 als de grootste radiozender van Nederland
- Internationale ster Myles Smith komt naar 'Qmusic Top 40 Live'
Multimedia SPOTLIGHT
-
Kijk de trailer van Guy Ritchie's 'Young Sherlock'
-
Netflix toont eerste beelden van tweede deel van 'Bridgerton' seizoen 4
-
De tijd dringt voor Lisa in 'Help, Mijn Man is Klusser'
-
Stijn uit Oosterzele verdubbelde zijn jaarloon
-
Zon, luxe en totale chaos in 'All In' op Streamz
-
'Potverdikke, wie smijten ze hier binnen?'
-
'Becoming Meewis' vanaf 1 februari nieuw op njam!
-
Eerste bommetje in 'Konvooi'
-
Dit is de jury van 'So You Think You Can Dance'
-
Het nieuwe seizoen van 'The Voice van Vlaanderen' komt eraan!
-
'Help, Mijn Man Is Klusser' nieuw op VTM 2
-
Maakt Kurt Rogiers de overstap naar Play?
-
De Jordy kaapt wekelijks de Q-Foute Radio
-
Kijk naar het leven van Tanja Dexters op Streamz
-
Kijk nu de trailer van 'The Wrecking Crew'
-
Komt 'grapje' van 'Bestemming X'-kandidaat hem duur te staan?
-
Koen Wauters en Wesley Sonck presenteren 'De Box'
-
K3 eert Karen, Kristel en Kathleen tijdens de Kastaars
-
'Stukken Van Mensen' viert feest in het KMSKA
-
De Lach van JOE is geraden!
-
Jens Dendoncker maakt acteerdebuut als hofnar Diederik in 'ZOT!'
-
Kijk 'Heated Rivalry' vanaf vrijdag op HBO Max
-
'Loena Hendrickx - Chasing Grace' nu te bekijken op VTM GO
-
Peter Van de Veire openhartig in 'Maison Verhulst'
-
'A Knight of the Seven Kingdoms' vanaf maandag te streamen op HBO Max
-
Zelfs de bus heeft twee gezichten in 'Bestemming X'
-
Even slikken voor Bart Appeltans in 'Een Echte Job'
-
Verdubbel je jaarloon in 60 seconden!
-
Zijn Q-gezichten Gerben Tuerlinckx en Clémentine Caron 'Twins?!'
-
Disney+ onthult teaser voor tweede seizoen van 'Paradise'
Kijktip van de dag
Barry Allen, een wetenschapper bij de politie, wordt geraakt door de bliksem en krijgt daardoor een kosmische kracht: bliksemsnelheid. Wanneer hij zijn superkracht gebruikt om terug te reizen in de tijd en zijn moeder te redden, creëert hij per ongeluk een wereld zonder superhelden waar Generaal Zod is teruggekeerd. Om hem te kunnen verslaan, moet The Flash de hulp inroepen van een gepensioneerde Batman.
'The Flash', film uit 2023 met oa. Michael Keaton, om 20.40 uur op Play.