Nostalgie Plus voert je terug naar de gouden jaren 60

Volgende week knallen de Swinging Sixties uit de boxen bij Nostalgie Plus. Van maandag 15/04 t.e.m. zondag 21 april brengt de zender het decennium waarin de Byrds, Beatles, Beach Boys en Boudewijn de Groot zo'n geweldige hits scoorden, weer tot leven.

Tijdens de Week van de Jaren 60 brengen de Nostalgie Plus-DJ's hun vaste programma-tems in een speciaal 60’s jasje en er zijn ook extra bijdragen, o.a. rond legendarische TV-programma’s (met Peter van Camp) en belangrijke films (met Nieuwsblad-journalist Wout Desmytere).

Ook op Facebook en het Instagram-kanaal van Nostalgie Plus komen weetjes over belangrijke albums, songs, actua en populaire cultuur uit die jaren. En natuurlijk is er muziek… heel veel muziek uit de 60’s ! De àllerbeste classics bundelt Nostalgie Plus in de '60's TOP 200', die vrijdag 19 april wordt uitgezonden. Die 60’s TOP 200 wordt samengesteld door de luisteraars van Nostalgie Plus.