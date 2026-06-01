Nostalgie Plus katapulteert Vlaanderen een hele maand lang terug naar de seventies

'De 70s Top 1000', iconische stemmen, legendarische muziek en een zender die volledig in seventies-sfeer baadt. Juni wordt één grote tijdmachine naar de jaren 70 op Nostalgie Plus.

De radiozender die als geen ander de soundtrack van een generatie koestert, dompelt luisteraars een volledige maand onder in het decennium van flower power, glitter, disco, protest, vrije liefde en onvergetelijke muziek.

Het absolute hoogtepunt? 'De 70s Top 1000': vanaf maandag 15 juni tot en met vrijdag 26 juni twee weken lang de grootste hits uit de jaren 70, gebracht door stemmen die perfect passen bij het DNA van Nostalgie Plus: Leen Demaré, Michel Follet, Johan Henneman, Sebastian Decrop, Dominique Crommen, Serge Hadermann, Bert Geenen, Tony Talboom en Ann Grutman. ​

Van ABBA tot David Bowie, van Boney M. tot Queen, van Fleetwood Mac tot Bee Gees: juni wordt een feest van herkenning, herinnering én ontdekking.

Maar Nostalgie Plus doet méér dan muziek draaien.

De volledige programmatie krijgt een seventies-make-over. Bekende rubrieken worden in een verrassend retrojasje gestoken, met een knipoog naar het decennium waarin alles net dat tikje vrijer, kleurrijker en misschien zelfs romantischer voelde. Zelfs vaste afspraken krijgen een creatieve seventies-upgrade. Huiskok van Nostalgie Plus, Timon Michiels, brengt in zijn kookrubriek bij Leen 70s-gerechten.

Daarnaast brengt Nostalgie Plus ook de sfeer van toen opnieuw tot leven met verhalen, anekdotes, nostalgische weetjes en verrassende momenten die luisteraars opnieuw meenemen naar een tijd van slow dances, family livingkamers, transistorradio’s, vinylplaten en samen televisie kijken als collectief moment.

'De seventies waren mijn kindertijd. Dat waren de jaren waarin muziek nog echt een gebeurtenis was. Een nieuwe plaat was iets waar je naar uitkeek, waarover gepraat werd, die herinneringen maakte. Dat gevoel willen we in juni helemaal terugbrengen', zegt Leen Demaré.

Ook Michel Follet kijkt met warme nostalgie terug op dat tijdperk: 'De seventies waren voor mij pure ontdekking. Muziek werd experimenteler, kleurrijker en gedurfder. Het was het tijdperk waarin artiesten nog échte iconen waren en radio voelde als magie. Dat opnieuw mogen beleven op Nostalgie Plus voelt als thuiskomen.'

Met deze themamaand bevestigt Nostalgie Plus opnieuw zijn positie als dé zender voor warme herinneringen, sterke muziek en radio met persoonlijkheid.

Juni is 70s maand bij Nostalgie Plus. 'De 70s Top 1000' hoor je twee weken lang in juni exclusief op Nostalgie Plus via FM, DAB+, online of de app van Nostalgie.