Nostalgie Plus katapulteert Vlaanderen een hele maand lang terug naar de seventies
'De 70s Top 1000', iconische stemmen, legendarische muziek en een zender die volledig in seventies-sfeer baadt. Juni wordt één grote tijdmachine naar de jaren 70 op Nostalgie Plus.
De radiozender die als geen ander de soundtrack van een generatie koestert, dompelt luisteraars een volledige maand onder in het decennium van flower power, glitter, disco, protest, vrije liefde en onvergetelijke muziek.
Het absolute hoogtepunt? 'De 70s Top 1000': vanaf maandag 15 juni tot en met vrijdag 26 juni twee weken lang de grootste hits uit de jaren 70, gebracht door stemmen die perfect passen bij het DNA van Nostalgie Plus: Leen Demaré, Michel Follet, Johan Henneman, Sebastian Decrop, Dominique Crommen, Serge Hadermann, Bert Geenen, Tony Talboom en Ann Grutman.
Van ABBA tot David Bowie, van Boney M. tot Queen, van Fleetwood Mac tot Bee Gees: juni wordt een feest van herkenning, herinnering én ontdekking.
Maar Nostalgie Plus doet méér dan muziek draaien.
De volledige programmatie krijgt een seventies-make-over. Bekende rubrieken worden in een verrassend retrojasje gestoken, met een knipoog naar het decennium waarin alles net dat tikje vrijer, kleurrijker en misschien zelfs romantischer voelde. Zelfs vaste afspraken krijgen een creatieve seventies-upgrade. Huiskok van Nostalgie Plus, Timon Michiels, brengt in zijn kookrubriek bij Leen 70s-gerechten.
Daarnaast brengt Nostalgie Plus ook de sfeer van toen opnieuw tot leven met verhalen, anekdotes, nostalgische weetjes en verrassende momenten die luisteraars opnieuw meenemen naar een tijd van slow dances, family livingkamers, transistorradio’s, vinylplaten en samen televisie kijken als collectief moment.
'De seventies waren mijn kindertijd. Dat waren de jaren waarin muziek nog echt een gebeurtenis was. Een nieuwe plaat was iets waar je naar uitkeek, waarover gepraat werd, die herinneringen maakte. Dat gevoel willen we in juni helemaal terugbrengen', zegt Leen Demaré.
Ook Michel Follet kijkt met warme nostalgie terug op dat tijdperk: 'De seventies waren voor mij pure ontdekking. Muziek werd experimenteler, kleurrijker en gedurfder. Het was het tijdperk waarin artiesten nog échte iconen waren en radio voelde als magie. Dat opnieuw mogen beleven op Nostalgie Plus voelt als thuiskomen.'
Met deze themamaand bevestigt Nostalgie Plus opnieuw zijn positie als dé zender voor warme herinneringen, sterke muziek en radio met persoonlijkheid.
Juni is 70s maand bij Nostalgie Plus. 'De 70s Top 1000' hoor je twee weken lang in juni exclusief op Nostalgie Plus via FM, DAB+, online of de app van Nostalgie.
https://nostalgieplus.eu/
Met één klik kies je in Google dat je graag resultaten krijgt van TVvisie. Zo mis je nooit meer onze laatste nieuwtjes.
Voeg TVvisie toe als
voorkeursbron in Google
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- Zapp Zomerfeest keert terug met indrukwekkende line-up
- Ketnet lanceert 'No Yap!' onderzoeksmagazine voor én door kinderen
- Kijkcijfers: 29, 30 en 31 mei 2026
- Birgit Van Mol opent 'Telefacts Zomer' met Michael Jackson en een blik in de illegale steroïdenwereld
- VRT trapt sportzomer 2026 af met WK voetbal, Tour de France en vernieuwde Sporza-look
- Dit zie je maandag in 'Opsporing Verzocht'
- Nieuwe 'Blind Gekocht'-zoektocht dreigt te mislukken: 'Hun droomwoning bestaat niet'
- Joke Devynck dinsdag in 'Door de Bomen'
- Zomerse avonturen in juni op Cartoon Network
- Juni wordt één groot kijkfeest met je favoriete Cartoonito-vrienden
- Cathérine Moerkerke duikt in de wereld van protestsongs met ‘Sunday Bloody Sunday’ bij Willy
- Nostalgie Plus katapulteert Vlaanderen een hele maand lang terug naar de seventies
- 'Dijkstra & Evenblij Ter Plekke' is zondag in Maastricht
- Dit hoor je zondag in 'Vroege Vogels' op NPO Radio 1
- Dit hoor je zaterdag in 'Spijkers met Koppen' op NPO Radio 2
Multimedia SPOTLIGHT
-
De Meilandjes klinken op nieuw Italiaans verbouwavontuur
-
Bloedhete tango in finale van 'So You Think You Can Dance'
-
Wie wint 'So You Think You Can Dance'?
-
Herbeleef seizoen 10 van 'The Voice' in drie minuten
-
Erik Van Looy kondigt eerste namen aan van 'De Slimste Mens ter Wereld'
-
VTM haalt 'Expeditie Robinson' terug naar Vlaanderen!
-
Belle Perez komt naar De Foute Party
-
Viktor Verhulst brengt laatste brieven aan Samson terug
-
Maak het mee! De seizoensfinale van 'Familie'
-
'Ex On The Beach: Double Dutch' exclusief te zien op Streamz
-
Kijk eerste beelden van nieuw seizoen 'Ex on the Beach: Double Dutch'
-
Laura krijgt het moeilijk in 'Huis Gemaakt'
-
Jade Mintjens in gloednieuw Play-programma 'Jade & de Belgen'
-
'Ze Zeggen Dat' Dina Tersago nog nooit zo gestrest was
-
'Heel Mijn Hart' toont een emotionele onthulling
-
'Spider-Noir' nieuw te zien op Prime Video
-
'RAUW': een openhartig portret van sterrenchef Nick Bril
-
Stan Van Samang brengt 'een ster' naar 'Florentina'
-
Haar in de boter bij Spor-voorzitters Rik en Sam
-
EOdoc 'Het Corioliseffect': een weergaloze ode aan het leven op aarde
-
Dit was de Q-Lift Off met Berre!
-
Coaches van 'The Voice' reageren op gemene comments over zichzelf
-
Same city, final chapter. merci, Paris.
-
Een heel weekend K3 bij VTM!
-
Viktor Verhulst deelt eigen nostalgische herinneringen
-
Joshua en Noah gooien traditioneel rollenpatroon om in 'SYTYCD'
-
Kijk nu de officiële trailer van 'KYLIE'
-
'Jack Ryan: Ghost War' nieuw te zien op Prime Video
-
'Ze Zeggen Dat' onderzoekt de orgasmekloof
-
Kijk naar de reünie van 'The Real Housewives of Antwerp'
Kijktip van de dag
Nu de nieuwe film over Michael Jackson is uitgekomen, duiken er nieuwe beschuldigingen van seksueel misbruik van kinderen op. Het gaat om vier kinderen uit één Amerikaans gezin, de familie Cascio. Jackson was er letterlijk vriend aan huis. Ze zijn intussen volwassen en vier van de vijf kinderen beweren dat ze langdurig seksueel misbruikt zijn. Ze wisten het niet van elkaar, want het was een geheim tussen hen en de popster.
'Telefacts Zomer', om 21.50 uur op VTM.