Nostalgie brengt plant deze zomer twee festivaldagen in Nieuwpoort

Dinsdag maakte Nostalgie de nieuwe data bekend voor de zevende editie van het BEACH FESTIVAL. Op vrijdag 5 en zaterdag 6 augustus spelen Belgische n internationale topacts de pannen van het dak in het Maritiem Park in Nieuwpoort.

De volledige line-up wordt volgende week bekendgemaakt. Net als in 2021 brengt Nostalgie ook deze zomer weer enkele weken Live Beach Radio vanuit Nieuwpoort. Maar noteer met stip in je agenda: 5 en 6 augustus!

Meer dan 7000 muziekfans hebben al twee jaar tickets in de schuif liggen voor het Beach Festival. De zevende editie moest immers twee zomers na elkaar uitgesteld worden. Maar het geduld wordt nu beloond met een tweedaags top-event boordevol feelgood en grote namen. Het zal ook de 1e keer zijn dat Nostalgie voor haar Beach Festival haar tenten en podium opslaat in Nieuwpoort, dé upcoming stad aan de Belgische kust.

Tom Klerkx, managing director audio: 'De tienduizenden muziekliefhebbers, die bij vorige edities al bij Nostalgie te gast waren, weten het maar al te goed: het Beach Festival is de parel van de Belgische festivalzomer. Straffe en tijdloze artiesten, een gemoedelijke ambiance en heel veel aandacht voor comfort en feelgood voor jong en oud op ons festivalterrein. Dat zal in 2022 nog meer dan de vorige jaren het geval zijn. We kijken er zo naar uit om samen met onze fans de zomer en de beste muziek te vieren. Met twee festivaldagen en een bijzonder sterke line-up die we volgende week bekend maken.'

​​​​​​​Alle tickets en cateringbonnen die eerder werden aangekocht, blijven uiteraard geldig. Voor meer info en tickets kan je nu al terecht op www.visit-nieuwpoort.be en www.beachfestival.be.

Geert Vanden Broucke, burgemeester stad Nieuwpoort: 'We hebben er twee jaar moeten op wachten maar ons geduld zal meer dan beloond worden. Als gaststad zijn we bijzonder verheugd de nieuwe editie van het Beach Festival Nieuwpoort te mogen ontvangen op vrijdag 5 en zaterdag 6 augustus. Het Maritiem Park, met op de achtergrond onze iconische vuurtoren en tal van zeilboten, vormt het ideale decor om de vele muziekfans op sleeptouw te nemen. Nieuwpoort is er klaar voor.'