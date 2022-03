Nostalgie Beach Festival kondigt een topaffiche aan

Het aftellen naar het Beach Festival Nieuwpoort kan nu echt beginnen. Nostalgie kondigde vandaag de eerste topartiesten aan. Het Beach Festival is duidelijk meer dan ooit 'Alive and Kicking'.

Vorige week raakte al bekend dat het Beach Festival op vrijdag 5 en zaterdag 6 augustus in het Maritiem Park aan de jachthaven van Nieuwpoort landt, een unieke locatie met de iconische vuurtoren en tientallen zeilboten op de achtergrond. Het verlangen naar een nieuwe festivalzomer werd er alleen maar groter door. Dat werd vandaag ook extra duidelijk bij Nostalgie, waar de ene na de andere topper aan de affiche werd toegevoegd.

Op vrijdag 5 augustus geven twee Vlaamse topbands de aftrap voor de zevende editie van hét muziekfestival aan zee. Clouseau & De Kreuners zijn dan op de afspraak voor wat ongetwijfeld één groot meezingfeest wordt. Walter Grootaers mocht het nieuws vanochtend zelf aankondigen bij Nostalgie: 'Ik ben nu al aan het aftellen. Was het al maar 5 augustus. Laat het duidelijk zijn: wij hebben er zin in. We maken er een absolute topavond van.'

Op zaterdag 6 augustus zakken niemand minder dan Simple Minds naar het Beach Festival af met hun '40 years of hits tour'. Muziekfans die Jim Kerr & co. ooit al live aan het werk zagen, kunnen het bevestigen: Simple Minds staan altijd garant voor straffe live-optredens. Uiteraard zullen hun classics 'Alive and Kicking', 'Don't You (Forget About Me)' en 'Belfast Child' niet ontbreken.

Op zaterdag wordt ook wat 'goud aan de rand van de zon' voorspeld, met Bazart op het podium. En Anouk ('Nobody's Wife') voegt een portie stevige rock uit Nederland toe aan de affiche.

Tickets en info via beachfestival.be. Verdere updates over het Beach Festival ontdek je de komende dagen en weken bij Nostalgie. Eind maart richt het station de spotlights ook extra op het festival en zijn topartiesten.