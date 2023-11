Nona Van Braeckel en lotgenoten delen lief en leed in VRT MAX-podcast over rouwen

Na de rouwstoet gaat iedereen naar huis. Maar eigenlijk begint het dan pas. Ook voor Nona Van Braeckel stopte het rouwen niet.

Samen met lotgenoten maakte ze 'Na De Rouwstoet', een beklijvende podcast over rouwen. Hoe geef je rouw en verdriet een plaats in je leven, na de uitvaart maar vooral in de jaren daarna? Na de rouwstoet benoemt hoe verlies in kleine dingen heel aanwezig blijft, en toch een deel van je wordt. Een langverwachte reeks over verdriet, hoop en een zilveren randje, vanaf nu op VRT MAX.

Aflevering 1: 'Nona, papa is er niet meer.'

Eén van je ouders sterft en ineens stopt de wereld met draaien. Wat gaat er allemaal door je heen op zo'n moment? Besef je dat eigenlijk allemaal wel goed? En op welke manier neem je afscheid? Nona vertelt haar verhaal: van de diagnose tot de sterfdag van haar papa. Ze praat er ook over met anderen die net als haar een ouder verloren op jonge leeftijd.

Aflevering 2: De rouwstoet

Wanneer iemand sterft, dan is daar al meteen de plechtigheid. Nog voor je het allemaal goed en wel beseft, komen de kaartjes, steun en lieve woorden van alle kanten op je af. Maar door de drukte is er nog niet meteen de ruimte om echt te rouwen. Hoe beleefden Nona en haar lotgenoten die periode?

Aflevering 3: Na de rouwstoet

De rouwstoet is voorbij. Iedereen gaat door met hun leven, maar eigenlijk begint het dan pas. Hoe ga je om met zo'n immens verlies? Nona's papa komt niet terug en dat besef dringt langzaamaan door. Het verdriet voelde lang eenzaam en overweldigend, maar gaandeweg leerde ze lotgenoten kennen. Hun verhalen zorgen voor erkenning en hoop.

Aflevering 4: Het nieuwe normaal

Na een tijdje neemt Nona niet meer per ongeluk een bord te veel uit de kast en huilt ze niet meer bij elke herinnering aan haar papa. Het nieuwe normaal krijgt stilaan vorm. Het verlies is en zal er altijd zijn, maar Nona en haar lotgenoten zoeken een manier om het een plekje te geven. Elk van hen leert uiteindelijk toch weer genieten van de kleine dingen in het leven.

'Na De Rouwstoet', vanaf nu op VRT MAX.