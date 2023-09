Nog vijf buurten maken kans om de Beste Buurt van Vlaanderen te worden

Vrijdag zijn op Radio2 de vijf finalisten bekendgemaakt die kans maken om de Beste Buurt van Vlaanderen te worden: Sellewie in Deerlijk (West-Vlaanderen), de Georges Wibierdreef in Sint-Amandsberg (Oost-Vlaanderen), de Waterlaet-buurt in Westmalle (Antwerpen), de Mottestraat in Rillaar (Vlaams-Brabant) en de Spoortwegstraat in Overpelt (Limburg).

'Goeiemorgen Morgen!' gaat op zoek naar de Beste Buurt van Vlaanderen. Een plek waar het plezant is om te wonen. Waar mensen elkaar helpen, inspireren en delen wat ze hebben. Misschien is de Beste Buurt de buurt met de tuinier die overal het gras afrijdt, die met de vrolijkste fanfare, of die met de veiligste speelstraat waar elk kind leert fietsen. Meer dan driehonderd buurten in Vlaanderen schreven zich in. Slechts vijf buurten, één uit elke regio, maken nog kans om te winnen.

De ochtendshow van Radio2 zet volgende week elke dag één finalist in de schijnwerpers. Een bekende jury bepaalt wie wint. De Beste Buurt van Vlaanderen krijgt het Beste Buurtfeest op donderdag 5 oktober, met een live-uitzending van 'Goeiemorgen Morgen!' en een minioptreden van Bart Kaëll.

De juryleden

Aan het hoofd van de jury staat Radio2-reporter Margaux van de regio. Tijdens elke uitzending van Goeiemorgen Morgen! doorkruist ze Vlaanderen op zoek naar het beste regioverhaal.

De overige juryleden werden vanochtend bekendgemaakt tijdens de uitzending van 'Goeiemorgen Morgen!' op Radio2:

Maaike Cafmeyer is jurylid voor West-Vlaanderen

Joris Hessels voor Oost-Vlaanderen

Cath Luyten beoordeelt de buurt in Antwerpen

Niels Albert zit in de jury voor Vlaams-Brabant

Radio2 presentatoren en trotse Limburgers Ann Reymen en Daan Masset geven hun oordeel voor Limburg

Margaux van de regio: 'Wat een grote eer om mee de beste buurt van Vlaanderen te mogen verkiezen. Een keuze die ik niet alleen durf te maken. Gelukkig krijg ik hulp van vijf fantastische juryleden die stuk voor stuk weten wat de ingrediënten zijn van een goede buurt. Ik kan niet wachten om samen met hen een kijkje te gaan nemen bij de vijf finalisten.'

De buurten

Elke ochtend bezoekt Margaux van de regio samen met een bekend jurylid één van de vijf finalisten. Tussen 7.00 en 9.00 uur maken ze kennis met de buurt én geven ze hun ongezouten mening. Peter Van de Veire krijgt in de studio het gezelschap van een ander jurylid.

Maandag 25 september 2023

OOST-VLAANDEREN - de Georges Wibierdreef in Sint-Amandsberg

De Georges Wibierdreef in Sint-Amandsberg leeft. Met elkaars hond gaan wandelen of pizza’s eten en eindeloos drankjes drinken en bijpraten. Van april tot en met september tovert de buurt de straat om tot een echte leefstraat. Buurman Paul haalt geregeld de barbecue boven. Ben je jarig? Hoera! Er gaat geen enkele verjaardag voorbij zonder dat de hele buurt je voortuin inpalmt.

Dinsdag 26 september 2023

LIMBURG – de Spoortwegstraat in Overpelt

In de Spoorwegstraat in Overpelt, een deelgemeente van het Limburgse Pelt, delen de buurtbewoners dagelijks lief en leed op hun geliefde bankske. Ondertussen staan er zelfs al twee bankskes. De eerste zitbank werd te klein om alle enthousiaste buren een plek te geven. Op het bankske onstaan vriendschappen en wordt de kiem gelegd voor de beste buurtfeesten. En het mooiste van al: tijd bestaat niet op het bankske, er wordt gepraat tot in de vroege uurtjes.

Woensdag 27 september 2023

VLAAMS-BRABANT – de Mottestraat in Rillaar

Een jonge buurt, waar het bruist! In de Mottestraat in Rillaar, bij Aarschot, is er sinds twee jaar een enthousiast buurtcomité dat verschillende activiteiten organiseert. Alyssa van Dooren is met haar 18 jaar het jongste bestuurslid. Maar ook de rest van de jeugd draagt zijn steentje bij om de buurt nog beter te maken. Zo hebben de kinderen sinds deze zomer een eigen wielerpeloton.

Donderdag 28 september 2023

ANTWERPEN – de Waterlaet-buurt in Westmalle

De familie Decock-Crabeels verlaat na 16 jaar de Waterlaet-buurt in Westmalle. En dat gaat pijn doen. De familie schrijft de buurt in om de Beste Buurt van Vlaanderen te worden omdat het zo fijn wonen is in de Waterlaet-buurt. De tuin van Betty is het kloppende hart van de buurt. Iedereen is er welkom. Het gemeenschappelijke tuinhuis dient om buurtfeesten te organiseren, maar het is ook de plek waar de mooiste zomeravonden gevierd worden.

Vrijdag 29 september 2023

WEST-VLAANDEREN – Sellewie in Deerlijk

'Sellewie', Sellewat? 'Sellewie', dat is een buurt in het West-Vlaamse Deerlijk waar ze al eens graag een feestje vieren. Daarnaast is Sellewie misschien ook de meest sportieve buurt in Vlaanderen. De bewoners hebben een eigen wandelclub en organiseren geregeld een kidsrun. Het beste moment van het jaar valt in de herfst, want dan viert Sellewie een groote Salloween-feest!