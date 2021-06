Nog even geduld: de seizoensfinale van 'Familie' komt eraan!

De spannende zoektocht van Lars en Raven naar hun (groot)vader lijkt stilaan in een stroomversnelling te komen. In de 'Familie'-aflevering van dinsdag 8 juni stuitten de twee in de bibliotheek op oude krantenartikels van Leon De Bodt, de man waar ze nu al enige tijd meer over te weten proberen te komen.

Leon blijkt een oud-kolonel te zijn en de archieffoto's van hem deden bij een aantal kijkers een belletje rinkelen. Niemand minder dan rasacteur Herbert Flack kruipt in de huid van Leon De Bodt en vervoegt zo de cast van 'Familie'.

'Het voelt bijzonder goed om opnieuw voor de camera te kunnen staan en bovendien in de huid te mogen kruipen van een personage waar zoveel mysterie rond hangt', aldus Herbert Flack. 'Het is duidelijk dat Lars en Raven op een belangrijk keerpunt staan in de zoektocht naar hun vader of grootvader. Die zoektocht leidt hen nu naar Leon De Bodt, een ex-kolonel die duidelijk een hele geschiedenis met zich meedraagt. Maar wie is Leon juist? En welke rol speelt hij in de zoektocht naar Lars' vader? Dat mijn personage meteen zo'n cruciale rol mag spelen in een grote verhaallijn is enorm fijn. En ik kan alvast verklappen dat er nog heel wat spanning zit aan te komen.'

Herbert Flack staat ondertussen al enkele weken op de set van 'Familie'. Wanneer het personage in Familie verschijnt blijft een verrassing voor de kijkers.

'Familie' telt af naar extra spannende seizoensfinale op vrijdag 25 juni om 20.35 uur bij VTM

De komende weken loopt de spanning in 'Familie' nog stevig op, in de aanloop naar de extra lange seizoensfinale op vrijdag 25 juni om 20.35 uur bij VTM. Daarin breekt een belangrijke dag aan voor verschillende personages. Voor Quinten (Maxime De Winne) bijvoorbeeld, die helemaal klaar is voor zijn marathon en aan de zijlijn wordt aangemoedigd door zijn vrienden. Maar ook voor de werknemers van CoBrew en Wolff & Bos. Véronique (Sandrine André), Lars (Kürt Rogiers) en Iris (Marianne Devriese), en Peter (Gunther Levi), Mathias (Peter Bulckaen), Cédric (Yanni Bourguignon) en Mieke (Caroline Maes) verzamelen op de grote prijsuitreiking, waar de award voor ondernemer van het jaar wordt uitgereikt. De rivaliteit tussen Lars en Mathias borrelt opnieuw op en de avond neemt een onverwachte wending. Ondertussen dreigt het conflict tussen Jonas (David Cantens), Simon (Braam Verreth) en Stefanie (Jasmijn Van Hoof) helemaal te escaleren.

