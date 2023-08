Ninette wint 'MNM Start To DJ 2023'! Jongste winnaar ooit!

Ninette is op vrijdagavond 18 augustus uitgeroepen tot winnaar van 'MNM Start To DJ 2023'. Daarmee treedt de zestienjarige uit Antwerpen in de voetsporen van onder anderen 5NAPBACK, MagiK en Tola OG. Ninette zorgt voor twee primeurs: ze is de jongste winnaar ooit en ook het eerste meisje.

De jury voorspelt een mooie toekomst en een grote carrière voor dit jonge talent. Als winnares mag Ninette draaien op Tomorrowland Winter en wordt ze een van de huis-dj’s van MNM. Met MNM Start To DJ wil VRT jong, Vlaams dj-talent ondersteunen en laten doorgroeien.



Winnares Ninette: “Ik geloof dit niet. Ik heb zoveel gevoelens tegelijk. Ik ben zo ongelofelijk blij dat ik bijna moet wenen. En dat doe ik normaal nooit. Heel dankbaar dat ik dit kan doen. Veel hartjes voor alle supporters.”



Jurylid Nina Black: “We zien een heel groot artiest groeien uit Ninette, ze doet honderd procent haar eigen ding met zo veel passie. Fantastisch dat een meisje van zestien hier staat en een rolmodel kan zijn voor zo veel andere jonge, vrouwelijke dj’s die in de muziekwereld stappen.”



Jurylid DJ Licious: “Ongelofelijk wat Ninette kan op haar zestien jaar. Zo veel persoonlijkheid, talent en liefde voor haar muziekstijl is fantastisch om te zien. Een winnaar van MNM Start To DJ zoals we die nog nooit eerder gehad hebben.”



Unieke sound

Ninette valt op door haar mix van afrohouse en amapiano, een dansbaar muziekgenre uit Zuid-Afrika. Ze hoopt om met haar sets een nieuwe upcoming muziekstijl op de radio te brengen en luisteraars te kunnen inspireren met haar muziek. Tegen een samenwerking met DBN GOGO en Felo Le Tee zou ze niet nee zeggen en haar ultieme droom is draaien op Afronation. Ze is goed op weg, want deze zomer stond ze al op Les Ardentes en Sfinx Mixed en nu is ze de grote winnares van MNM Start To DJ 2023. Daardoor wordt ze een van de huis-dj's van MNM en mag ze volgend jaar draaien op Tomorrowland Winter. Ninette haar grootste supporters zijn haar mama en zus, maar daar zullen er ongetwijfeld nog heel veel bijkomen.



128 jongeren schreven zich in voor de dertiende editie van MNM Start To DJ.

Zes kandidaten plaatsten zich voor de finaleweek. Zij kregen een exclusief bootcamp op de Tomorrowland DJ Academy, waar hun skills werden bijgeschaafd door professionele dj-producers. Daarna namen ze het tegen elkaar op in battles van het allerhoogste niveau. En dat mochten de kandidaten letterlijk nemen, want ze draaiden live een dj-set helemaal boven op de VRT-toren. Een adembenemend zicht, bij ondergaande zon, en een onvergetelijke ervaring.



Een jury van voormalige MNM Start To DJ-winnaars en -deelnemers beoordeelden de prestaties en selecteerden drie finalisten. Die streden op vrijdag 18 augustus tegen elkaar in de grote finale.





C-Track: Cedric Taveirne, 18 jaar uit Sint-Katelijne-Waver

Frontlane: Isaac Wils, 20 jaar uit Tienen

Ninette: Ninette Vertongen, 16 jaar uit Antwerpen

MNM legde hen het vuur aan de schenen in verschillende proeven en uitdagingen. In de jury van de finale zetelden Nina Black (finalist MNM Start To DJ 2022), Tola OG (winnaar MNM Start To DJ 2021) en special guest DJ Licious. Bij hun keuze van de winnaar hield de jury ook rekening met de voorkeur van de luisteraars, die via de MNM-app konden supporteren voor hun favoriet.



MNM Start To DJ was niet alleen te beluisteren op MNM, maar ook te bekijken op VRT MAX en in de MNM-app. Op VRT MAX kun je de dj-sets van de drie finalisten, en ook die van de drie kandidaten die de finale niet haalden, nog eens herbeleven.

Herbekijk haar DJ-set van op de VRT-toren: