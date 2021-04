Nieuwe zender Play7 gaat vrijdag van start met wegdroomklassieker 'The Notebook'

Net voor de start van het verlengde paasweekend is Vlaanderen een zender rijker, of in het geval van het nieuwe Play7: een zender warmer en gezelliger.

Vanaf vrijdag 2 april kan je bij Play7 thuis komen en de batterijen terug helemaal opladen met programma’s die inspireren, je meevoeren en doen wegdromen.

Bij Play7 is het elke dag en elk uur gewoon genieten: met de interessantste verbouwprogramma's ('The Property Brothers', 'Aussie Property Flippers'), nieuwe medische reality ('Emergency', 'One born every minute'), de spannendste waargebeurdeverhalen ('Spoorloos', 'In het spoor van de dader') en dagelijkse afleveringen van de leukste ziekenhuisseries ('The Night Shift', 'Grey's Anatomy') brengt Play7 de meest opmerkelijke en ontroerende verhalen van de kleine gelukjes tot de grootste drama's, van een lach tot een traan.

Play7 doet ook elke weekavond wegdromen met de leukste, warmste en meest romantische films in prime time. In april brengt Play7 met 'Lentekriebels' elke maandag, dinsdag, woensdag en donderdagavond feelgood films als 'The Perfect Bride', 'Then Came you' en 'Ms Matched'.

Miguel Casier, Adjunct Programmadirecteur: 'Met Play7 voegen we een nieuwe, duidelijk geprofileerde zender toe aan het gevarieerde zenderaanbod van SBS. Naast Play4, Play5 en Play6 brengen we met Play7 een complementaire zender waar het elk moment van de dag gewoon genieten is. We hebben de ambitie om tegen het einde van 2021 een marktaandeel van 1 procent te halen. Het is ook onze hoop dat de mensen deze zender, die toch een kleine, maar erg warme zender is, snel zullen vinden op het televisietoestel. Maar met ons aanbod van inspirerende reality, meeslepende films en de mooiste human interest, hebben we daar alle vertrouwen in.'

Sinds jaar en dag is Play4 verdraaid verrassend als familiezender, terwijl Play5 de afgelopen jaren uitgroeide tot een onstuimige zender: soms gedurfd, maar altijd fun en relativerend. Play5 is een zender met lef, die met zijn spannende fictie, guilty pleasures en open blik op de wereld niemand onberoerd laat. Play6 brengt al meer dan vier jaar erg succesvol de klok rond Amerikaanse films en series. En binnenkort is er dus Play7, de zender met de mooiste binnen- en buitenlandse verhalen. Met reality die inspireert, human interest die je meevoert en films die je doen wegdromen zorgt Play7 voor een nieuwe, warme en inspirerende zender.